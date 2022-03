Krieg in der Ukraine Ukrainerin lanciert Plakataktion in Basel: «Ich bin am Boden zerstört» Solomiia Tsvietkova (32) will Menschen unterschiedlicher Herkunft in Basel vereinen und organisiert Aktionen zur Solidarität. Im Zentrum soll nicht die Politik stehen, sondern die Menschen. Nora Bader 02.03.2022, 18.35 Uhr

Initiantin der schweigenden Demonstration azf dem Barfüsserplatz ist Solomiia Tsvietkova. Kenneth Nars Die Demonstrantinnen und Demonstranten waren sichtlich emotional. Kenneth Nars Auf den Plakaten steht bei vielen «I feel pain» (ich fühle Schmerz). Kenneth Nars Ausserdem steht hier: «Stop Putin». Kenneth Nars Aber die Demonstranten sind auch stolz auf die Ukraine («I feel proud») ... Kenneth Nars ...oder haben Hoffnung («I feel hope»). Kenneth Nars Gemeinsam haben sie alle eins: Sie wollen, dass der Krieg in der Ukraine beendet wird. Kenneth Nars

«Ich bin traurig.» «Ich habe Angst.» «Ich bin am Boden zerstört.» Rund 25 Personen halten am Mittwoch auf dem Basler Barfüsserplatz Plakate in die Höhe und schweigen. Einige Passanten halten inne.

Die bewilligte Kundgebung mitorganisiert hat die 32-jährige Solomiia Tsvietkova. Die Ukrainerin lebt seit 2015 in der Schweiz, seit 2019 in der Region, wo sie als Tierärztin arbeitet. Weil auf dem Marktplatz der Wochenmarkt stattfand, musste sich die Gruppe auf den Barfüsserplatz begeben. Der Ort der Veranstaltung spiele keine Rolle, viel wichtiger sei deren Inhalt, sagt die Mitinitiantin: «Mein Ziel ist es, Menschen eine Möglichkeit zu geben, ihre Gefühle auszudrücken und sich zu solidarisieren.» Willkommen seien alle, egal welche politische Meinung sie vertreten würden.

«Egal ob ukrainischer, russischer, schweizerischer oder anderer Herkunft.»

Sie hoffe, dass viele Menschen kommen würden und friedlich beisammen seien. «Wir versuchen, Verbindungen aufzubauen und im kleinen Rahmen Frieden zu schaffen.»

Die Aktion soll an vielen Orten stattfinden

Bei der Plakataktion, die Solomiia Tsvietkova wiederholen möchte, gehe es nicht um Politik, sondern um die Menschen, welche unter der Politik leiden und sie ertragen müssten. «Es geht uns auch darum, Solidarität auszudrücken. Dabei kann man sich in die Augen schauen oder in den Himmel.»

Die junge Frau ist selbst auch Mitglied des Ukrainischen Vereins Basel und vernetzt mit Ukrainerinnen und Ukrainern in ganz Europa. «Mein Wunsch wäre, dass diese Aktion wie heute in Basel auch in anderen Ländern stattfindet», sagt sie. Sie könne sich vorstellen, dass die tägliche Mahnwache um 18 Uhr auf dem Marktplatz Teil davon werde.

Seit Donnerstagabend hängt am Basler Rathaus eine blau-gelbe Flagge. Täglich treffen sich Menschen davor, um zu demonstrieren. Die Solidarität und Betroffenheit ist gross.

Am Dienstagabend hat ausserdem in der Offenen Kirche Elisabethen in Basel ein Gedenkgottesdienst stattgefunden, an dem rund 600 Personen teilgenommen haben. Gemeinsam wurde für Frieden in der Ukraine gebetet.

Für Donnerstag ist von Klima Basel 2030 um 17.45 Uhr auf dem Barfüsserplatz eine Solidaritätskundgebung für die Ukraine angekündigt.