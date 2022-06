Regierung spricht Gelder für Aufrüstung der Basler Martinskirche

Konzerte Bereit für den Saison-Beginn im Herbst: Martinskirche wird im Sommer auf Vordermann gebracht Im Herbst startet die Stiftung Martinskirche den Betrieb der ältesten Konzertkirche Basels. Für die Aufrüstung der Räumlichkeiten hat die Regierung nun Gelder aus dem Swisslos-Fonds bewilligt. Elodie Kolb 14.06.2022, 14.36 Uhr

Die Kirche am Münsterhügel wird auch in Zukunft mit Konzerten beschallt. Kenneth Nars (Archiv)

Die Martinskirche soll diesen Sommer auf Vordermann gebracht werden: zum einen in Bezug auf die Veranstaltungstechnik zum andern mit Massnahmen zugunsten der Barrierefreiheit. «So entsteht eine zeitgemässe Infrastruktur für den in der ganzen Region beliebten Veranstaltungsort für Konzerte, Proben, Tagungen und Seminare», schreibt die Regierung in einer Mitteilung.