Radschaft bietet Bioabfuhr in Basel an

Kompost «Wir wollen eine Bioabfallsucht in Basel auslösen»: Verein bietet bald Bioabfuhr auf Lastenfahrrad in ganzer Stadt an Das Unternehmen «Hochbeet Basel» hat einen Anbieter für Kompost-Abholung übernommen – und setzt sich ein grosses Ziel: Den Service auf das ganze Stadtgebiet ausweiten. Beim Kanton ist man ob der privaten Initiative nicht erfreut. Valerie Zeiser Jetzt kommentieren 07.11.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Florian Omlin – Gründer Hochbeet Basel, gemeinsam mit Maria Santella beim Kompost der Radschaft. Kenneth Nars

Wer in Basel Kompost entsorgen will, hat es schwer. Die Quartierkomposte sind überlastet, die Bio-Klappen immer wieder verstopft, und eine Bioabfuhr kennt Basel, im Gegensatz zu anderen Städten, keine. Das verunmöglicht das Vorgartenschutzgesetz, das verbietet, Container im Vorgarten aufzustellen. Bei der angestrebten Lösung des Stadtkantons, den Unterflurcontainern, ist wegen zahlreicher Einsprachen unklar, ob sie jemals realisiert werden kann. Jetzt prescht ein privater Anbieter vor: «Hochbeet Basel».

Das Unternehmen hat auf Instagram verkündet, dass es «Radschaft» übernimmt und dessen Dienstleistung auf die ganze Stadt ausweiten will. Der Verein bietet eine wöchentliche Velo-Abholung von Bioabfällen an, das Angebot war bislang aber auf die Quartiere Bachletten, Gundeldingen und das Gebiet St. Jakob beschränkt. Losgehen soll es mit den Touren im ganzen Stadtgebiet bereits im Januar. Schon jetzt können auf der Webseite des Vereins Abos gelöst werden.

«Hochbeet Basel» übernimmt den Verein Radschaft

Das Angebot funktioniert so: Kundinnen und Kunden können ihren Bioabfall in einem kleinen grünen Container vor die Haustüre stellen, der Inhalt wird dann per Lastenfahrrad abgeholt. Der Behälter bleibt da und kann wiederverwendet werden. Der Service kostet 15 Franken pro Monat.

Hochbeet Basel hat seine Geschäftsräumlichkeiten im Smart City Lab im Wolf-Areal. Ebenfalls dort betreibt «Radschaft» sein Kompostlager. Mit «Radschaft» sei er erstmals in Kontakt getreten, erzählt «Hochbeet»-Gründer Florian Omlin, als er von ihnen Kompost-Erde bezog. «Für unsere Hochbeete brauchten wir gute Erde», sagt der Landschaftsgärtner. Zum Kauf sei es gekommen, als ihm vor zwei Monaten zu Ohren gekommen sei, dass der Verein vor dem Aus stehe. Jetzt hat sich Omlin ein grosses Ziel vorgenommen: «Wir wollen eine Bioabfallsucht in Basel auslösen.»

Kompost wird mit Lastenfahrrad transportiert

Der Bedarf sei da, sagt Omlin. Das jetzige Kompostangebot sei für viele nicht nutzbar. Das Angebot von «Radschaft» sei erfolgreich, verändern wolle er es deshalb nicht, beteuert Omlin. «Ausser, dass wir ein Jahresabo für 180 Franken anbieten.» Zu Weihnachten solle es zudem Vergünstigungsaktionen geben.

Aktuell habe «Radschaft» rund 300 Abonnemente, sagt Omlin. Er strebt eine Verdreifachung des Kundenstamms an: 1000 Abonnemente soll «Radschaft» vorweisen, und zwar bereits Ende Januar, also schon nach knapp einem Monat nach Gebietsausweitung.

Abholdienst benötigt noch eine Konzession

Um eine solche Kapazitätserweiterung überhaupt stemmen zu können, steht dem noch jungen Unternehmen einiges an Organisationsarbeit bevor. Sein Ziel ist es auch, neue Stellen zu schaffen. Die aktuell 300 Abonnemente würden 100 bis 150 Stellenprozenten entsprechen. Klar ist, dass es ein weiteres Lastenfahrrad braucht. Das bedeute für ihn, sagt Omlin, auch ein finanzielles Risiko.

Die Bio-Klappen (hier diese im Oekolampad) , verstopfen schnell. Kenneth Nars / BLZ

Noch gibt es aber ein mögliches administratives Hindernis für den ausgebauten Velo-Kompost-Dienst. Er benötigt Konzessionen. «Wir müssen die Erlaubnis haben, den Baslern ihren Kompost wegzunehmen», sagt Omlin schmunzelnd. Deswegen stehe er bereits in Kontakt mit dem Amt für Umwelt und Energie (AUE) in Kontakt.Gut möglich, dass Omlin bald vom Kanton konkurrenziert wird.

Amt für Umwelt und Energie arbeitet weiter an Lösungen

Erst im vergangenen Mai verlangte Grünen-Grossrat Laurin Hoppler per Motion die Einführung eines kostenlosen und flächendeckenden Entsorgungssystems für Bioabfälle. Die Motion wurde von Vertreterinnen und Vertretern aller Parteien unterschrieben.

Was bedeutet das erweiterte Angebot der «Radschaft» für die Stadt und ihren Pläne, was die Bioabfallentsorgung anbelangt? «Wir sind nach wie vor daran, neben den bestehenden Lösungen, wie Grünabfuhr, Kompostberatung oder Bioklappen, geeignete flächendeckende Lösungen für die Stadt Basel auszuarbeiten, mit dem Ziel, Bioabfälle in naher Zukunft nicht mehr nur energetisch, sondern auch stofflich zu verwerten», schreibt Matthias Nabholz, Leiter des AUE.

Zwar begrüsse das AUE Initiativen wie jene der «Radschaft». Doch die Abfallmengen seien zu gross für private Unternehmen. Nabholz lässt auch durchblicken, dass ihn die Kosten für das Angebot etwas hoch erscheinen. So staunt er offenbar, dass es so viele Kundinnen und Kunden gebe, die bereit seien, den «relativ stolzen Preis im Vergleich zu einem Bebbi Sagg» für diese Dienstleistung zu bezahlen. Die Lösung für das Problem mit Biomüll in Basel ist das Modell «Radschaft» aus Sicht des AUE folglich nicht.

Welche Lösungen das AUE nebst den bestehenden Bioabfall-Recyclingstationen stattdessen vorsieht, darauf möchte Nabholz nicht eingehen. Aber, so sagt er auf Nachfrage: Für das AUE liege eine Bioabfuhr nach wie vor im Bereich des Möglichen. Dabei wäre es denkbar, 5000 Tonnen oder mehr Bioabfall im Jahr zu sammeln. «Das ist das Potenzial von Basel-Stadt», sagt der Amtsleiter.

Florian Omlin will sich von den kritischen Aussagen seitens AUE nicht irritieren. «Wir wollen den Bioabfall aus dem Bebbi Sagg rausholen.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen