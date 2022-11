Liveticker: Stawa BL informiert zum Tötungsdelikt von 2006

09:18 Uhr Montag, 7. November

Die letzte Nacht vor der Tat

Ihre letzte Nacht Anfang November verbrachte sie wohl im Millieu im Kleinbasel. Die Polizei habe aber auch Hinweise darauf, dass sie sehr viel mit dem Tram unterwegs gewesen sei. Balke zeigt ein Bild der Haltingerstrassse 4, wo das Opfer in den letzten Tagen seines Lebens einen Unterschlupf bei einem drogenabhängigen Bekannten hatte. Morgens um 6 wurde sie dort zuletzt gesehen, gemeinsam mit einem nicht identifizierten Mann. Unklar ist auch, was sich zwischen 6 und 8.15h abgespielt hat. Die Polizei geht davon aus, dass sie in dieser Zeit auf ihren Mörder gestossen sein muss. Der genaue Tötungsort ist unklar. Ana Paula wurde erdrosselt. Am Opfer wurden DNA-Spuren gesichert. Es ist allerdings nicht ganz klar, in welchem Zusammenhang diese zur Tat stehen. Sie konnten auch noch nicht zugeordnet werden.