Kriseninterventionsstation im Unispital schliesst Ende Jahr

krisenintervention Nahendes Ende der UPK-Aussenstation: 40 Personen fordern Umdenken in offenem Brief In einem zweiten offenen Brief fordern 40 Personen aus dem Psychiatrieumfeld ein Umdenken der Basler UPK. Denn obwohl die Aussenstation im Unispital Basel in Fachkreisen hohe Anerkennung geniesst, soll diese im neuen Jahr in die Psychiatrie integriert werden. Zara Zatti 20.09.2022, 16.51 Uhr

Bisher konnten sich Menschen mit einer psychischen Krise zuerst einmal ans Basler Unispital wenden. Juri Junkov

Wer sich in einer akuten psychischen Krise befindet und Hilfe braucht, der oder die kann sich an die Kriseninterventionsstation (KIS) in Basel wenden. Die Einrichtung bietet Platz für zwölf Personen, die dort maximal eine Woche lang behandelt werden können. Die Station gehört zu den Universitären Psychiatrischen Kliniken Basel (UPK), befindet sich aktuell aber noch auf dem Areal des Basler Universitätsspitals (USB). Doch das wird sich bald ändern. Den UPK wurde der Vertrag für die Kriseninterventionsstation seitens des USB auf Ende Jahr gekündigt. Dies, weil dort ein Umbau von mehreren Jahren ansteht.

Damit das Angebot der KIS trotz Kündigung weiter bestehen bleibt, zieht die Station auf das neue Jahr hin auf den eigenen Campus der UPK in Flughafennähe. Die KIS bezieht dort ein bestehendes Haus, das aktuell umgebaut wird. Bereits im Frühjahr wehrte sich der Verband der Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten beider Basel in einem offenen Brief gegen den Umzug.

Seiner Meinung nach verliert die KIS durch den Umzug auf das Psychiatriegelände ihre integrale Funktion. Viele Patientinnen und Patienten würden nach wie vor Vorurteile und Ängste gegen die Psychiatrie hegen. Die Angliederung an ein akutsomatisches Spital wie das USB mache es vielen Menschen einfacher, sich Hilfe zu holen.

Der Entscheid der UPK steht fest

In ihrem Brief fordern die 40 Unterzeichnenden aus dem Umfeld der Psychotherapie, dass sich die UPK weiter nach einem Standort ausserhalb des eigenen Campus umsehen. Die UPK selber gaben nach einer repräsentativen Umfrage im Jahr 2013 an, dass sie mit einem Anstieg von Suizidfällen in der Bevölkerung rechnen, falls der KIS-Standort am USB aufgegeben würde. Auch kamen die UPK zum Schluss, dass rund 200 Patientinnen und Patienten pro Jahr weniger stationär behandelt würden.

Heute sehen die UPK einem Umzug ohne Bedenken entgegen. Auf Anfrage schreiben sie:

«Die UPK Basel sind überzeugt, eine hervorragende Versorgung am neuen Ort zu ermöglichen. Die psychiatrische Fachexpertise liegt in den UPK Basel und die Akzeptanz psychiatrischer Versorgung hat deutlich zugenommen in den letzten dreissig Jahren.»

SP-Nationalrätin und damalige Grossrätin Sarah Wyss reichte bereits im Jahr 2019 einen Vorstoss ein, in dem sie den Basler Regierungsrat dazu aufforderte, die KIS finanziell so zu unterstützen, dass sich diese in einer akutsomatischen Abteilung des USB einmieten kann. Der Regierungsrat sprach sich gegen eine Unterstützung aus, will aber wieder über allfällige Lösungen berichten.

Für Sarah Wyss ist das frustrierend: «Der Regierungsrat hat nichts gemacht trotz parlamentarischem Auftrag. Und wenn die KIS erst einmal umgezogen ist, dann wird sie wohl dort bleiben.» Die UPK selbst bestätigen, dass sie sich aktuell nicht mehr nach alternativen Standorten umsehen.

