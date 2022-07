Die Geschichte einer Flucht

Krieg in der Ukraine Nach 20-tägiger Flucht in die Schweiz: «Wir haben kein Zuhause mehr» Dank einer Brieffreundin aus Basel, die er seit Kindertagen kennt, hat ein 30-jähriger Mann aus der Ukraine mit seiner Familie in der Region Unterschlupf gefunden. Er flüchtete aus dem besetzten Gebiet. Nora Bader Jetzt kommentieren 08.07.2022, 05.00 Uhr

Eines Morgens schaltete er die Autolichter aus und fuhr mit seiner Familie von Cherson aus in Richtung Basel. Nora Bader

Als siebenjähriges Mädchen war Margaryta Polt aus Basel bei ihrer Grossmutter in der Ukraine in den Ferien und lernte in Skadovsk am Schwarzen Meer Vlad M*. kennen. Die beiden freundeten sich an und schrieben sich von da an Briefe. Auch zwischen ihren Eltern entstand eine Freundschaft.

Heute, 23 Jahre später, sitzt Vlad im Wohnzimmer von Margarytas Mutter Tetyana und ihrem Mann Niggi Polt in Basel. «Wir haben ihn und seine Familie schon lange in die Schweiz eingeladen. Nun ist er da. Aber der Anlass ist kein schöner», sagt Margarytas Mutter. Sie schenkt allen gekühlten Holundersirup ein. Auf dem Tisch steht eine Schale mit Basler Läckerli.

Kürzlich ist Vlad mit seiner Frau, seinem Sohn und dem Hund in Basel angekommen. Seine Jugendfreundin Margaryta hat ihnen eine Wohnung organisiert. «Unser Zuhause war Cherson», berichtet der 30-jährige Mann. Tetyana Polt, gebürtige Ukrainerin und Präsidentin des Basler Zweiges des Ukrainischen Vereins der Schweiz, übersetzt.

Niggi und Tetyana Polt aus Basel mit dem Jugendfreund ihrer Tochter, der soeben mit seiner Familie in die Schweiz geflüchtet ist. Juri Junkov

Seit drei Monaten ohne Arbeit

«Meine Heimatstadt war bereits in den ersten Wochen des Krieges von russischen Einheiten besetzt», berichtet Vlad. Die Heimat zu verlassen, sei für ihn und seine Familie lange kein Thema gewesen. Gemeinsam mit Margaryta leistete er in Cherson humanitäre Hilfe. Sie organisierte von Zürich aus, wo sie ein Hilfswerk für die Ukraine gegründet hatte und Geld sammelte. Er setzte diese direkt vor Ort ein.

Vlad ist Zahnarzt. «Ich kann bereits seit drei Monaten nicht mehr auf meinem Beruf arbeiten», sagt er. «Für einen wie mich ist das eine Katastrophe.» Seine Frau habe als Anwältin in einer eigenen Kanzlei gearbeitet. «Vor dem Krieg lebten wir ein gutes Leben. Wir waren nicht Millionäre, aber konnten uns alles leisten, was wir wollten.»

Etwa einen Monat vor Kriegsbeginn begann er mit seiner Familie über mögliche Folgen zu sprechen.

«Ich habe meinem achtjährigen Sohn erklärt, dass es sein kann, dass wir ausreisen müssen und nicht mehr zurückkommen können.»

Als er dann am 24. Februar um 5.20 Uhr von sechs grossen Explosionen geweckt wurde, habe er sofort gewusst, was los sei. Kurz darauf habe das Telefon geklingelt. «Meine Schwägerin bot an, dass wir zu ihr in den Keller kommen können. Die Scheiben im Haus waren von den Explosionen zersplittert», sagt er. Es wird still im Raum. Vlad greift nach dem Sirupglas und nimmt einen grossen Schluck.

«Etwa zehn Tage war die Stadt dann völlig leer. Nichts war in Betrieb. Weder Läden noch Apotheken hatten geöffnet. Es war wie in einem Film über die Apokalypse», erinnert er sich. Seine Augen werden feucht. Schnell erzählt er auf Ukrainisch weiter.

«In der Nähe von Cherson gibt es kleine Ortschaften, die so intensiv bombardiert waren, dass alles kaputt war.» Viele Leute seien deshalb nach Cherson geflüchtet. Er habe mit den Geldern aus der Schweiz gemeinsam mit einem Kollegen etwa 40 Leute in einem Luftschutzkeller mit Essen versorgt. «Hier, sehen sie», sagt er und zeigt auf seinem Smartphone Videos von Militärflugzeugen am Himmel, zerstörten Gebäuden.

Die Begegnung mit den Besetzern

Als der Krieg begann, bildeten sich auch in Cherson paramilitärische Einheiten, berichtet Vlad. Er erzählt von Strassenkämpfen und Molotowcocktails, die Bekannte vorbereitet hätten. «Es war ein Zirkus aus Kiew in Cherson. Die Besetzer haben den Mitarbeitenden des Zirkus befohlen, mit erhobenen Händen vor der russischen Kolonne als menschliches Schutzschild zu laufen. Wer nicht Folge leistete, dem wurde in die Beine geschossen. Die Leute waren verwundet, weil sie sich wehrten.»

Aber auch da sei er noch immer nicht auf die Idee gekommen, die Stadt zu verlassen, sagt er, wieder gefasst. Zu Hause gefühlt habe man sich nicht mehr. «In der ganzen Stadt standen dann sogenannte Block-Posten, wo man sich ausweisen muss, den Kofferraum des Autos öffnen und zeigen, was man dabeihat.» Man habe immer damit rechnen müssen, dass einem alles, was man eingekauft hatte, weggenommen würde.

