Kommentar Es klappt ja doch mit der Abkühlung Die Aktion des Stadtraumfestivals Flâneur mit den Sprühnebelduschen lässt den Kanton Basel-Stadt ziemlich blöd dastehen, findet unsere Autorin. Rahel Empl 09.08.2022, 17.00 Uhr

Nicht nur Kinder haben ihre Freude an der neuen Sprühnebeldusche auf der Pfalz. Nicole Nars-Zimmer

Die Zukunft ist jetzt. Während in den vergangenen Jahren, ja Jahrzehnten, vor den Auswirkungen des Klimawandels bloss gewarnt wurde, wurden sie in diesem Sommer brutal spürbar. Gerade in Basel ist die Hitze an gewissen Tagen schier unerträglich. Da kommen die Sprühnebelduschen in der Innenstadt gerade recht.