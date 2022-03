Konkurs Baurecht für «Manger et Boire» wird vergantet Nachdem die Baurechtnehmenden Ende 2020 den Konkurs anmelden mussten, sucht nun das Betreibungs- und Konkursamt Basel-Stadt einen Nachfolger für die Liegenschaft. Maximilian Karl Fankhauser Jetzt kommentieren 30.03.2022, 05.00 Uhr

Das «Manger et Boire» wird vergantet. Nicole Nars-Zimmer

Ein geschichtsträchtiges Gebäude ist es, das Haus an der Gerbergasse 81. Nach 24 Jahren mussten Ende 2020 die Baurechtnehmenden einen Schlussstrich ziehen. Das «Manger et Boire» fällt den Folgen der Pandemie zum Opfer, die Betreiber melden Konkurs an. Nun wird das Baurecht der Liegenschaft vom Betreibungs- und Konkursamt Basel-Stadt vergantet.