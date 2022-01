Ozan Ata Canani in der Kaserne Basel

Konzert Mischstil in der Kaserne: «Die Sonne scheint vom Bosporus bis zum Rhein» Ozan Ata Canani besang in Basel seine Zerrissenheit. Und hinterliess dabei einen zwiespältigen Eindruck. Stefan Strittmatter 29.01.2022, 05.00 Uhr

Ozan Ata Canani mit Band in der Kaserne Basel. zvg

Als er in den Siebzigerjahren mit seiner Musik begonnen habe, so sagt Mehmet Kösger alias Ozan Ata Canani am Donnerstag in der Kaserne, habe sich niemand für ihn interessiert. Nun, bald 50 Jahre später, haben sich auch nur ein paar Dutzend Menschen eingefunden, um ihm zuzuhören.

Dabei hatte das Basler Dreispartenhaus, das seit einem ­guten Jahrzehnt eine Diversifizierung und Multikulturalität vorantreibt, den türkisch-stämmigen Kölner als Pionier angekündigt, als Weg­bereiter eines Misch­stils aus anatolischer Musik, Rock und deutschen Texten.

Eine Kreativpause von mehreren Jahrzehnten

Üppige Vorschusslorbeeren also, denen der 58-Jährige bei seinem Basler Konzert kaum gerecht wird. Das fängt damit an, dass die lange Kreativpause zwischen den Anfängen und dem 2021 ­erschienenen Comeback-Album nicht spurlos an Ozan Ata Ca­nani vorbeigezogen ist. Mit der Lesebrille auf der Stirn und hinter einem Notenpult versteckt, wirkt der Musiker so, als bezweifle er die lobenden Worte des Pressetextes selber am meisten. Sein Spiel auf der Saz ist grundsolide, erschöpft sich aber schnell in den immergleichen Läufen. Und als Sänger stolpert er zuweilen arg durch die selbstverfassten Texte.

Da ist wenig hilfreich, dass er mit einem Splitterteil der Münchner Band Karaba eine ­Begleittruppe angeheuert hat, die auf dem Niveau einer gehobenen Schülerband musiziert: Der Bassist gibt ein wenig song­dienliches Dauersolo, der Gitarrist kommt der Saz in die Quere, und der Drummer variiert ohne erkennbare Logik Tempi und Dynamik der Songs.

Das alles scheint weder den Bandleader noch das mittlerweile auf 30 Personen geschrumpfte Publikum zu irritieren. Was wohl daran liegt, dass sich Ozan Ata Canani eher als Botschafter der Gastarbeiter in Deutschland sieht denn als Musiker.

Hang zu langen Ansagen

Dass er zweifelsfrei viel zu erzählen hätte, zeigt sich an seinem Hang zu langen Ansagen. Leider schafft Ozan Ata Canani in seinen Songtexten selten mehr als Plattitüden: «Alle Menschen wollen glücklich sein, alle Menschen gross und klein», reimt er etwa. Oder er beobachtet: «Die Sonne scheint vom Bosporus bis zum Rhein.» Diese Zeile schafft immerhin Nähe zwischen dem Kölner und den anwesenden Baslerinnen und Baslern.

Es ist womöglich die bewegendste Erkenntnis des zwiespältigen Abends, dass er seine anhaltende Zerrissenheit zwischen zwei Heimaten auch nach einem halben Jahrhundert in Deutschland nicht recht in Worte fassen kann.