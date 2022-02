Basel: So verlief die Demo gegen den Krieg in der Ukraine

Krieg in der Ukraine «Die letzten Tage waren ein Albtraum» – so verlief die Basler Kundgebung gegen den Krieg in der Ukraine Die Basler Bevölkerung bekundete mit ihrer zahlreichen Teilnahme an der Basler Protestaktion gegen den Krieg in der Ukraine grosse Solidarität. Eine Reportage. Tanja Opiasa-Bangerter 26.02.2022, 20.05 Uhr

Vor zwanzig Minuten hat Anastasia das letzte Mal man ein Lebenszeichen von ihrem Vater erhalten. Der Ukrainer habe nach Schüssen auf sein Auto Zuflucht in einer U-Bahn-Station unweit von Kiew gefunden, erzählt uns die Ukrainerin auf dem Barfüsserplatz.

Der Demonstrations-Zug zieht durch Basel. Roland Schmid

Dieser füllt sich kurz vor 14 Uhr mit Hunderten von Demonstranten, darunter sind viele Familien, kleine Kinder und Betagte. Aufgerufen zur, von der Kantonspolizei geduldeten, Anti-Kriegs Demo hat das Kollektiv «Bewegung für den Sozialismus.» Ziel sei eine längerfristige Friedensbewegung, betont deren Mediensprecherin Lisi Kalera, kurz bevor sich der Soundwagen in Bewegung setzt.

Grosse Kundgebung in Basel gegen die russischen Angriffe auf die Ukraine. Tanja Opiasa-Bangerter

Teilnehmer: «Wir haben den Frieden im Herzen»

Anastasia hält derweil immer noch ihr Blatt mit den Worten «Ban Russia from SWIFT» in die Höhe. Der Schreck ist der jungen Mutter, die seit Jahren in Basel wohnt, ins Gesicht geschrieben. Als sie uns von einer schwangeren Landes- und Leidesgenossin, die ihr Baby gestern in der Kälte geboren habe, erzählt, ringt sie mit der Fassung. «Entgegen der Aussage von russischen Medien werden Kindertagesstätten, Wohnhäuser und Spielplätze bombardiert», enerviert sich ihre Mutter Lucy. Sie zeigt uns Auszüge eines Chats mit ihrer Nachbarin. «Sehen Sie», sagt sie zum Foto eines Wohnblocks, der in Flammen steht.

Geschätzt 2000 Teilnehmer marschieren mit. Darunter auch diese beiden Kinder, die selbst gestaltete Plakate mitbringen. Roland Schmid

Umso mehr, wolle sie die Protestierenden dafür sensibilisieren, welche Kriegsverbrechen in ihrem Heimatland geschehen, sagt sie. Die Menschenmenge zieht los – darunter auch eine vierköpfige Familie, deren Söhne gelb-blaue Fahnen schwingen. «Wir haben den Frieden im Herzen», erklärt die Mutter und lächelt, als ihr Sohn zustimmt. «Ich will ein Statement gegen die Ungerechtigkeit setzen», erklärt auch der Basler Cemal Akbulut, der sonst selten an einer Demo mitlaufe. «Symbolischer Aktivismus bewegt etwas», meint die Basler Soziologin Illona Pap.

Etliche Russen bekunden Solidarität

Der stille, beinahe andächtige Zug von dessen Spitze Parolen erklingen, erreicht den Claraplatz. Das Statement einer russischen Aktivistin, die den Krieg scharf verurteilt, erklingt über den Lautsprecher. Ein Ukrainer verteilt Flyer mit Adressen von NGO's in der Ukraine.

Eine Demonstrantin fotografiert einen Zettel mit zwei russischen Wörtern: «Kein Krieg», stehe da, sagt die junge Ukrainerin, deren Verwandte momentan nicht mehr als Salz, Kuchen und Wasser zum Essen hätten und stellt ihren russischen Mann vor. Beide hätten Freunde in Russland und der Ukraine. «Die letzten Tage waren ein Albtraum», sagt sie. Und ihr Mann, der von Gewalttaten seitens der russischen Invasion berichtet, betont:

«Das ist nicht unser Krieg, sondern Putins.»

Die Demonstranten richten sich auch gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin. Roland Schmid

Kritik an der Schweizer Regierung

«In Russland jetzt auf die Strasse zu gehen, braucht Mut», betont eine Russin, die zum ersten Mal an einer Demo teilnehme und froh sei, nicht nur virtuelle, sondern auch reale Präsenz zu zeigen.

«Wir teilen ihre Machtlosigkeit», betont eine Georgierin, deren Kinder gelb-blaue Ballons aufblasen. Nebst der demonstrierten Solidaritätsbekundung steht für eine Vielzahl der Teilnehmenden eine Kritik an den ausbleibenden Sanktionen durch die Schweizer Regierung im Vordergrund. «Der Kurs des Bundesrats ist bedenklich», meint der Basler Historiker und Demonstrant Fabian Baumann.

Das Friedenszeichen ist überall zu sehen. Roland Schmid

Nicht auf einer Linie mit den Anti-Nato Parolen der Organisatoren sei ein Demonstrant aus Zürich. Diese sind auch einem Basler Paar, das sich heute «dem Frieden wegen engagiere» ein wenig zu aggressiv. Wiederum für Andere hätte die Demonstration dynamischer sein können – gemeinsam setzen jedoch allen ein Zeichen gegen den Krieg. Und dieses wurde zum Schluss in einer Botschaft an ukrainische Aktivisten auf Video festgehalten.