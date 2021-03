Künstler und die Pandemie Sophie Jung: «Ich habe die Illusion oder die Hoffnung, dass diese Zeit meine Praxis fundamental verändert hat» Die Basler Künstlerin Sophie Jung spricht in unserer Serie über ihren Corona-Alltag und darüber, wie die Pandemie sie verändert hat. Aufgezeichnet von Mathias Balzer 17.03.2021, 05.00 Uhr

Die Basler Künstlerin Sophie Jung erzählt, was die Pandemie für ihr Schaffen bedeutet. Bild: Juri Junkov

Über das vergangene Jahr der Pandemie zu reden, ist gar nicht so einfach. Für mich gab es unterschiedlichste Zustände von Hoffnung, von Lethargie und dann wieder von panischer Beschleunigung. Genau vor einem Jahr hatte ich eine grosse Ausstellung im Casino Luxembourg, dem Forum für Zeitgenössische Kunst, meine erste ohne Performances, nur mit Skulpturen. Sie eröffnete am 7. März und knapp eine Woche danach ging sie wieder zu. Ab diesem Moment war nicht nur ich zu Hause eingeschlossen, sondern auch die Kreaturen meines Geisterkabinetts im Museum. Der Titel der Ausstellung war «They might stay the night», also «Vielleicht bleiben sie die ganze Nacht», und sie sind dann auch dort geblieben, für eine lange, lange Zeit.

Ich hatte mir für 2020 vorgenommen, ein Jahr lang zu versuchen, keine Performances zu machen.

Ich wollte herausfinden, ob und wie meine Objekte und Skulpturen ohne performative Begleitung funktionieren. Und tatsächlich war es ja kaum möglich, aufzutreten. Wenigstens in diesem Sinne hat die Pandemie mir meine Pläne nicht durchkreuzt.

Die ersten zwei, drei Monate kamen viele Anfragen für kleinere Projekte, unter anderem auch «Kunst in der bz». Institutionen und Künstlerinnen und Künstler machten sich Gedanken und Sorgen darüber, wie wir über die Runden kommen. Dadurch war ich von Beginn weg beschäftigt, aber mit Formaten, mit denen ich sonst weniger arbeite, mit Zeichnungen, Radiostücken oder Videos. Ich kam mir vor wie eine Amateurin, die alles zum ersten Mal macht. Das hat mich wieder daran erinnert, wie wichtig Selbstbestimmung und Lustprinzip für die Praxis sind.

Normalerweise reise ich sehr viel für meine Arbeit, sammle Gegenstände, Geschichten, Texte, rede mit Menschen. Früher kam ich mir vor wie eine «Bängglerin», die Dinge aus der Gesellschaft aufnimmt und kritisch verwandelt zurückgibt, als Hofnärrin quasi. Die Pandemie hat diese Arbeitsweise total unterbrochen, sozusagen nach innen gestülpt. Plötzlich war ich alleine mit meinem Bewusstseinsstrom.

Forschungsreise ins Innere

Manchmal denke ich, dass vielleicht meine Orientierung an der Aussenwelt auch bloss ein Schutz war. Dadurch, dass ich so auf mich selbst zurückgeworfen war, hat mein Unterbewusstsein mehr Raum bekommen, ich habe nach innen geforscht. Das war schon eine heftige Veränderung. Sie hat sich in vielen kleinen Zeichnungen, Collagen und neuen Texten niedergeschlagen. Ich hatte das grosse Glück, während der ganzen Zeit Gastmentorin am Institut Kunst zu sein, und konnte mich da mit vielen Künstlerinnen und Künstlern wenigstens online austauschen. Mit dem Problem der Vereinzelung war ich nicht allein. Ich glaube, vielen meiner Kolleginnen ging es ähnlich. Sie waren auf sich selbst zurückgeworfen und schwankten zwischen Schaffenskrise und plötzlicher, manischer Inspiration.

Schwer zu sagen, was davon bleiben wird. Ich habe die Illusion oder die Hoffnung, dass diese Zeit meine Praxis fundamental verändert hat. Gerade weil ich bereits vorher merkte, dass es so nicht weitergeht. Meine Art, zu arbeiten, war bisher enorm energieintensiv. Seit meinem Masterstudium bin ich von Ausstellung zu Ausstellung unterwegs. Ich habe AD(H)S, was unter anderem bedeutet, dass mir Adrenalin hilft, klar zu denken, mich in meinem sonst sehr wirren Kopf sicher zu fühlen. Das hat dazu geführt, dass ich immer auf hohem Energie-Level gearbeitet habe – und gleichzeitig stets erschöpft war.

Die Abschottung hat grosses kreatives Potenzial

Die Zwangsentschleunigung durch die Pandemie, weniger Fremdbestimmung durch den Kunstbetrieb, das Fehlen von Überstimulation durch Eindrücke und Empfindungen hat mich zuerst in eine Art Schockstarre versetzt. Aber dadurch konnte ich herausfinden, wie ich auch in einem tieferen Gang arbeiten und funktionieren kann. Ich konnte Rituale entwickeln, lernte, weniger im Dauerdialog mit anderen zu sein, lernte, ohne das viele Reisen zu leben. Ich habe gemerkt, dass die Abschottung ebenfalls grosses kreatives Potenzial hat.

Wenn «Mensch» das Glück hat, genug Anfragen zu haben, um durchgehend Kunst machen zu können, dann wird auch das zur Arbeit, manchmal sogar zum Hamsterrad, zumal in einer Branche, die auf der Selbstausbeutung der Protagonisten beruht. Es bleibt zu wenig Zeit, die eigenen Methoden zu hinterfragen oder sich selbst zu überraschen. Es ist zwar alles in Ordnung, aber die Schmetterlinge im Bauch fehlen.

Im Lockdown-Jahr habe ich mich durch das konzentrierte Experimentieren mit Neuem wieder in meine Arbeit verliebt.

Ich konnte neue Strategien testen und entwickeln, die auf Ruhe und Reflexion basieren, anstatt auf dauernder Reaktion und Improvisation. Ich glaube, ich habe jetzt eine stabilere Basis gefunden.

Mir ist klar, dass viele Menschen enorm unter den Folgen der Pandemie leiden und dass mein Partner und ich sehr privilegiert sind, weiter unterrichten zu können. Trotzdem wäre es für mich persönlich gar nicht so schlecht, wenn die Ruhe noch etwas bleibt. Ich fühle mich noch nicht bereit, wieder in die Hektik des Alltags einzusteigen. Ich hoffe, dass auch gesellschaftlich die Erfahrungen der Pandemie dazu führen, dass wir alle gewisse Strukturen und Gewohnheiten hinterfragen und dass wir, falls sie nicht passen, den Mut haben, uns dagegen zu wehren.