Die Mutter kam nicht mehr aus den Ferien zurück

Etwa zehn Tage nach Kriegsbeginn hätten die Menschen in Cherson versucht, ihre Arbeit wieder aufzunehmen. «Es gab einen grossen Mangel an Lebensmitteln und Medikamenten.» Ab Mitte März fehlten die Lebensmittel komplett für etwa drei Wochen. Danach seien diese via Krim aus Russland geliefert worden. Die Preise waren plötzlich viel höher; etwa das Zehnfache der sonst üblichen Preise. Fleisch habe man sich kaum noch leisten können. Es wurden Sperrzeiten eingeführt. «Wer sich nicht daran hielt, verschwand einfach, niemand wusste, wohin.»

Vlads Mutter, ebenfalls Zahnärztin, war in den Ferien in Holland, als der Krieg ausbrach. Sie ist noch immer dort, mittlerweile als Schutzsuchende. Und in der Praxis, in welcher er arbeite, seien vermehrt bewaffnete Russen aufgetaucht und sagten, sie müssten einen Zahn reparieren. «Daneben im Wartezimmer sassen Kinder und Frauen.»

Plötzlich stellte sich die Frage nach der Flucht aus Cherson immer öfters. «Alle hatten Angst. Aber auch die Angst davor, bei der Ausreise erschossen zu werden, sass tief. In einem besetzten Gebiet ist es anders, als wenn man einfach Schüsse hört und flieht.

Man weiss nicht, ob es gefährlicher ist, da zu bleiben oder zu fliehen. Es war Psychoterror.

Immer, wenn es an der Haustüre klopft, zuckst du zusammen. Wenn du nicht öffnest, wird die Türe zerstört. Wenn du aufmachst, gehst du auch ein Risiko ein», erzählt Vlad und seine Stimme stockt erneut.

Die Situation habe sich zugespitzt. Seine Frau hatte einen Zusammenbruch. «Es gab kein Bargeld mehr in den Automaten, man konnte nichts mehr kaufen, auch online nicht.» Bis ein paar Tage vor der Flucht verbrachte er mit seiner Familie bei der Schwägerin im Keller. Viele Leute hatten sich mittlerweile dazu entschlossen, die Heimat zu verlassen. «Manche sind noch immer da.»

Von russischen Einheiten verhört

«Über die Frontlinie zu fahren, ist nicht möglich. Deshalb entschieden wir, über die Krim zu reisen», so Vlad. Er schaltete eines Morgens, als es noch dunkel war, das Autolicht aus und fuhr mit Frau, Schwiegermutter, Kind, Hund und ein paar Habseligkeiten los.

Den ersten Block-Posten hätten sie passieren können. Beim zweiten habe ein russischer Soldat netterweise gesagt: «Fahre nur auf der Strasse, die Felder sind voller Minen.» Vlad musste beim dritten Posten zu einem Verhör bei russischen Einheiten, er habe gesagt, er sei Arzt, habe nichts mit Politik zu tun. «Man darf nicht sagen, dass man vor dem Krieg flüchtet oder in die Schweiz fährt.»

Beim Verhör sei er aber immer wieder provoziert worden, das Wort Krieg zu sagen. «Man muss sich bis auf Unterhose ausziehen und sie schauen den Körper an. Sie suchen Tattoos, weil sie denken, alle Ukrainer hätten ein Hakenkreuz tätowiert, seien Nazis.» Er schüttelt den Kopf. Auf seinem Telefon habe er alles löschen müssen, alle Videos von Angriffen, die er seit Beginn des Krieges aufgenommen hatte. Er hatte das Material in der Cloud gespeichert. Da er sich gut vorbereitet hatte, überstand er das Verhör und konnte weiterfahren in die Krim. «Wir standen dann zwölf Stunden an der Grenze zur Krim. Das Militär fuhr die ganze Zeit hin und her.»

Von dort reiste die Familie weiter nach Russland. «Wir passierten das Land so schnell wie möglich, wegen unserer ukrainischen Autonummer.» Dann sei er nach Georgien gefahren und in die Türkei. «Ziel war immer die Schweiz.» So einfach war es aber nicht. Die Familie übernachtete, wenn es ging, in Hotels. An der bulgarischen Grenze gab es Probleme, weil die Schwiegermutter keinen biometrischen Pass hatte. So mussten sie die Schwiegermutter zurücklassen und fuhren weiter.

Margaryta hatte in der Schweiz beim Migrationsamt bereits Termine vereinbart für die Registration als Schutzsuchende. Via Serbien, Ungarn, Österreich gelangten Vlad, seine Frau, sein Sohn und der Hund schliesslich 20 Tage später in die Schweiz. Ein paar weitere Tage später konnten sie aus Serbien die Schwiegermutter herholen, die inzwischen ein Einreisedokument in die EU erhalten hatte.

Mittlerweile geht sein Sohn in Allschwil zur Schule, die Familie hat den Schutzstatus S. Sich ohne Strukturen zurechtzufinden, sei aber nicht einfach, sagt Vlad. «Nur den Müll runterzutragen, erfüllt mich nicht. Ich möchte arbeiten, finde aber nichts.» Und ob er jemals zurück in die Ukraine könne, wisse er nicht. «Wir möchten wieder nach Hause. Die Frage ist nur, wohin. Wir haben kein Zuhause mehr.»

*Name der Redaktion bekannt. Weil sein Vater und weitere Verwandte im besetzen Gebiet geblieben sind und er zurückkehren möchte, hat die Familie darum gebeten, nicht den vollständigen Namen zu veröffentlichen.

