Konzern im Zwiespalt Das gute und das böse Gesicht von Roche Severin Schwan verleiht dem Basler Pharmakonzern als CEO seit Jahren ein positives Image. Verwaltungsratspräsident Christoph Franz hingegen fällt vor allem durch sehr problematische Äusserungen auf. Patrick Marcolli 13.02.2021, 05.00 Uhr

Wie gut könnten seine beiden Türme in Basel als Symbol herhalten für das Bild, das der Pharmakonzern Roche und seine Spitze in der Öffentlichkeit abgeben sollte - Zwillingstürme, in Form und Architektursprache ähnlich. Doch die beiden Protagonisten der Firma, der Verwaltungsratspräsident und der CEO, scheinen derzeit Welten voneinander entfernt.

Hier Severin Schwan, der operative Chef des mittlerweile auf über 100'000 Mitarbeitende angewachsenen Pharmagiganten, dort Christoph Franz, der Verwaltungsratspräsident. Schwan verkörpert Roche seit Jahren fast auf idealtypische Weise. Zwar ist er der bestbezahlte Manager der Schweiz, er gibt sich aber sehr bodenständig, ist immer freundlich, zuvorkommend und verständnisvoll, auch in den anstrengenden Tagen der Pandemie. Mit seiner Familie hat er in dieser Stadt feste Wurzeln geschlagen.

In einem Gespräch, das er vor einigen Wochen mit einer amerikanischen Wirtschaftsjournalistin führte und das auf Youtube zu sehen ist, verrät er erstaunlich viel von seinem Denken, seinem Handeln und seinen Führungsprinzipien. Er spricht von der Freiheit, über welche die einzelnen Forscherinnen und Forscher verfügen müssen, um zu den besten Ergebnissen zu kommen. Er spricht davon, dass jeder und jede auch ein Recht auf Scheitern habe. Er spricht auch von gesellschaftlichen und sozialen Zusammenhängen und verortet seine Firma darin. Schwan tut dies auf authentische Weise. Seine Antworten kommen nicht immer wie aus der Pistole geschossen, manchmal ringt er um die richtigen Worte. Übt er Kritik, so bleibt er sachbezogen. Wie kürzlich bei der Präsentation des Jahresergebnisses, als er die Schweiz rügte für ihren aus seiner Sicht grossen Nachholbedarf bei der Digitalisierung im medizinischen Bereich.

Schwan prägt das Bild so stark, dass selbst die hohe Gewinnmarge fast vergessen geht

Severin Schwan ist, so sich das von einem globalen Wirtschaftsführer sagen lässt, ein Sympathieträger. Die Härte, über die er in seiner Rolle zwingend verfügen muss, dringt nicht oder nur sehr selten nach aussen, sie wird verdrängt durch seine offensichtliche Führungskompetenz und seine Klarheit im Denken. Schwan prägt das Image dieses Konzerns so stark, dass in der Öffentlichkeit fast schon vergessen geht, dass die Gewinnmarge von fast 30 Prozent angesichts von Medikamentenpreisen im Verhältnis zu globalen sozialen Ungerechtigkeiten unanständig ist.

Sein Verwaltungsratspräsident Christoph Franz bewegt sich dagegen auf einem ganz anderen Level. Der ehemalige Lufthansa-Chef fiel im vergangenen November mit der Aussage auf, er befürworte eine Impfpflicht gegen das Coronavirus. Schon dies trug ihm geharnischte Kritik von vielen Seiten ein. Diese Woche nun doppelte er, von der kritischen Öffentlichkeit fast unbemerkt, nach und skizzierte seine Vorstellung davon, wie er sich die Medizin und das Gesundheitswesen der Zukunft vorstellt. Der «Blick» lieferte am Donnerstag einen «exklusiven Vorabdruck» seines neuen Buches. Dieses trägt den Titel «Die digitale Pille». Darin plädiert Franz, wie das Severin Schwan schon seit Jahren tut und die Roche entsprechend führt, für die personalisierte Medizin. «Der Erfolg von Pharmafirmen hängt künftig nicht nur von den besten Biologen und Chemikerinnen, sondern auch von den besten Softwareingenieuren und dem Zugang zur besten Gesundheitsdatenbank ab», schreibt der Roche-Verwaltungsratspräsident. So weit, so bekannt.

Diese Entwicklung birgt allein schon Herausforderungen, zum Beispiel datenschützerischer Art. Brisanter jedoch sind Franz' allgemeine Aussagen über die individuelle Verantwortung der Menschen (also der Patienten) und über die Frage nach gesellschaftlicher Solidarität. «Noch nie war es so klar und eindeutig, welche Verhaltensweisen die Gesundheit beeinflussen, negativ oder positiv. Der eigene Lebenswandel ist für rund die Hälfte aller chronischen Krankheiten verantwortlich», schreibt Franz in seinem Buch. Es bedürfe deshalb einer Debatte, «inwieweit Menschen künftig in die Pflicht genommen werden sollten, auf ihre eigene Gesundheit zu achten». Und: «Wo muss die Solidargemeinschaft der Versicherten oder der Steuerbürger einstehen, wo ist der Einzelne in der Pflicht?»

Dem Weltbild von Christoph Franz muss entgegengewirkt werden

Man kann die Gedanken von Christoph Franz auch weniger verklausuliert formulieren: Muss die Gesellschaft für die Kosten aufkommen, die entstehen, wenn der Lungenkrebs eines Rauchers operiert und bestrahlt werden muss? Muss die Gesellschaft jemanden solidarisch und finanziell mittragen, dessen «selbstverschuldetes» Übergewicht zu hohen Arzt- und Medikamentenkosten führt?

Selbstverständlich darf es kein Tabu sein, solche Fragen zu stellen. Aber dass Christoph Franz in seiner privilegierten Lage als vermögender oberster Verantwortlicher eines Pharmaunternehmens es tut, ist ziemlich dreist. Es zeugt von einem Welt- und Gesellschaftsbild, dem entgegengewirkt werden muss - nicht zuletzt, um auch einen Konzern wie Roche wieder an den Ort zu bringen, wo er hingehört. Denn historisch betrachtet ist es die Aufklärung, die sowohl als Treiberin der Naturwissenschaften wie auch des modernen Staatswesens betrachtet werden kann. Die Erfolge der Pharmaindustrie gerade in Basel sind eng verknüpft mit aufklärerisch-freiheitlichen Denken, aber auch mit einem liberalen Staatswesen, das die soziale Komponente stets stark gewichtet hat und so eine Basis der gesellschaftlichen Stabilität schuf. Auf dieser wurde von den Seidenbändern über die klassische Chemie bis hin zu den sogenannten Life Sciences die kontinuierliche Linie des Erfolgs von Roche überhaupt erst möglich.

Wer nun, wie Christoph Franz, einer Art von Sozialdarwinismus im Gesundheitswesen das Wort redet, ist fahrlässig und verantwortungslos und untergräbt damit nicht zuletzt die Wurzeln des eigenen Konzerns. Seine Argumentation ist so gefährlich wie paradox: Die Erkenntnisse der modernen Medizin über gesunde oder ungesunde Lebensführung sollen die Basis bilden für ein vormodernes, feudalistisches Gesundheitssystem.

Was Severin Schwan zu Christoph Franz' Theorie denkt, ist (noch) nicht bekannt. Auch die Roche-Eigentümerfamilie, die in den vergangenen Jahrzehnten in und für Basel viel Gemeinsinn an den Tag gelegt hat, wird sich wohl dazu ihre Gedanken machen.