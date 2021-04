Konkurse Die wirtschaftliche Last wird vielen Basler Fitnesscentern zu schwer: Unterstützung vom Kanton trifft nur häppchenweise ein Eigentlich gehören die ersten Monate des Jahres zur Spitzenzeit für Fitnesscenter. Dieses Jahr aber müssen sie geschlossen bleiben. Während der nationale Dachverband die Klage gegen den Bund als letzten Ausweg wählt, mussten einige Center in der Region bereits aufgeben. Oliver Spiess, Larissa Gassmann 07.04.2021, 05.00 Uhr

Einige Studiobetreiberinnen und -betreiber der Region haben ihre Fitnessutensilien bereits an den Nagel gehängt. Bild: Reto Martin

«Wir haben keine Ahnung, wie sie diese Beträge errechnen», stellt René Bucher, Inhaber des Basler Fitnesscenters Actifit, befremdet fest. Er spricht von den Härtefallentschädigungen, die er vom Basler Stadtkanton erhält. Und er steht damit nicht alleine da: Unverständnis hat sich bei vielen Fitnesscenter-Inhabenden breitgemacht. Dieses ist so gross, dass der nationale Dachverband jüngst eine Schadenersatzklage gegen den Bund einreichte. Doch einige Betriebe in der Region brachen bereits jetzt unter der finanziellen Last zusammen.