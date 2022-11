Kriminalfälle Basel, Baselland, Solothurn und Jura: Diese Cold Cases beschäftigen die Region seit Jahren Die Schweiz hat eine hohe Aufklärungsrate bei Verbrechen. Vier unaufgeklärte Tötungsdelikte erhalten aber immer wieder eine gewisse Aufmerksamkeit. In einem tut sich nach 16 Jahren überraschenderweise doch noch etwas. Lea Meister Jetzt kommentieren 07.11.2022, 05.00 Uhr

Fundgegenstände, die 1976 nach dem Mordfall in Seewen von der Spurensicherung aus dem Wasser gefischt wurden. Kurt Baumli, Keystone

94 Prozent beträgt die Aufklärungsrate von Mord- und Totschlagfällen in der Schweiz. Wenn ein Verbrechen also auch nach Jahren nicht aufgeklärt werden konnte, handelt es sich hierzulande ganz klar um eine Ausnahme.

In der Schweiz werden 65 Prozent der jährlich gut 400'000 Straftaten gegen das Strafgesetzbuch im Bereich der Vermögensdelikte begangen. Lediglich bei 6,1 Prozent der Verbrechen handelt es sich um Straftaten gegen Leib und Leben.

Vier Tötungsdelikte, die ungeklärt blieben, sorgten für besonders viel Medienecho. Einer im Baselbiet, einer im Kanton Basel-Stadt, einer im Kanton Solothurn und einer im Kanton Jura. Der Fall, der am weitesten zurückgeht und etwas weiter entfernt von Basel passierte, ereignete sich im Jahr 1977 im Jura. Rudolf Flükiger, ein Offiziersaspirant, kehrte damals nicht von einem nächtlichen militärischen Postenlauf zurück.

Mysteriöser Tod mit vielen Vermutungen

Sein Tod wurde schliesslich offiziell als Selbstmord deklariert, auch wenn seine Familie, Freunde und auch gewisse Experten dies stets für unmöglich hielten. Wurde womöglich gar aus politischen Gründen etwas vertuscht?

Die Suchaktion dauerte fast einen Monat. Flükigers Leiche wurde schliesslich zwölf Kilometer vom Waffenplatz entfernt in Frankreich gefunden. Die SRF-Serie «Cold Cases» beschäftigte sich intensiv mit dem Fall, der auch 45 Jahre später unaufgeklärt bleibt. Vermutungen gab es viele, war es vielleicht gar die RAF, weil er sie durch Zufall bei einer Entführung erwischte? War Flükiger Schmugglern begegnet oder war er verbandelt mit den Béliers, den jurassischen Separatisten? Wurde der Tod gar nicht aufgeklärt, um die damals bevorstehende Abstimmung über den neuen Kanton Jura nicht zu gefährden? Flükigers Familie bleiben bis heute nur Theorien rund um den mysteriösen Tod ihres Familienmitglieds.

Sogar das Polizeipräsidium München wurde hinzugezogen

Der Fall, der seit einigen Tagen wieder in aller Munde ist: der Tod der Prostituierten Ana Paula, die im September 2006 im Allschwiler Wald von einer Joggerin gefunden wurde. Das Spurenbild liess die Baselbieter Polizei sofort von einem Kapitalverbrechen ausgehen.

Die 2006 ermordete Ana Paula. zvg

Der Ort der Tötung blieb ungeklärt, weshalb die Behörden beider Basel in die Ermittlungen involviert waren. Eine Sonderkommission aus 20 Mitgliedern der Polizeien beider Basel wurde gegründet. Über 100 Hinweise aus der Bevölkerung brachten die Ermittlungen nicht weiter. 16 Jahre nach der Tat scheint sich allerdings wieder etwas zu tun. Noch nie haben die Baselbieter Behörden derart offen über einen Fall referiert, wie sie dies am Montag taten. Gemeinsam mit dem Polizeipräsidium München wurde eine operative Fallanalyse durchgeführt.

Das Resultat: neue Täterindikationen und eine genauere Vorstellung des Tathergangs. Eine Öffentlichkeitsfahndung lässt nochmals Hoffnung aufkommen, nach langen Jahren doch noch einer Lösung des Falls auf die Spur zu kommen. Ein Mord verjährt in der Schweiz nach 30 Jahren.

Nachbarn und Familie tappen weiter im Dunkeln

Im Jahr 2012 beschäftigte ein Mordfall den Kanton Basel-Stadt. Ein 50-jähriger Bewohner einer Überbauung im St.Johann wurde ermordet. Er hinterliess seine Frau und eine damals 16-jährige Tochter. Auch in diesem Fall wurde eine 15-köpfige Sonderkommission einberufen. Der Schweizer mit vietnamesischen Wurzeln wurde mit einer Schusswaffe getötet.

Ob der Mord im Zusammenhang mit mutmasslichen Schulden des Opfers stand? Bis heute bleibt der Fall ungelöst. «Er war ein sehr ruhiger und angenehmer Mann», sagte ein Nachbar damals gegenüber «20 Minuten». Ein Mord, der für Angehörige und Nachbarn bis heute ein Rätsel bleibt.

Fünf erschossene Menschen in einem Holzhaus in Seewen

In diesem Haus wurden fünf Menschen ermordet. Keystone

Der wohl bekannteste Cold Case der Region ist gleichzeitig der bekannteste ungeklärte Mordfall in der Schweizer Kriminalitätsgeschichte: der Mordfall im solothurnischen Seewen. Am 5. Juni 1976 wurden im Bannwald im Schwarzbubenland fünf Menschen unerkannt ermordet. Warum wurde niemand auf die vielen Schüsse aufmerksam?

Das Holzhaus befand sich in der Nähe eines Schiessstandes. Ausserdem waren zu dieser Zeit Jäger unterwegs. Die Tochter des Hausbesitzers entdeckte die Tat am Tag darauf. Das Ehepaar, welchem das Haus gehörte, die Schwester des Hausbesitzers und deren zwei Söhne waren getötet worden. Allen war in die Stirn und in die Brust geschossen worden.

Die Spurensicherung bei der Arbeit nach dem Mordfall in Seewen. Kurt Baumli, Keystone

Die Polizei ermittelte jahrelang in verschiedene Richtungen. Einerseits wurden Verbindungen zu Nazi-Kreisen gefunden, andererseits auch Industriespionage oder ein Zusammenhang mit der Stasi abgeklärt.

War es ein Basler?

Über 9000 Hinweise aus der Bevölkerung wurden geprüft, 10'000 Personen befragt, Dutzende Wohnungen durchsucht. Neunmal wurde Untersuchungshaft verhängt. Im Zuge der Ermittlungen wurden gar zehn andere, vom Seewen-Mordfall völlig unabhängige Delikte aufgeklärt.

Am 28. Oktober 1996 wurde in Solothurn die Tatwaffe im Mordfall Seewen/SO den Medien präsentiert: Max Jaeggi, der damalige Sachbearbeiter des Falls, Thomas Zuber, Chef Kripo Solothurn, und Martin Jaeggi, Polizeikommandant Kapo SO (von links nach rechts) berichteten über die neuesten Ermittlungen. Juerg Mueller, Keystone

1996 wurde in einem Haus in Olten beim Umbau einer Küche die Tatwaffe in einem Plastiksack zusammen mit einem abgelaufenen Pass gefunden. Der Besitzer: Carl Doser, ein zur Tatzeit 29-jähriger Basler. Eine Verbindung zum Täter konnte aber nie hergestellt werden.

Die aktiven Ermittlungen wurden eingestellt. Die Morde sind seit 2006, also 30 Jahre nach der Tat, verjährt.

