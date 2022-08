Spinnenforscher Ambros Hänggi über die Spinnendynamik in Basel

Interview Achtbeinige blinde Passagiere: Wie sich neue Spinnenarten durch Warentransporte in Europa ausbreiten Bei Warentransporten reisen häufig auch winzige, blinde Passagiere mit. Spinnenforscher Ambros Hänggi berichtet, was man in Basler Gärtnereien und Lagerhallen an versehentlich verschleppten achtbeinigen Einwanderern finden kann. Gleich vorweg: Es sind viele – aber Grund zur Panik besteht keineswegs. Alexandra von Ascheraden Jetzt kommentieren 23.08.2022, 05.00 Uhr

Ambros Hänggi war 30 Jahre lang Kurator für Spinnen beim Naturhistorischen Museum Basel. Juri Junkov

Herr Hänggi, Sie haben ihr Forscherleben den Spinnen gewidmet. Basel ist ein Knotenpunkt für den internationalen Handel. Hat das Einfluss auf die Spinnenfauna?

Ambros Hänggi: Selbstverständlich hat das Einfluss. Der Handel hat schon immer unbe­absichtigt auch Insekten, Krankheitskeime oder Samen mittransportiert und verbreitet. Die Grosse ­Zitterspinne zum Beispiel hat jeder im Keller oder in der Garage. Man erkennt sie daran, dass sie das ganze Netz in Schwingung ­­versetzt, wenn sie gestört wird. Der Angreifer kann sie durch diesen Trick nur noch verschwommen wahr­nehmen.

Seit wann ist sie hier ­anzutreffen?

Sie wurde vor dreihundert Jahren durch den Weinhandel aus Asien eingeschleppt. Erste ­Meldungen kamen schon ­damals aus Weinkellern und ­Gebäuden, in denen Handelswaren gelagert waren. Die Zitterspinne ist heute eine der häufigsten Spinnenarten in Europa und hat sicher andere Arten verdrängt. Nur wissen wir nicht welche, da früher niemand Buch geführt hat.

Wo reisen am häufigsten Spinnen inkognito mit?

Früher sehr gern auf Bananenschiffen. Das ist heute kaum mehr möglich, da die Plantagen seit den 1970er-Jahren umfassend mit Pestiziden behandelt werden und gleichzeitig die technischen Standards beim Transport höher wurden. Der Sauerstoffgehalt der Luft im Frachtraum ist stark reduziert, der Kohlendioxidgehalt stark ­erhöht, die Temperatur sehr niedrig – das überleben Spinnen und andere Kleintiere kaum.

Wo reisen Spinnen stattdessen mit?

Sie erreichen Basel in getopften Pflanzen, als blinde Passagiere im Verpackungsmaterial von Containern oder gar im Fahrgestell von LKW oder Güterwaggons. Dazu gibt es zahlreiche Nachweise.

Zum Beispiel?

Spanische Olivenbäume haben eine gewisse Berühmtheit ­erlangt, weil in ihren tonnenschweren Pflanzkübel ein ­ganzes Ökosystem mitreist und erstaunlich oft auch die kleine Vogelspinne Macrothele calpeiana. Von der hatte man ­angenommen, dass sie in Spanien sehr selten sei. Was sie aber ganz offensichtlich doch nicht ist.

Dann müsste es eigentlich in Basel von eingeschleppten Spinnen nur so wimmeln.

Die Spinnenwelt ist sehr artenreich. Bisher sind 50000 verschiedene Arten bekannt. Sie sind meist sehr klein und können sich gut verstecken, so dass sie lange Zeit unbemerkt bleiben. Im Container über­leben sie problemlos mehrere ­Wochen. Grund zur Panik ist das nicht. Von den 47 in Europa als gebietsfremd publizierten ­Spinnen stammt mehr als die Hälfte aus tropischen Klima­zonen. Solche Arten können sich in Gewächshäusern halten. Sie überstehen aber keinen ­Schweizer Winter.

Zur Person Ambros Hänggi, Spinnenforscher Ambros Hänggi (65) ist Biologe und war von 1990 bis 2020 Kurator für Spinnen am Naturhistorischen Museum Basel. Die durch seine Pensionierung frei gewordene Zeit nutzt er weiterhin für Exkursionen und Spinnenprojekte. Vor kurzem hat er beim Buch «Spinnen – Alles, was man wissen muss», publiziert vom Springer Verlag, mitgewirkt. Er verzichtet, wie alle anderen Autoren, auf sein Honorar. Es fliesst in den Förderverein für Spinnenforschung – in der Hoffnung, dass künftig genug Geld zusammenkommt, um mehr Erhebungen machen zu können. (ava)

Basel mit seinem speziellen Mikroklima macht es manchen Spinnen einfacher, sich zu etablieren. Sie haben das zusammen mit der Geographin Sandrine Straub erforscht. Was haben sie herausgefunden?

Erstaunlich viel. Sandrine war einfach nur mit einem kleinen Netz unterwegs und hat Sichtfunde gemacht. Trotzdem hatten wir sogar drei Erstnachweise für die Schweiz dabei und gleich acht für die Region Basel.

Das ist für eine so kleine Auswahl an Orten sehr viel. Es zeigt, dass hier extrem viel geht.

Das nimmt aber keiner wahr, weil niemand nachsieht und Erhebungen macht.

Was ging Ihnen in Blumenläden & Co ins Netz?

Mehr als 700 Individuen. Die Hälfte davon waren allerdings Jungtiere und die lassen sich bei Spinnen meist nicht bestimmen. Die erwachsenen Tiere um­fassten 37 Arten. Bei Transport und Logistik fanden wir eher wenig. Dafür um so mehr in Pflanzengrosshandel und Blumenläden. In solchen halb­natürlichen Lebensräumen halten sie sich über längere Zeit.

Welche Arten sind besonders typisch?

Sehr charakteristisch ist zum Beispiel Uloborus plumipes. Die Fachverkäuferinnen wischen sie schon lange von den Pflanzen, weil die Kunden lieber Grün ohne Spinnen kaufen. Aber in der wissenschaftlichen Literatur findet man kaum Hinweise, da keine Forschenden in Gärtnereien suchen gehen.

Was erwarten sie, wie sich Spinnenimporte in Zukunft verändern werden?

Je vernetzter ein Land ist, desto mehr nicht einheimische Arten werden eingeschleppt. Manche können sich bei passenden ­Rahmenbedingungen etablieren. Deutschland hat mit 26 Arten im Moment die meisten, Italien hat 23, Frankreich 20. Das entspricht etwa zwei bis drei Prozent der einheimischen ­Arten in diesen Ländern. Die Schweiz liegt geografisch und auch bei den Spinnenzahlen ­irgendwo dazwischen. Diese Einschleppungsdynamik zeigt, dass wir in den kommenden Jahrzehnten mit doppelt so viel Arten rechnen müssen wie bisher.

Doppelt so viele Spinnen­arten wie bisher?

Genau. Aber keine Panik. Das wären statt einer einzigen künftig zwei Arten pro Jahr, die sich etablieren können. Für den Menschen bedrohlich ist davon keine. Das wären eher die tropischen Spinnen und die schaffen es hier noch nicht über den Winter.

