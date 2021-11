Baselland: Cyber-Cop wurde klammheimlich ausser Dienst gestellt

Kriminalität Er arbeitete zu ungenau: Baselland stellt Cyber-Cop ausser Dienst Baselland hat die Lizenz für Precobs gekündigt. Die Einbruchs-Vorhersage-Software habe zu wenig präzise Prognosen geliefert, begründet die Baselbieter Polizei die Abschaffung des Programms. Im Aargau und in Zürich jedoch ist man mit Precops äusserst zufrieden.

Der Hersteller wirbt vollmundig für sein Computerprogramm: «Die Polizeiarbeit der Zukunft hat begonnen.» Im Baselbiet ist die Zukunft aber schon wieder vorbei. Die Kantonspolizei hat Precobs abgeschafft – das Einbruchsvorhersage-Tool arbeitete offenbar zu ungenau.

Gut möglich, dass die Software Opfer ihres eigenen Erfolgs geworden ist. Das Programm analysiert Einbrüche, sucht nach Mustern und scheidet Gebiete aus, in denen die Wahrscheinlichkeit für künftige Einbrüche erhöht ist. Die Polizei kann präventiv Patrouillen vorbeischicken – steigt tatsächlich jemand in eine Wohnung oder in einen Laden ein, sind die Beamten nicht weit.

Teures Programm wurde zum Flop

Das erinnert an den Science-Fiction-Thriller «Minority Report». Doch sind es im Film von 2002 Menschen mit hellseherischen Fähigkeiten, die Verbrechen in der Zukunft sehen können, braucht Precobs Zahlen, jede Menge Zahlen. Denn gibt es davon zu wenige, fallen die Vorhersagen wenig nützlich aus.

Das stellte man auch in Bayern fest. Das Landeskriminalamt hat die Software allen Polizeibehörden im Freistaat zur Verfügung gestellt. Weil wegen Corona aber die Landesgrenzen lange praktisch dicht waren, kam es kaum noch zu Einbrüchen. Das teure Programm wurde zum Flop. Wie die Münchner «Abendzeitung» schreibt, lässt das Bayerische Innenministerium die Lizenz per Ende Jahr auslaufen.

Dank Precobs kannten alle Beamten die Hotspots

Im Landkanton kann die Pandemie nicht als alleinige Erklärung herangezogen werden. Denn die mangelnde Qualität der Prognosen habe sich schon vor der Coronapandemie abgezeichnet, wie Adrian Gaugler, Sprecher der Baselbieter Polizei, auf Anfrage schreibt, «etwa in den generell einbruchschwachen Sommermonaten». Deshalb arbeite die Polizei Basel-Landschaft «seit rund eineinhalb Jahren nicht mehr mit dieser Software.»

Darüber, wie viel die Baselbieter Precobs-Lizenz gekostet hat, schweigt sich die Polizei aus. Einen Hinweis gibt der Entscheid des Kantons Solothurn im Jahr 2017, auf die Anschaffung von Precobs zu verzichten. Man sehe «keinen konkreten Nutzen», hiess es damals. Zudem koste das Programm einen Betrag im sechsstelligen Frankenbereich – pro Jahr.

Die Hypothese, auf der das Programm fusst – Precobs steht für Pre-Crime-Observation-System –, gibt es in der Kriminalitätsforschung seit den 1970er-Jahren. «Repeat Victimisation» besagt: Verbrecher suchen einen Tatort mehrfach auf. Dass gewisse Gegenden, Zustände und Tageszeiten Kriminelle stärker anziehen als andere, weiss jeder Dorfpolizist. Das Problem war bisher, dass er sein Wissen nicht effizient teilen konnte – und auch nicht darüber im Bild war, was ansonsten im Kanton alles passiert. Das Institut für musterbasierte Prognosetechnik in Oberhausen erkannte 2011 diese Lücke. Precobs stellt die Crime-Hotspots auf einer Karte dar. So weiss auch die Streifenpolizistin, welche Gegend bald von Kriminellen heimgesucht werden könnte.

Wie aus einer Arbeit der Universität Hamburg von 2019 hervorgeht, galten zeitweise zehn Prozent des Baselbiets als Risikozone.

Kanton Aargau setzt weiterhin auf die Software

Die Baselbieter Polizei war das erste kantonale Korps, das mit Precobs arbeitete. Die Software wurde im November 2014, zum Höhepunkt der Einbruchswelle in der Nordwestschweiz, eingeführt. Der damalige Sicherheitsdirektor Isaac Reber sagte bei der Präsentation der Kriminalstatistik 2015, man habe mit dem Programm «einen guten Riecher» bewiesen: «Ich glaube wirklich, dass es sich herumgesprochen hat: Mit uns ist nicht mehr gut Kirschen essen.»

Vor Baselland hatte die Stadtpolizei Zürich Precobs geordert, später folgte die Kantonspolizei Aargau. Beide Korps wollen nicht mehr auf die Prognosen verzichten, wie es auf Anfrage heisst. Zwar seien auch im Aargau die Einbruchszahlen gesunken, heisst es aus Aarau. Doch man habe das Programm angepasst. Und in Bayern wird ein neues Produkt getestet.

Es würde niemanden verwundern, wenn auch Baselland bald den Namen einer neuen Vorhersagesoftware präsentiert.