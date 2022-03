Kriminalität im Dreiland: Die Täter halten sich nicht an Grenzen

Laut Michael Lutz, Kommunikationsbeauftragter der Staatsanwaltschaft Baselland, ist es kein Geheimnis, dass man auch im Kanton Basel-Landschaft «das Phänomen des Kriminaltourismus» kenne. Es betreffe vor allem Vermögensdelikte. Ob die Beschuldigten im grenznahen Ausland wohnen, lässt sich allerdings in den beiden Basel nicht aus den Kriminalstatistiken herauslesen. Dabei liege der Anteil der Beschuldigten mit ausländischer Herkunft und ohne Wohnsitz in der Schweiz in Basel mit rund 20 Prozent wie in anderen vergleichbaren Grenzkantonen höher als im Schweizer Schnitt, teilt Martin R. Schütz, Sprecher der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt, mit. Zu diesem Bild trage die Funktion Basel-Stadts als Zentrum einer trinationalen Metropolregion mit Arbeitsplätzen in Forschung und Wissenschaft und mit attraktiven Freizeitangeboten zweifellos bei. (psc)