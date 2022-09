Krankenkassenprämien 2023: Das sagen Politiker aus beiden Basel

Krankenkassen Baselland rückt näher zur Stadt: So reagiert die Region auf den Prämienschock Basel-Stadt führt die gemeinsame Spitalplanung mit Baselland als Grund für die geringere Prämienerhöhung auf. Doch weshalb sollte diese nur in der Stadt greifen? Auch wird der Ruf nach höheren Prämienverbilligungen laut. Michael Nittnaus Jetzt kommentieren 27.09.2022, 19.03 Uhr

Beide Basel versuchen seit 2021 mit der gemeinsamen Spitalplanung, unnötige Behandlungen zu reduzieren. Pixabay

Selbst beim Basler Gesundheitsdepartement (GD) reibt man sich die Augen: «Aufgrund der Ankündigungen der Versicherer musste auch im Kanton Basel-Stadt ein höherer Anstieg befürchtet werden», schreibt das GD als Reaktion auf die Krankenkassenprämien 2023. Nirgends in der Schweiz steigen die Prämien so schwach wie in Basel-Stadt. Die monatliche mittlere Prämie der obligatorischen Krankenpflegeversicherung wird über alle Altersklassen gerechnet um 3,9 Prozent teurer, national sind es 6,6, in Baselland gar 7 Prozent – nur acht der 26 Kantone legen noch stärker zu.

Höhere Prämien sind nicht die einzige Belastung für das Portemonnaie

Die Basler Gesundheitspolitikerin und SP-Nationalrätin Sarah Wyss mahnt jedoch: «Der schwächere prozentuale Anstieg ist ein gutes Signal, aber irreführend. Wir zahlen schweizweit weiterhin die höchsten Prämien.» Bei der erwähnten mittleren Prämie sind dies 426.40 Franken. Baselland folgt mit 381.80 Franken auf Platz fünf. Der Baselbieter SVP-Nationalrat Thomas de Courten sagt zur überdurchschnittlichen Erhöhung im Landkanton:

Thomas de Courten. Juri Junkov

«Sie kommt wegen der Pandemie zwar nicht unerwartet, doch im Lichte von Inflation und steigenden Energiepreisen zum ungünstigsten Zeitpunkt. Für die Haushaltsbudgets der Bürgerinnen und Bürger ist das gravierend.»

Dass die Erhöhung in beiden Basel so unterschiedlich ausfällt, erstaunt, spannen sie doch in der Spitalplanung seit 2021 zusammen, um die Gesundheitskosten in den Griff zu bekommen. Auch gibt es seit April eine Zulassungssteuerung im ambulanten Bereich.

Diese Anstrengungen nennt das Basler GD explizit als Grund für die geringe Erhöhung. Die Baselbieter Gesundheitsdirektion hingegen hofft auf einen Effekt in der Zukunft. Wie kann das sein? Wyss und de Courten glauben nicht, dass sich die gemeinsame Regulierung der stationären Leistungsaufträge bereits stark auf die Prämien ausgewirkt hat. Wyss sagt: «Basel-Stadt macht seit einigen Jahren seine Hausaufgaben etwas besser. Aber wir dürfen nicht lockerlassen.»

Gute Chancen für höhere Prämienverbilligungen

Eine Erklärung liefert Matthias Nigg vom Baselbieter Amt für Gesundheit: «Die Altersgruppe der über 65-Jährigen nimmt in Baselland mittlerweile stärker zu als in Basel-Stadt.» Zudem sei die Anspruchshaltung gestiegen, was jemand im Alter noch leisten können möchte. Grundsätzlich sagt Nigg:

«Wir stellen die klare Tendenz fest, dass sich Baselland und Basel-Stadt bei den Gesundheitskosten annähern. Und die Prämien folgen den Kosten.»

Diese seien in der Stadt höher, weswegen die stadtnähere der beiden Baselbieter Prämienregionen auch höhere Beträge verlangt.

Die Wirkung der stationären Spitalplanung dürfe dabei nicht überschätzt werden, mache doch der stationäre Bereich nur etwa ein Viertel der Prämienkosten aus, so Nigg. Die Kosten des ambulanten Bereichs, aber auch der Medikamente, seien von 2020 auf 2021 deutlich stärker gewachsen.

Einig scheint sich die Politik zu sein, dass auf die hohe Prämienbelastung reagiert werden muss. SP-Politiker Adil Koller wird am Donnerstag im Baselbieter Landrat einen Vorstoss für höhere Prämienverbilligungen einreichen: «Diese müssen mit der starken Erhöhung der Prämien mithalten – entweder über höhere Bundesmittel oder über höhere Kantonsbeiträge.» Den Hebel bei den Prämienverbilligungen anzusetzen, unterstützt neben Wyss auch der bürgerliche de Courten. Er mit einer Einschränkung: «Sofern es nicht mit dem Giesskannenprinzip erfolgt.»

