Basel-Stadt trödelt bei Umsetzung der Mindestlohn-Abstimmung Der vom Basler Volk im Juni beschlossene gesetzliche Mindestlohn von 21 Franken kommt wohl erst 2023. Beim Kanton schlägt man sich mit offenen Fragen zum Geltungsbereich der Mindestlohn-Regeln herum. Befürworter wie Gegner schütteln den Kopf – über die Verspätung, aber auch darüber, dass Grundlegendes bisher nicht geklärt wurde. Hans-Martin Jermann 03.12.2021, 05.00 Uhr

Wo bleibt die Umsetzung? Der zuständige Basler Wirtschaftsdirektor Kaspar Sutter (SP) muss sich kritische Fragen aus den eigenen Reihen gefallen lassen.

Am 13. Juni hat sich das Basler Stimmvolk mit einem Ja-Anteil von 53,77 Prozent für die Einführung eines gesetzlichen Mindestlohns von 21 Franken ausgesprochen. Doch mit der Umsetzung dieses Gegenvorschlags zu einer schärferen Initiative, die 23 Franken forderte, harzt es. Dies zeigen Recherchen der bz. Am 1. Januar 2022, wie dies auf Befürworterseite viele erhofften, wird der Kanton die Verordnung mit Detailbestimmungen nicht in Kraft setzen.

«Wir erwarten, dass es Mitte 2022 wird», bestätigt Michael Mauerhofer, Leiter Arbeitsbedingungen im kantonalen Amt für Wirtschaft und Arbeit (AWA). Da den Arbeitgebenden ab Inkrafttreten eine Übergangsfrist von einem halben Jahr bleibt, dürfte es in vielen Fällen 2023 werden, bis betroffene Arbeitnehmende von der Lohnerhöhung profitieren.

Zum Geltungsbereich gebe es offene Fragen, räumt Mauerhofer ein. Laut Gesetz sollen alle Arbeitnehmenden im Kanton unter den Mindestlohn fallen – wobei der vom Volk gutgeheissene Gegenvorschlag zur schärferen Initiative unter anderem Angestellte mit einem allgemein verbindlich erklärten Gesamtarbeitsvertrag ausnimmt. Es bestehe Interpretationsspielraum, was dieser Passus genau bedeute. Mehr will der AWA-Bereichsleiter derzeit nicht sagen.

Seit der Abstimmung nichts gehört vom Kanton

Bei den linken Promotoren des Mindestlohns kommen diese Neuigkeiten schlecht an: «Wir sind davon ausgegangen, dass der Volksentscheid bereits auf Anfang 2022 umgesetzt werden kann», kommentiert SP-Grossrätin Toya Krummenacher enttäuscht.

«Wir sind davon ausgegangen, dass der Volksentscheid bereits auf Anfang 2022 umgesetzt werden kann», sagt SP-Grossrätin Toya Krummenacher.

Formell festgelegt wurde dies freilich nicht: Laut Vorlage bestimmt der Regierungsrat den Zeitpunkt des Inkrafttretens. Die Gewerkschafterin kritisiert, dass die involvierten Parteien und Verbände seit dem Abstimmungssonntag nichts vom Kanton gehört haben.

«Wenn es, wie es aus Sicht des Kantons nun offenbar der Fall ist, noch wichtige Fragen zu klären gibt, dann erwarte ich, dass dieser die Sozialpartner zu Gesprächen einlädt.»

Dies sei bisher nicht passiert. Krummenacher will mit einer Interpellation im Grossen Rat nachstossen. Darin fragt sie unter anderem, wie der Kanton vom Mindestlohn ausgenommene Bereiche wie Praktikumsverträge oder Arbeit auf Abruf kontrollieren will. Für das Geschäft zuständig ist Wirtschaftsdirektor Kasper Sutter – ein Parteikollege Krummenachers.

Die Verordnung werde zeigen, wie wichtig der Regierung das Mindestlohn-Gesetz sei, kommentiert Daria Frick von der Gewerkschaft Unia. Diese hat die Mindestlohn-Kampagne angeführt. «Wir werden genau hinschauen und den Regierungsrat in die Pflicht nehmen, sollte er dem Bedürfnis der Stimmbürgerinnen und Stimmbürger nach einem Mindestlohn, der zum Leben reicht, ungenügend nachkommen», sagt Frick.

Unklarheiten zu geografischem Geltungsbereich des Mindestlohns

Bei den Gegnern hält sich der Ärger über die Verspätung in Grenzen. Gleichwohl äussert Saskia Schenker, Direktorin des Basler Arbeitgeberverbands, Kritik: Offensichtlich seien vor der Abstimmung einige wichtige Grundlagen nicht geklärt worden, sonst hätte man nun kaum so lange mit der Umsetzung gewartet.

«Im Abstimmungskampf hiess es, der Mindestlohn gelte für Firmen mit Sitz oder zumindest Standort in Basel-Stadt», betont Arbeitgeber-Direktorin Saskia Schenker.

Dass nun offensichtlich immer noch über den geografischen Geltungsbereich diskutiert werde, erstaune sie: «Im Abstimmungskampf hiess es, der Mindestlohn gelte für Firmen mit Sitz oder zumindest Standort in Basel-Stadt.» Die Regierung könne nicht über Unternehmen verfügen, die ihren Sitz in einem anderen Kanton haben, argumentiert Schenker.

Eine offene Frage könnte sein, ob etwa für einen Food-Kurier mit Sitz in Birsfelden oder Binningen, der überwiegend in Basel tätig ist, die Mindestlohn-Regel gilt. Aufschlussreich ist, dass der Bericht der grossrätlichen Wirtschafts- und Abgabekommission (WAK), der die Grundlage für den vom Volk abgesegneten «Mindestlohn light» bildet, den gegenteiligen Fall klärt: Demnach sind Firmen mit Sitz in Basel, deren Mitarbeitende überwiegend ausserhalb der Schweiz tätig sind, von der Zahlung des Mindestlohns ausgenommen. Mit dieser Ausnahmeregel kam man unter anderen Basler Schifffahrtsunternehmen entgegen.

Weshalb im WAK-Bericht Details fehlen zu auswärtigen Firmen, deren Mitarbeitende in Basel arbeiten, ist unklar.

