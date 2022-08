Der FC beider Basel: Das 65-Millionen-Projekt zu St. Jakob

Kommentar Der FC beider Basel: Beide Kantone sollen sich zu gleichen Teilen an den Kosten des Stadionumbaus beteiligen In der idealen Welt versteht es sich von selbst, dass eine Industrie, die Milliarden umsetzt, ihre Infrastruktur selbst berappt. In der realen Welt ist es eine Tatsache, dass der Fussballbetrieb direkt und indirekt mit öffentlichen Geldern alimentiert ist. Christian Mensch 29.08.2022, 19.31 Uhr

«Der FCbB (Fussballclub beider Basel) ist bereits eine Realität. In der idealen Welt wird nun auch sein Stadion von beiden Basel in gleichen Teilen bezahlt.» zvg

Um die Diskussion abzukürzen, kann es deshalb sinnvoll sein, nicht zu räsonieren, ob der Staat die Sanierung des St.-Jakob-Parks finanzieren soll, sondern allein: unter welchen Bedingungen?

Die mindeste ist eine vollständige Transparenz. Während von jedem Museum bekannt ist, was es die Steuerzahlenden kostet, findet sich der Aufwand, den der FC Basel verursacht, in den verschiedensten Kostenstellen versteckt. Die Sicherheitsleistungen stellen dabei bloss den grössten Einzelposten dar. Es kann auch nicht sein, dass die öffentliche Hand in keiner Art und Weise an der Ausgestaltung der Modernisierung beteiligt ist und ihr als Fait accompli die Rechnung präsentiert wird.

Wenn es um die Begleichung dieser Rechnung geht, wäre eine einfache Teilung zwischen Baselland und Basel-Stadt allerdings angebracht. Schliesslich sind die Zeiten schwächelnder Landfinanzen vorbei und die Diskussionen um städtische Standortvorteile haben wir mit der gemeinsamen Universität wie mit den Zentrumsleistungen im Kulturbereich bereits erschöpfend geführt. Der FCbB (Fussballclub beider Basel) ist bereits eine Realität. In der idealen Welt wird nun auch sein Stadion von beiden Basel in gleichen Teilen bezahlt.