Zahl der illegalen E-Trotti-Fahrten ist drastisch angestiegen

Kriminalstatistik Immer mehr Basler Jugendliche sind mit E-Trottis unterwegs: Zahl der illegalen Fahrten ist drastisch angestiegen In der Kriminalitätsstatistik 2021 von Basel-Stadt stechen Vergehen gegen das Strassenverkehrsgesetz heraus. Lea Meister 31.03.2022, 17.06 Uhr

Seit sich in Basel die Anbieter von E-Gefährten ausgebreitet haben, kommt es vermehrt zu illegalen Fahrten. Benjamin Manser

Am Donnerstag präsentierte die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt die polizeiliche Kriminalstatistik 2021. Im Bereich der Jugendkriminalität gibt es zwar deutliche Veränderungen, jedoch nicht bei der Anzahl der Anzeigen. 1594 Anzeigen gingen im vergangenen Jahr ein, 1605 waren es im Vorjahr, also ähnlich viele. Auffällig ist aber, dass bei den Straftaten von Jugendlichen gegen Leib und Leben ein Rückgang von 132 auf 77 Anzeigen zu beobachten ist. 2020 wurden 68 Tätlichkeiten in der Statistik vermerkt, 2021 noch 39.

Junge fahren illegal E-Trottinett

Deutlich angestiegen sind hingegen die Anzeigen wegen Verstössen gegen das Strassenverkehrsgesetz. Gemäss Sarah-Joy Rae, der leitenden Jugendanwältin, handelt es sich dabei meist um das Fahren von E-Gefährten ohne Ausweis. Oft seien beispielsweise Minderjährige mit E-Trottinetts unterwegs, ohne zu wissen, dass sie unter 14 Jahren gar nicht aufsteigen dürften. Zwischen 14 und 16 Jahren braucht es einen sogenannten «Töffliführerschein» für das Fahren eines E-Trotti.

Ab 16 Jahren benötigt man diesen dann nicht mehr. Dass das Mindestalter 14 Jahre beträgt, ist hinlänglich nicht überall bekannt, wie die Zahlen in der Kriminalstatistik zeigen: 2016 waren in der Statistik der Jugendstaatsanwaltschaft noch 97 Verstösse gegen das Strassenverkehrsgesetz vermerkt. 2021 dann 208, was einer Zunahme von 110 Prozent entspricht.

Eine weitere interessante Entwicklung, die sich allerdings in der Gesamtstatistik und nicht in der Statistik der Jugendkriminalität niederschlägt, ist der deutliche Rückgang der Anzeigen von Betäubungsmitteldelikten. Während es 2020 noch zu 2947 Anzeigen gekommen ist, waren es im vergangenen Jahr nur noch deren 2178: ein Rückgang von 26 Prozent gegenüber dem Vorjahr. 2016 waren es sogar noch 3708 Anzeigen.

Drogendeals verlagern sich in Privathaushalte

Gemäss Hans Ammann, dem Leiter der Basler Kriminalpolizei, kann dieser Rückgang damit zusammenhängen, dass sich der Konsum und der Verkauf von Betäubungsmitteln immer stärker in private Räumlichkeiten verlagere. Eine Verlagerung an Orte also, die für die Polizei kaum zugänglich sind. Dass es sich bei Vergehen gegen das Betäubungsmittelgesetz um ein sogenanntes Holdelikt handle, mache die Arbeit der Behörden nicht unbedingt einfacher. Natürlich könne es auch sein, dass die Polizei weniger Kontrollen durchgeführt habe, so Ammann. Mit Zahlen belegen lasse sich dies allerdings nicht.

Bei den Vermögensdelikten, die insgesamt gut 70 Prozent der Straftaten nach Strafgesetzbuch ausmachen, ist gegenüber dem Vorjahr eine Zunahme von 13 Prozent verzeichnet, die hauptsächlich auf die deutlich angestiegene Zahl der Einbrüche zurückzuführen ist. Während 2020 788 Einbruchdiebstähle begangen wurden, waren es im vergangenen Jahr 1277. Besonders Kellereinbrüche haben laut Staatsanwaltschaft zugenommen.

Eine Erklärung für diesen Anstieg könnte eine Änderung in der Rechtssprechung sein. So konnten gefasste Einbrecher bisher unabhängig von ihrem Wohnsitz in Untersuchungshaft gesteckt werden. Neu ist es so, dass eine U-Haft nur noch dann ausgesprochen werden kann, wenn Fluchtgefahr, Verdunkelungsgefahr oder Fortsetzungsgefahr besteht. Für in der Schweiz wohnhafte Personen gilt ausserdem, dass sie nur in U-Haft kommen können, wenn sie in Wohnbereiche einbrechen.

Kellereinbrüche oder solche bei Firmen reichen hierfür nicht aus. So kann es also sein, dass eine Einbruchsserie, die bisher mit einer U-Haft unterbrochen werden konnte, heute nicht mehr so einfach gestoppt werden kann, weshalb es zu einem Anstieg der Fälle gekommen ist.

Stabile Entwicklung der Zahlen in Basel-Stadt

Eine Abnahme von 17 Prozent ist bei Rauben auszumachen. 2020 wurden 114 Fälle angezeigt, im vergangenen Jahr waren es 95. Auch die angezeigten Gewaltdelikte sind um fünf Prozent gesunken. Die Anzahl der Körperverletzungen befindet sich auf Vorjahresniveau.

Gesamthaft sieben Prozent mehr Anzeigen sind im vergangenen Jahr eingegangen: 24’763 gegenüber 23’137 im Vorjahr. Bei den Straftaten gemäss Strafgesetzbuch und denjenigen gemäss Betäubungsmittelgesetz spricht der Erste Staatsanwalt Sasha Stauffer an der Präsentation von einer «relativ stabilen Kriminalitätslage». Wesentliche pandemiebedingte Veränderungen seien keine erkennbar.

Zur relativ stabilen Entwicklung der kantonalen Zahlen sagt Ammann: «Wenn wir dieses Niveau halten können, haben wir keinen dringenden Handlungsbedarf, was die Umverteilung von Ressourcen angeht.»