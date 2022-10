Kopfsteinpflaster Umgebauter Wielandplatz: Die Basler Regierung verteidigt die Betonwüste Der Platz bei der Schützenmatte sei vor allem auf der südlichen Seite trist und grau, kritisiert Raffaela Hanauer, Grossrätin der Grünen. Die Regierung rechtfertigt die Umgestaltung. Andreas Möckli Jetzt kommentieren 01.10.2022, 05.00 Uhr

Noch ist die Umgestaltung des Wielandplatzes nicht abgeschlossen. Bild: Kenneth Nars

Der Wielandplatz gleicht zumindest in Teilen einer Betonwüste. Raffaela Hanauer, Grossrätin der Grünen, ärgerte sich entsprechend über «hitzegarantierende Kopfsteinpflasterinseln». In einem Vorstoss fragte sie die Regierung, ob das schon immer so geplant gewesen sei. Vor allem die Südseite des Platzes wirke trist und grau.

In ihrer Antwort verteidigt sich die Regierung: «Wo bisher auf überdimensionierten Asphaltflächen gefahren wurde, gibt es nun Grüninseln, einen Trinkbrunnen und Möglich­keiten zum kurzzeitigen Verweilen.» Grosse bestehende Einzelbäume und junge, teils mehrstämmige Bäume beschatteten heute den Platz.

Platz für einen Flohmarkt und grüne Fugenvegetation

Die Gestaltung des Platzes sei auf die Wünsche der Bevölkerung abgestimmt worden. So gebe es nun auch Flächen für einen Wochen- oder einen Quartierflohmarkt. Entsprechend seien einzelne Flächen mit «im Sand verlegten Pflastersteinen ausgebildet worden», schreibt die Regierung. Dort würde mit der Zeit eine grüne Fugenvegetation entstehen, die auch zur Versickerung vor Ort beitragen werde. «Pflastersteine erhitzen sich zudem weniger als Asphalt, was zu einem kühlen Stadtklima beiträgt.»

Und weshalb wurde der Platz nicht noch grüner gestaltet? Dafür gebe es mehrere Gründe, schreibt die Regierung. So liege etwa der Haupteingang des Stadions Schützenmatte an einem Teil des Platzes. Für die regelmässigen Grossanlässe mit bis zu 12'000 Personen seien ­genügend grosse Gehbereiche notwendig. Auch die Anlieferung der Stadioninfrastruktur erfolge über die Teilfläche. Schliesslich sei an diesem und an einem anderen Ort die ­Zufahrt für Rettungs- und Löschfahrzeuge der Feuerwehr sicherzustellen.

Nach Verabschiedung des Stadtklimakonzepts im Sommer 2021 habe die Regierung geprüft, ob noch Verbesserungen möglich seien. Allerdings hätten noch grössere Anpassungen eine Neuauflage des Projekts bedingt und seien aufgrund der verschiedenen Ansprüche an den Platz nicht weiterverfolgt worden.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen