Kommentar zu den Gastarifen: Die Rechnung wird gesalzen bleiben

Kommentar Gastarife: Die Rechnung wird gesalzen bleiben Obwohl die Preise an den Börsen derzeit sinken, sind sie noch immer weit höher als der langjährige Durchschnitt. Mit einer Entspannung dürfen daher die Konsumentinnen und Konsumenten nicht rechnen. Andreas Möckli Jetzt kommentieren 03.01.2023, 05.00 Uhr

Gefragter Rohstoff: Gaspipeline im deutschen Wilhelmshaven. Bild: Michael Sohn/AP

Seit dem 1. Oktober bezahlen Gasverbraucher der Industriellen Werke Basel (IWB) in der Region satte 44 Prozent mehr. Von Schönenbuch bis Frick sind neben Basel 31 Gemeinden betroffen. Zwar sinkt der Gaspreis an der Börse wegen der derzeit hohen Temperaturen markant. Dennoch sind tiefere Gastarife in der Region bis auf weiteres kaum realistisch.

Im Sommer stieg der Preis an den Börsen derart stark, dass er zuweilen mehr als das 20-Fache des Niveaus von vor der Energiekrise erreichte. Die Angst vor Strom- und Gasmangel in Europa war damals viel akuter als heute, die Ungewissheit gross, ob die Gasspeicher genügend gefüllt werden können. Wie viel Gas die IWB zu diesen enorm hohen Preisen eingekauft haben, ist nicht bekannt. Doch auch die Durchschnittspreise des letzten Jahres waren weit höher als die vor 2021 gewohnten Börsenkurse.

Was das für die Konsumentinnen und Konsumenten genau heisst, ist unklar. Eine tiefere Gasrechnung scheint jedoch wenig realistisch. Anfänglich, wenn die Beschaffungspreise steigen, gehen die IWB in eine Vorleistung, da sie ihre Tarife mit Verzögerung erhöhen. Diese Vorleistung lässt sich die Firma abgelten, indem die Gastarife länger hoch bleiben, als dies an der Börse der Fall ist.

Es ist absehbar, dass die IWB trotz dieses Fakts bald für die hohen Tarife kritisiert werden. Der Kunde ist nicht um die hohen Kosten zu beneiden,

das Unternehmen nicht um seine Kommunikation.

