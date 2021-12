Die Basler Regierung auf Covid-Tauchstation

Kommentar Vermisst: Die Basler Regierung Seit Monaten lässt sich der Basler Regierungsrat nicht zu einer Pressekonferenz blicken - trotz ernster Lage und schwerwiegender Entscheide. Warum diese Zurückhaltung? Benjamin Rosch 21.12.2021, 16.44 Uhr

Am Anfang war alles anders: Als die Basler Fasnacht 2020 abgesagt wurde. Kenneth Nars

Was ist eigentlich los mit der Basler Regierung? Am Dienstag verabschiedete sie eine erweiterte Maskenpflicht und obligatorische Tests an den Basler Schulen, stellte ein neues Covid-Finanzpaket in Aussicht und ernannte einen neuen Kantonsarzt. Ohne dies inhaltlich zu bewerten: Das hat für viele Menschen grosse Konsequenzen. Verkündet hat das der Regierungsrat als Medienmitteilungen im Anschluss an die Regierungssitzung. Man kommt nicht umhin, diese unmotivierte Kommunikation als bewussten Entscheid zu deuten.