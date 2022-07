Abrissbirne bedroht Kunstwerke in Prattler Schulhaus

Kontroverse um Neubau Erhalten oder abreissen? Auch in Pratteln sorgt Kunst am Bau für Zank Das Prattler Schulhaus Fröschmatt aus dem Jahr 1954 soll durch einen Neubau ersetzt werden. Etliche Kunst-am-Bau-Objekte sind von der Zerstörung bedroht, darunter ein grossformatiges Relief des Bildhauerpaars Lorenz und Helen Balmer. Hans-Martin Jermann 15.07.2022, 05.00 Uhr

Die Montage des Werks «Kalligraphie» von Lorenz und Helen Balmer rief in Pratteln 1982 Protest hervor. Bild: zVg

Neben dem Brunnen im Garten des Basler Universitätsspitals ist derzeit auch die Zukunft eines zweiten Werks Helen Balmers ungewiss. Dieses hat die Bildhauerin gemeinsam mit ihrem Ehemann Lorenz geschaffen. Es handelt sich um das Relief «Kalligraphie» an einer Aussenwand der Sekundarschule Fröschmatt in Pratteln. Die Anlage aus dem Jahr 1954 soll einem Neubau weichen.

Das grösste Werk, das die Balmers je schufen

Wegen der zahlreichen Kunst-am-Bau-Objekte im und um das Schulhaus habe man eine externe Fachperson beauftragt, eine Bestandsaufnahme und Klassifizierung vorzunehmen, sagt Andrea Bürki, Sprecherin der Bau- und Umweltschutzdirektion. Diese Arbeiten sind im Gang. Vom Erhalt von Balmers Relief im Rahmen des Neubaus über die Umplatzierung bis hin zur Zerstörung ist alles möglich.

Letzteres wäre für Andreas Chiquet schlimm. Der Kunstvermittler und Mitautor eines Buches über Helen Balmer hält das Marmor-Relief an der Prattler Schulhauswand für einen «wichtigen Bestandteil in deren Gesamtwerk». Mit einer Breite von 12,5 Metern ist die «Kalligrafie» das grösste Stück Kunst, das die Balmers je schufen. Ehemann Lorenz war acht Jahre mit der Ausführung beschäftigt, eingeweiht wurde es 1982.

Helen Balmer wehrte sich dagegen, dass ihr erfinderischer Anteil am Werk «Kalligraphie» lange unterschlagen wurde. Bild: Kenneth Nars

Die «Kalligraphie» wird dem Tachismus zugeordnet, bei dem die Künstler spontane Zufallsprodukte kreieren. In der Malerei gibt es für diesen Stil unzählige, auch weltbekannte Beispiele; in der Bildhauerei sind sie jedoch selten. Die «Kalligraphie» darf in der Ausführung als einzigartiges Stück gelten.

Die Entstehungsgeschichte beinhaltet zudem einen brisanten Gender-Aspekt: Das Werk wird in allen damaligen schriftlichen Quellen ausschliesslich Helen Balmers Ehemann Lorenz zugeordnet. Dass sie eine Gipskomposition schuf, die als Modell für das grossformatige Werk diente, verschwieg auch ihr Ehemann in den Berichten zum Werk. Demnach war sie bloss Handlangerin bei der Ausführung. Helen Balmer widerspricht dieser Darstellung vehement, wie aus erwähntem Buch über ihr Schaffen hervorgeht.

Bedroht sind auch Mosaiken von Walter Eglin

Die Prattler Schulanlage beherbergt neben dem Relief der Balmers rund ein Dutzend teils hochkarätige Werke, darunter von Jacques Düblin und Hans Stocker. Vertreten ist auch der bekannte Baselbieter Künstler Walter Eglin, mit den beiden Mosaiken «Märchenfisch» sowie «Dinosaurier und Reiher». Der Erhalt von Werken Eglins sorgte in den vergangenen Jahren wiederholt für Kontroversen: In Reinach und Oberdorf wurden Sgraffiti und Mosaiken bei Schulhausneubauten zerstört, in Ormalingen hingegen bekam ein Sgraffito Eglins, das die alte Turnhalle geschmückt hatte, an einer Hauswand ein zweites Leben geschenkt.

Dass sich im Baselbiet die Auseinandersetzungen um den Erhalt von Kunst-am-Bau-Objekten zuletzt akzentuiert haben, kommt nicht zufällig, sind doch sehr viele öffentliche Bauten aus der grossen Wachstumszeit des Kantons (60er- bis 80er-Jahre) sanierungsbedürftig.