Kommentar: Entscheid zur Basler Fasnacht ist grauenvoll mutlos

Vielleicht passt dieser Entscheid.Vielleicht gibt es gar keine Fasnacht mehr so wie wir sie kennen.Weil es gar kein Basel mehr gibt - so wie wir es kennen.Berufsbasler - welche von Auswärts 3 Tage auf "Basler" machen und dann mit ihren SUV's-Autos wieder nach Zürich, Zug, Nidwalden oder BL, AG wegdüsen und Basel die restliche Zeit wieder im Stich lassen....Solche Verhältnisse lassen kein Brauchtum, welches von innen und von "echt" lebt, weiterbestehen....Nur mal so meine Gedanken - geht es nicht in diese Richtung mit dieser Fasnacht, mit dieser Stadt ?....