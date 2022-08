Neubau in der Frobenstrasse im Gundeli

Krach um Neubau Velos statt Tiefgarage im Basler Gundeli-Quartier – das hat seinen Preis Die Bürgergemeinde Basel will mit einem neuen Wohnhaus die Frobenstrasse ökologisch aufwerten. Gleichzeitig steigt auch der Mietpreis. Rafael Hunziker Jetzt kommentieren 27.08.2022, 05.00 Uhr

Die Frobenstrasse 8 und 10 werden diesen Herbst abgerissen. Kenneth Nars

Die Frobenstrasse im Gundeldinger Quartier unweit des Basler Bahnhofs SBB wird noch in diesem Jahr zur Baustelle. In der Verbindungsstrasse zwischen dem Meret-Oppenheim-Gebäude und dem Margarethenpark werden die Häuser Nummer 8 und 10 in den kommenden Wochen abgerissen. Die Immobilien aus den 1970er-Jahren benötigten umfangreiche Sanierungsarbeiten und würden nicht mehr den Anforderungen im Bereich Energie und Ökologie entsprechen, schreibt die Bürgergemeinde als Eigentümerin in einer Medienmitteilung.