Kommentar Erhalt der Panton-Passage in Basel: Wenn aus Kunst Kitsch wird Die Bemühungen zur Rettung der von Verner Panton gestalteten Parking-Passage beim Unispital laufen an. Was aber hat Kunst am Bau für eine Berechtigung, wenn es den Bau nicht mehr gibt? Patrick Marcolli 25.04.2022, 05.00 Uhr

Farbenprächtig, aber kaum rettbar: Die Panton-Passage im Unispital-Parking. Kenneth Nars

Die Diskussion um das Passagen-Kunstwerk von Verner Panton ist in zweifacher Hinsicht spannend: Erstens zeigt sie, wie kompliziert die baselstädtische Verwaltung organisiert ist. In die Zuständigkeit von gleich vier Departementen fällt dieses Thema - mit einer Konsequenz: dass sich niemand zuständig fühlt. Also bitte, liebe Verwaltung: Verantwortlichkeiten benennen, Verantwortung übernehmen!

Inhaltlich interessanter ist die Frage, ob dieses Werk erhalten werden soll oder nicht. Panton ist als Designer bedeutend genug, um zumindest die Frage stellen zu dürfen. Der zentrale Punkt ist aber ein anderer. Es handelt sich hier um Kunst am Bau. Kunst also, die nur für diesen Ort erdacht und an diesem Bauwerk erschaffen wurde. Was nun, wenn das «Gebäude», in diesem Fall ein klassischer «lieu de passage» und architektonisch nicht erwähnenswert, abgerissen wird?

Ich plädiere für einen unsentimentalen Lösungsansatz und den authentischsten Umgang mit dem Gemälde: Verschwindet der Bau, so soll die Kunst, die für ihn und an ihm geschaffen wurde, ebenso dem Ende geweiht sein. Diese Passage samt dem Panton’schen Farbspektakel irgendwo anders hinpflanzen zu wollen, führte zu dem, was alle Künstlerinnen und Künstler um jeden Preis vermeiden wollen: zu Kitsch.