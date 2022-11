Kommentar Neues Zentrum für Biomedizin: Wollt Ihr uns für dumm verkaufen? Als «Stärkung des Campus» wird es verkauft, in Wahrheit stecken höhere Kosten und eine längere Konstruktionsdauer dahinter: Die Kommunikation der beiden Basel und der Universität ist ein Skandal. Patrick Marcolli 1 Kommentar 16.11.2022, 17.20 Uhr

Teurer, später: Visualisierung des Neubaus für das Departement Biomedizin. Bild: zVg

Noch sind die politischen Verwerfungen rund um das Kostendebakel beim neuen Biozentrum auf dem Basler Schällemätteli nicht ausgestanden - schon folgt die nächste Hiobsbotschaft für den Life Science-Campus: Der Neubau des Departements Biomedizin, der neben dem Biozentrum entstehen soll, wird massiv teurer und braucht bis zu seiner Vollendung statt drei mehr als sechs Jahre.

Immerhin ist diese Erkenntnis, so viel sie an der Professionalität der ersten Berechnungen zweifeln lässt, noch vor Baubeginn gereift. Ausserdem stehen diese neuen Kosten- und Zeitprognosen ganz im Zeichen des Biozentrum-Schocks. Sprich: Mit so viel Realismus und so grossen Puffern wurde wohl kaum je ein öffentliches Projekt in Basel veranschlagt.

Der eigentliche Skandal allerdings liegt in der Art und Weise und im Zeitpunkt der Kommunikation. Es wäre nur recht und lauter gewesen, hätte Regierungsrat Conradin Cramer bereits in der politischen Aufarbeitung des Biozentrum-Debakels vor wenigen Wochen auf die neuen Erkenntnisse beim Nachbargebäude hingewiesen. Aber nein, kein Wort darüber.

Dafür nun eine geschwätzige, verharmlosende Mitteilung unter dem Titel «Weitere Stärkung des Life Sciences-Campus». Wer so kommuniziert, hat zu viel russisches Staatsfernsehen geguckt. Offensichtlich wollen die Regierungen der beiden Basel und die Universität Bevölkerung und Medien für dumm verkaufen. Das muss Konsequenzen haben. Eine öffentliche Entschuldigung ist das Mindeste.

1 Kommentar Hanspeter Stücheli vor 25 Minuten 2 Empfehlungen Da kann ich Herr Marcolli nur zustimmen, eine Zumutung was sich gewisse Regierungen erlauben, frei nach dem Motto, es ist ja nicht unser Geld sondern vom Steuerzahler. Solche Regierungsmitglieder müssten eigentlich den Hut nehmen! 2 Empfehlungen Alle Kommentare anzeigen