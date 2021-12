Konzert Ein Wintermärchen aus Zuckerguss und Kunstschnee Das Sinfonieorchester Basel spielt live die Musik zum Märchenfilm «Drei Haselnüsse für Aschenbrödel». Reinmar Wagner 18.12.2021, 05.00 Uhr

Libuse Safránková als Aschenbrödel, Pavel Trávnícek als Prinz. zvg/SRF/Ciné aktuell

Es ist fast ein Naturgesetz: Wie «Dinner for one» zu Silvester, so gehört «Drei Haselnüsse für Aschenbrödel» zu Weihnachten. Der Märchenfilm wurde 1973 von Václav Vorlíček in Tschechien und der DDR gedreht und gehört seither zum Pflichtprogramm auf deutschen Fernseh-Kanälen. Dabei wäre es um ein Haar anders gekommen und die Filmversion des bekannten Märchens hätte nie zum Winterklassiker werden können: Eigentlich nämlich wollte man im Sommer drehen. Weil aber die DDR-Produktionsfirma DEFA ihre Arbeiter schon verplant hatte, musste der Film in den Winter verlegt werden.

Der Winter 1973 war aber in Tschechien und Ostdeutschland extrem Schnee-arm. In manchen Szenen musste mit Kunstschnee nachgeholfen werden, der damals aus Fischmehl hergestellt wurde. Es soll ziemlich gerochen haben ... Gedreht wurde unter anderem in Moritzburg, wo das Aschenbrödel auf der Schlosstreppe seinen berühmten Schuh verliert. Er steht in Metall gegossen heute noch dort.

Populäre Filmmusik mit hohem Kitschfaktor

Mit zum nachhaltigen Erfolg des Films beigetragen hat, dass die damals 20-jährige Libuše Šafránková, welche die Titelrolle spielte, nicht nur bildhübsch war, sondern auch ein ziemlich keckes Mädchen spielt, das sich von der bösen Stiefmutter und deren Tochter nicht unterkriegen lässt, den Prinzen frech mit Schneebällen bewirft und als Jägerbursche verkleidet sogar sein Pferd klaut. Zudem hat das Aschenbrödel – im Unterschied zur im deutschen Sprachraum bekannten Fassung der Brüder Grimm – mit ihren drei tierischen Freunden, der Eule Rosalie, dem Hund Kasperle und dem Pferd Nikolaus zusätzliche Sympathieträger an seiner Seite. Mit den drei verzauberten Haselnüssen kommt auch noch eine Spur Magie ins Spiel.

Die Musik zum Film schrieb der 1938 geborene tschechische Komponist Karel Svoboda, der für über 90 Filme und TV-Serien den Soundtrack lieferte, darunter etwa für die bekannten Zeichentrickfilme «Wickie» und «Biene Maja». Für «Aschenbrödel» wünschte sich Vorlíček eine Musik, die «schön und romantisch» und «nicht infantil, sondern für Erwachsene» sein sollte. Der Kitschfaktor kam dann allerdings doch ziemlich hoch heraus. Die Filmmusik wurde ebenso rasch populär wie der Film selber und eröffnete Svoboda seine brillante Karriere in Westdeutschland.

In der tschechischen Version sang Karel Gott einen Schlager, und es gab im Lauf der Jahre mehrere Versuche, Lieder in die Musik zu integrieren, respektive Svobodas instrumentale Musik mit Texten zu unterlegen, zum Beispiel von Ella Endlich oder Carinha. Auch das Sinfonieorchester Basel wählt eine solche Version und hat die Luzerner Sopranistin Aurelia Würsch dafür engagiert. Am Dirigentenpult steht Adrian Prabava. Sie hat die anspruchsvolle Aufgabe, das Tempo der Musik der unerbittlich fortschreitenden Filmhandlung anzupassen.

«Drei Nüsse für Aschenbrödel»

Stadtcasino Basel. 19. 12., 15.00 Uhr und 18.00 Uhr.