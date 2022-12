Kommentar: Warum Fake News der Sache schaden

Kommentar Zündeln mit der Wahrheit: Warum Fake News der Sache schaden Basel-Stadt richte ein Klima-Departement ein: Diese Falschnachricht im Namen der Basler Regierung haben Unbekannte verbreitet. Indem sie die Öffentlichkeit an der Nase herum führen, schaden sie ihrer eigenen Sache. Benjamin Wieland Jetzt kommentieren 01.12.2022, 20.37 Uhr

Anders als behauptet erhält Basel so rasch kein Klima-Departement. Bild: Teilnehmende der Klima-Demonstration vom November im De-Wette-Park. Kenneth Nars

Unbekannte verschicken ein E-Mail unter dem Namen des Kantons Basel-Stadt, künden die Schaffung eines Klimadepartements an. Das neue Departement soll das Präsidialdepartement ersetzen. In dem E-Mail wird auf eine Seite des Kantons verlinkt. Dann zeigt sich: alles fake. Hier will jemand Verwirrung stiften. Die Seite ist gefälscht, das E-Mail täuscht nur vor, vom Kanton zu stammen, der Inhalt der Mitteilung ist frei erfunden.

Das Problem dabei: Aufgelöst wird der «Scherz» nicht. Niemand steht mit Namen hin, erklärt, was das eigentlich soll. Das ist stossend. Selbst dann, wenn jene, die hinter der Aktion stecken, es nur lustig gemeint haben wollen. Im Zeitalter der Fake News, in welchem Akteure bewusst die Grenze zwischen Falschaussagen und Realität verwischen wollen, ist mit solchen Falschmeldungen nicht zu spassen. Sie zersetzen langsam, aber unwiederbringlich ein hohes Gut: das Vertrauen in die Demokratie.

Hinzu kommt: Alles – der Duktus und die Gestaltung der Mitteilung, aber auch der Adressatenkreis – weist auf eine Urheberschaft hin, die sich in der Lokalpolitik bestens auskennt. Wer auch immer hinter den Fake News steht, hat dem politischen Basel einen schlechten Dienst erwiesen.

