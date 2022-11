Ballettschule Theater Basel schliesst EFZ-Lehrgang

Konsequenzen Nach schweren Vorwürfen: Basler Ballettschule schliesst Lehrgang Die Ballettschule Theater Basel zieht eine weitere Konsequenz und bietet künftig den EFZ-Lehrgang zur Bühnentänzerin oder Bühnentänzer nicht mehr an. Zara Zatti, Matteo Calonder 30.11.2022, 15.48 Uhr

Die Ballettschule Theater Basel schliesst ihren EFZ-Lehrgang. Kenneth Nars

Nach der Freistellung der Direktorin und einer eingeleiteten Untersuchung beschliesst die Ballettschule Theater Basel (BTB) nun den nächsten Schritt: Der Vorstand der Schule habe beim Basler Erziehungsdepartement «die Schliessung des EFZ-Bereichs auf Ende Schuljahr 2022/23 sowie organisatorische und finanzielle Unterstützung für diesen Prozess beantragt», schreibt die Ballettschule am Mittwoch in einer Medienmitteilung.

Konkret wird an der Ballettschule künftig keine Ausbildung mehr als Bühnentänzerin oder Bühnentänzer mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis angeboten. Der Vorstand prüfe zurzeit «einen Fortbestand des Junior- und Hobby-Bereichs».

Schülerinnen und Schüler sollen ihr letztes Jahr geordnet beenden können

Dieser Schritt sei «aufgrund der angespannten finanziellen Situation und einer drohenden Insolvenz» nötig, heisst es weiter. Das Auftreiben von «dringend benötigten Drittmitteln» erachtet die Ballettschule nach den Vorwürfen durch einen Artikel der «NZZ am Sonntag» und «Bajour» als unrealistisch. Am 8. November hatte sich der Grosse Rat gegen die Überweisung einer Motion ausgesprochen, die der Ballettschule finanzielle Unterstützung durch den Kanton zusichern soll.

Zuvor hatte das Basler Onlinemedium «Bajour» in Zusammenarbeit mit der «NZZ am Sonntag» über Missstände in der Ballettschule berichtet. Mehrere ehemalige Schülerinnen und Schüler äusserten schwere Missbrauchsvorwürfe – unter anderem gegen die unterdessen freigestellte Direktorin.

Der Ballettschule sei es wichtig, dass die Schülerinnen und Schüler ihr letztes Jahr geordnet beenden und ihre EFZ-Abschlüsse machen könnten, heisst es weiter. Für die unteren Jahrgänge sei die Schule darum «besorgt, dass befriedigende Anschlusslösungen gefunden werden».