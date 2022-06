Basel: Regierung setzt Schwerpunkt gegen sexualisierte Gewalt

Kriminalität Die Basler Regierung sagt häuslicher und sexualisierter Gewalt den Kampf an Von 2022 bis 2024 legt der Regierungsrat den Schwerpunkt für die Kriminalitätsbekämpfung auf Gewaltdelikte im öffentlichen Raum, häusliche und sexualisierte Gewalt. Angesetzt wird vor allem bei der Prävention. Zara Zatti 16.06.2022, 12.29 Uhr

Häusliche Gewalt spielt sich häufig im Verborgenen ab. Deshalb will die Basler Regierung die Zivilcourage stärken. Jan-Philipp Strobel / DPA / KEYSTONE

Seit 2017 setzt die Basler Regierung bei der Kriminalitätsbekämpfung Schwerpunkte. Die bisherigen Deliktbereiche Menschenhandel und Einbruchdiebstähle bleiben weiterhin erhalten, bis 2024 soll die Bekämpfung von Gewaltdelikten weiter verfeinert werden. Wie das Justiz- und Sicherheitsdepartement (JSD) am Donnerstag an einer Medienkonferenz bekanntgab, liegt der Fokus neu bei Gewaltdelikten im öffentlichen Raum, häuslicher und sexualisierter Gewalt.

Zentral bei der Gewaltbekämpfung sind zwar die Kantonspolizei und die Staatsanwaltschaft. Der Regierungsrat will aber auch das Zusammenspiel verschiedener Akteure fördern. So sollen bei der Bekämpfung von Gewaltdelikten verstärkt auch Projekte anderer Departemente oder Präventionsarbeit als Ergänzung zu den klassischen polizeilichen Mitteln zum Einsatz kommen.

Gewalt im öffentlichen Raum

Bei öffentlicher Gewalt gebe es ein paar wenige Brennpunkte in Basel-Stadt, sagte Justiz- und Sicherheitsdirektorin Stephanie Eymann (LDP) an der Pressekonferenz im Rathaus. So etwa das Rheinbord oder das Birsköpfli. Die Kantonspolizei habe deshalb die Präsenz an diesen Orten verstärkt, um bei allfälligen Vorfällen schnell eingreifen zu können.

Hinzu kommt ein Beleuchtungsprojekt in Zusammenarbeit mit dem Verkehrsdepartement und den IWB. Mobile Beleuchtungseinheiten ermöglichen es ab der Mittleren Brücke am Rheinbord das Geschehen plötzlich «taghell» zu machen. Damit würden die Gewaltdelikte aus dem Verborgenen geholt.

Bei der häuslichen Gewalt würden Teile der Bevölkerung noch kaum erreicht. Deshalb startet diesen Herbst das Projekt «Halt Gewalt» vom JSD und dem Präsidialdepartement. In einem ersten Pilotprojekt sollen im Kleinbasel Informations- und Sensibilisierungskampagnen gestartet werden. Das Ziel: Quartiervereine, aber auch die direkte Nachbarschaft soll wissen und sich vor allem getrauen, bei häuslicher Gewalt Hilfe anzubieten.

Runder Tisch gegen sexualisierte Gewalt

Um dem Thema sexualisierte Gewalt Rechnung zu tragen und vor dem Hintergrund der Istanbul-Konvention, ruft die Regierung einen runden Tisch ins Leben. Verschiedenen Akteure, die im Bereich sexualisierter Gewalt tätig sind, werden prüfen, welche Massnahmen in Basel-Stadt bereits vorhanden sind, welche funktionieren und welche weiter ausgebaut werden sollen.

Bei der nächsten Schwerpunktsetzung soll der Einbruchdiebstahl dann durch Cybercrime abgelöst werden.