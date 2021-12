Kommentar: Basel-Stadt soll sich zum Bachgraben-Tram bekennen

Kommentar Die Alternative zum Tunnel heisst Stau in den Quartieren Der Bachgraben-Tunnel löst ein Problem, das schon lange besteht. Und er schafft Platz für das Tram und Velos. Zuvor braucht es aber ein bislang schmerzlich vermisstes Bekenntnis. Benjamin Wieland Jetzt kommentieren 04.12.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Schrebergärten beim Bachgraben: Geht es nach den Plänen des Kantons Baselland, kann man hier ab 2032 in einen Tunnel einfahren. Kenneth Nars

Grüne bekämpfen ein Strassenbauprojekt – soweit nichts Neues, ist man geneigt zu sagen. Doch in diesem Fall ist die Ausgangslage komplexer. Denn die Basler Grünen sprechen sich gegen ein Vorhaben aus, mit dem das Auto unter den Boden verbannt werden könnte, damit nachher in den betroffenen Quartieren Platz frei würde für das Tram, das Velo und den Langsamverkehr. Wer könnte da dagegen sein?

Den Grünen geht es um etwas anderes. Beim Zubringer Allschwil haben die beiden Basel die Aufgaben messerscharf aufgeteilt: Baselland baut die Strasse, also auch den Tunnel – Basel-Stadt die Tramanbindung. Die Sorge der Grünen ist, dass die Stadt bei ihrem Teil der Vereinbarung kneift. Dass also kein Tram gebaut wird, schlimmer noch: die Kapazität für den motorisierten Individualverkehr in den Strassen oberirdisch auch mit dem Tunnel gleich gross bleibt wie zuvor. Und weil die Grünen wegen der Aufgabenteilung zwischen den beiden Basel noch keinen Einfluss im Grossen Rat nehmen können, bleibt ihnen nur der Weg, via Resolution Stimmung zu machen gegen den Tunnel.

Die Befürchtungen der Grünen sind nicht unbegründet. Das Tram scheint für die Basler Regierung tatsächlich eher «nice to have» zu sein. Will sie verhindern, dass die Fundamentalopposition gegen den Bachgrabentunnel wächst, sollte sie sich endlich klar zum Bachgrabentram und zur Kapazitätsreduktion der Strasse bekennen.

Sonst ist das ganze Vorzeigevorhaben mit dem Nachbarkanton ernsthaft in Gefahr. Etwas, das auch die Grünen nicht wollen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen