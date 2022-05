Basel will 600 Container-Plätze für Geflüchtete kaufen

Krieg in der Ukraine Basler Regierung will Container mit 600 Wohnplätzen für Geflüchtete kaufen Dafür wurden am Dienstag vorsorglich rund 5 Millionen Franken bewilligt. Unterschrieben ist allerdings noch nichts. Aktuell werden Standorte geprüft. Nora Bader und Hans-Martin Jermann Jetzt kommentieren 17.05.2022, 18.32 Uhr

Basel-Stadt zeigt sich solidarisch mit der Ukraine. Kenneth Nars (25. Februar 2022)

Basel-Stadt muss gemäss Verteilschlüssel des Bundes rund 2,3 Prozent der geflüchteten Personen, die in die wegen des Krieges in der Ukraine in die Schweiz kommen, aufnehmen. Geht man vom Worst-Case-Szenario aus wird im Stadtkanton von 6000 Personen ausgegangen, die bis Ende Jahr untergebracht werden müssten. Stand 17. Mai sind 1521 Ukrainerinnen und Ukrainer in Basel untergekommen.

Der Kanton will deshalb nun vorsorglich Unterkünfte schaffen. Gestern hat die Regierung für den Kauf von Wohnmodulen zur Unterbringung von Geflüchteten aus der Ukraine 4,9 Millionen Franken bewilligt. Ein entsprechendes Bauvorhaben wird der Regierung separat vorgelegt, bevor es durchs Baugenehmigungsverfahren geht. Da es sich um eine Krisensituation handle und rasch gehandelt werden müsse, sei noch zu klären, wie der Grosse Rat einbezogen werden könne, erklärt Ruedi Illes, Leiter Sozialhilfe Basel-Stadt.

Genannte Wohnmodule seien auf dem Markt sehr gefragt und würden laufend teurer, da alle Kantone mit der gleichen Aufgabe konfrontiert seien, sagt Illes. Zur Debatte stehen in Basel-Stadt aktuell zwei Varianten von Containern; die einen dienten vorher dem Zweck eines Pflegeheims in einem anderem Kanton. Sanitäre Einrichtungen wären also ebenfalls vorhanden. Mehr zu den Behausungen will Illes noch nicht verraten, da der Vertrag noch nicht unterzeichnet sei.

Zivilschutzanlagen werden vorsorglich ebenfalls vorbereitet

Falls diese Möglichkeiten von Modulbauten nicht rasch realisiert werden könnten, bestehe das Risiko dass Basel-Stadt Hunderte Frauen und Kinder über längere Zeit unterirdisch unterbringen müsste. Und die Unterbringung von Geflüchteten über mehrere Wochen oder Monate in Basler Zivilschutzanlagen sei nach wie vor die Ultimo Ratio. Illes:

«Gerade bei Menschen mit Kriegstraumata will man Trigger verhindern.»

Mögliche Standorte für den Aufbau der Wohncontainer werden momentan evaluiert. Die Modulbauten sollen an verschiedenen Orten zu stehen kommen.

«Es handelt sich um eine Übergangs-und keine Dauerlösung», hält Illes fest. Man rechne mit ein bis drei Jahren. Danach sollen die Container entweder weiterverkauft oder an Bauunternehmen vermietet werden. Man werde auch prüfen, ob die Container im Sinne einer Unterstützung vor Ort in die Ukraine gebracht werden könnten, falls die Menschen irgendwann zurückkönnten oder -wollten.

Die Container würden insgesamt maximal 600 Plätze bieten. Auch wenn also viel weniger als die vom Bund erwarteten Flüchtenden in die Schweiz und somit auch nach Basel kämen, könnten die Plätze knapp werden, sagt Illes. Zivilschutzanlagen würden deshalb aktuell dennoch vorsorglich vorbereitet.

Im Baselbiet sind Containersiedlungen noch kein Thema

Im Nachbarkanton Baselland sind die Verantwortlichkeiten etwas anders geregelt: Kantonale Unterkünfte können nur Übergangslösungen sein, weil bei sämtlichen Unterstützungs- und Begleitangeboten für Geflüchtete wie etwa die Sozialhilfe oder die Einschulung von Kindern die Anbindung an eine Gemeinde notwendig ist. In verschiedenen Gemeinden würden aber Bestrebungen laufen, mehr Unterbringungsplätze auch in grösseren Strukturen bereitzustellen, sagt Fabian Dinkel, Dienststellenleiter. «Von Containersiedlungen ist mir konkret aber nichts bekannt.»

Basel-Landschaft müsste gemäss Verteilschlüssel 3,4 Prozent der Geflüchteten aufnehmen. Aktuell seien unterirdische Anlagen auch im Baselbiet nicht nötig. «Die Gemeinden verfügen noch über bereit stehende Unterbringungsmöglichkeiten», sagt Dinkel. Diese könnten aber bei stark steigenden Geflüchteten-Zahlen oder beim Wegfall von privaten Gastgebern knapp werden. Ziel bleibe es, auf unterirdische Anlagen möglichst zu verzichten, fügt Dinkel an. Im Kanton Baselland sind Stand 17. Mai 1954 Geflüchtete aus der Ukraine gemeldet, 80 Prozent davon sind bei Gastfamilien untergebracht.

