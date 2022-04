Kommentar Kein gutes Omen für die neue Basler Schwimmhalle Auf den ersten Blick erscheint der Plan der Regierung kühn und mutig, das Musicaltheater zu einem Schwimmzentrum umzubauen. Beim genauen Hinsehen aber stellen sich sehr viele Fragen. Patrick Marcolli 26.04.2022, 17.23 Uhr

Wo einst das berühmte Phantom auftrat, sollen ab 2029 Schwimmerinnen und Schwimmer ihre 50-Meter-Längen ziehen. Kenneth Nars

Es muss eine phantastisch gute Substanz haben, das Gebäude mit dem markanten Sheddach am Riehenring in Basel. Undenkbar, dass es sonst erneut Pläne für seine Umnutzung gäbe: Von der Messehalle zum Musicaltheater zum Schwimmbad. Das alles in etwas mehr als sechs Jahrzehnten - rekordverdächtig!