Kritik an der Sanierung der Peter Merian-Brücke

Kritik an SBB Politiker und Velolobby kritisieren Sanierung der Peter Merian-Brücke Die Peter Merian-Brücke zwischen Gundeldingen und Gellert soll saniert werden. Die Bauherrin SBB sieht keine zusätzlichen Massnahmen zum Schutz der Velofahrenden vor. Patrick Marcolli 06.07.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Gefährlich für alle Beteiligten: Der Übergang auf der Peter Merian-Brücke. Nicole Nars-Zimmer

Spektakulär ist das Projekt der SBB nicht, welches kürzlich ordnungsgemäss publiziert wurde. Die Peter Merian-Brücke, also die Verbindung zwischen Gundeldingen und Gellert beim roten Postreitergebäude, soll zwischen 2022 und 2023 saniert werden, damit sie für weitere 25 bis 30 Jahre in Betrieb sein kann. Unter anderem wird sie neu vor Rost geschützt, ihre Lager werden instandgesetzt und die Fahrbahn wird erneuert.

«Nicht nachvollziehbar und nicht akzeptabel»

Ein kleineres Projekt, aber eines das in Basel nun auf erhebliche Opposition stösst. Die grossrätliche Bau- und Raumplanungskommission (BRK) hat den ungewohnten Weg einer Motion gewählt: Die Regierung soll verpflichtet werden, «wirkungsvolle Massnahmen für Velofahrende zu definieren und von der SBB als Eigentümerin der Brücke einzufordern». Konkret geht es um «eine sichere und schnelle Veloachse» zwischen «Gundeli» und Gellert, sowie um die Verbesserung der Querung zwischen Postpassage und Peter Merian-Weg.

Gerade diese Passage ist der Organisation «Pro Velo» ein Dorn im Auge. Sie hat vor wenigen Tagen gegen das Projekt rekurriert. Sowohl die beiden Velo-Einfahrten auf die Brücke wie auch die Abbiegewinkel nach Süden und Norden erscheinen «Pro Velo» alles andere als ideal. Dass sich im Bereich der Peter Merian-Brücke trotz des Sanierungsprojekts an der Strassenoberfläche nichts ändern werde, sei «aus Sicht der Velofahrenden nicht nachvollziehbar und nicht akzeptabel», schreibt Pro Velo. «In den letzten Jahren hat der Veloverkehr massiv zugenommen. Diesem Umstand ist bei baulichen Massnahmen an der Verkehrsinfrastruktur, hier der Brücke, Rechnung zu tragen.» Das Abbiegen von der Post-Passage auf die Peter Merian-Brücke Richtung Gundeldinger-Quartier sowie von der Peter Merian-Brücke in den Peter Merian-Weg sei nicht normenkonform und gefährlich. «Weil wegen des Brücken-Widerlagers der Trottoirrandstein nicht abgesenkt ist, kann nicht normal abgebogen werden.» Velofahrende müssten weit in die Fahrbahn hineinfahren oder ausholen um abzubiegen. Dadurch gefährdeten sie sich selbst wie auch die anderen Velofahrenden und Autofahrenden.

Laut den SBB löst erst ein Neubau die Probleme

Die SBB sehen die Sachlage naturgemäss anders. «Auf der Brücke hat es heute bereits Radstreifen, welche auch zukünftig angeboten werden. Das Instandsetzungsprojekt beinhaltet keinen weiteren Ausbau der Brücke für den Veloverkehr», sagt Mediensprecher Martin Meier zur bz. Im Rahmen der Sanierung sei keine umfangreiche bauliche Anpassung der Brückenplatte und somit keine Verbreiterung oder Veränderung der Fahrbahn oder des Trottoirs möglich. Erst ein Neubau der Brücke würde dies möglich machen. Ein solcher ist aber laut Meier derzeit noch keine Option. Er verweist auch darauf, dass der Kanton unabhängig vom Instandsetzungsprojekt die Umsetzung von Verbesserungen für den Veloverkehr auf den Zufahrten zur Brücke prüfe.