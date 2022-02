Künstlerischer Leiter Sandro Lunin von der Kaserne Basel: «In der Kultur gibt es keinen Vollruhestand» Sandro Lunin spricht über den Endspurt bis zu seinem angekündigten Abgang als künstlerischer Leiter der Kaserne, über politische Kunst und über die neuen Möglichkeiten durch die bald bezugsfertigen Räume im «kHaus». Stefan Strittmatter Jetzt kommentieren 04.02.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Sandro Lunin vor der Kaserne Basel, wo zurzeit die Swiss Dance Days stattfinden. Kenneth Nars

Sie sind aktuell in die Swiss Dance Days eingebunden. Nun führen wir dennoch ein Gespräch über das angekündigte Ende Ihrer Zeit als künstlerischer Leiter der Kaserne ...

Sandro Lunin: Ja, und dieser vermeintliche Widerspruch ist für mich keiner. Es war für mich von Anfang an klar, dass ich eine Perspektive von fünf Jahren habe und dass ich mich im Juli 2023 verabschiede. Durch diesen abgesteckten Rahmen kann ich auch bis zum letzten Arbeitstag mit vollem Elan und Freude weiterarbeiten.

Sie haben also keine Ermüdungserscheinungen?

Nein, aber ich finde es richtig und wichtig, dass man sich bei der Pensionierung von einer Institution trennt und damit Platz schafft für eine neue Generation.

Braucht es dazu 17 Monate Vorlauf?

Das ist durchaus üblich. Die Nachfolgerin oder der Nachfolger soll rund ein Jahr vor Amtsantritt feststehen, um für die Vorbereitung genügend Zeit zu haben. So ist es beispielsweise wichtig, Eingaben beim Fachausschuss Tanz und Theater BS/BL frühzeitig zu machen.

Auf Social Media schreiben Sie: «Ich freue mich, in neuer Form meiner Leidenschaft für die darstellenden Künste nachgehen zu können.» Also vorerst kein Ruhestand?

In der Kultur gibt es keinen Vollruhestand. Aber ich werde sicher einen neuen Rhythmus anschlagen. Aktuell fliege ich für wenige Tage an ein Festival und rase durch die Stadt. Ich freue mich beispielsweise enorm, künftig mit dem Zug nach Teheran zu fahren und dort zwei Monate Zeit zu haben für den Austausch mit Künstlerinnen und Künstlern.

Rein privat oder doch auch beruflich?

Das will ich mir noch offenlassen. Ich habe mir ein weltweites Netzwerk aufgebaut in den vergangenen 30 Jahren, und das möchte ich weiter pflegen.

Schauen wir auf die letzten zwei Jahre zurück. In der Pandemie nahm die Kaserne als subventioniertes Haus eine Sonderstellung ein: Sie konnten sich auch Konzerte mit Defizit leisten. War das eine Erleichterung oder ein Druck?

Durchaus beides. Wir sind nicht in gleicher Weise wie private Veranstalter auf die Bareinnahmen angewiesen, damit sich die Konzerte rechnen. Doch war das grösste Problem, dass gerade auf internationaler Ebene fast alle Touren weggebrochen sind. Wir waren plötzlich ein riesiger Verschiebebahnhof. Diese Arbeit war mit viel Frust beladen.

Als es dann wieder losging, blieb der erhoffte Besucherandrang aus.

Das war dann eine regelrechte Achterbahn. Im Herbst gab es kurzzeitig einen Kulturoverkill, weil alles wieder geöffnet war – da haben sich die Besucherinnen und Besucher stark verteilt. Jetzt pendelt sich das langsam wieder ein. Letzte Woche hatten wir eine ausverkaufte Premiere einer lokalen Künstlerin. Und auch an den Dance Days werden viele Vorstellungen ausverkauft sein.

Gleichzeitig finden noch immer Konzerte vor knapp 40 Leuten statt.

Ja, ich denke, im Musiksegment ist die Zurückhaltung beim Publikum stärker zu spüren. Bei einem Stehkonzert herrscht eine andere Atmosphäre als in einem Theatersaal, das gibt ein weniger starkes Sicherheitsgefühl. Zudem dürfte manchem das Bier fehlen, das im Theater ohnehin draussen bleibt.

Marcel Bisevic hatte die undankbare Rolle, in der Pandemie in die Fussstapfen von Musikchef Sandro Bernasconi zu treten. Konnte er sein Potenzial schon entfalten?

Er ist hoch motiviert bei der Sache. Vieles, was er geplant hat, ist pandemiebedingt kurzfristig wieder weggebrochen. Wir hoffen sehr auf den Frühling und den Sommer, da sieht es toll aus – von der Planung und von der pandemischen Situation her.

Drehen wir die Zeit ins Jahr 2018 zurück: Bei Ihrem Amtsantritt sagten Sie, Kunst sei immer gesellschaftlich und immer politisch.

Das sehe ich auch heute absolut genauso.

Entsprechend schreibt sich die Kaserne die Themen Multikulturalität und Diversität gross auf die Flagge. Zugespitzt gefragt: Machen Sie ein Programm fürs Gewissen oder fürs Publikum?

Das ist zum Glück über weiteste Strecken deckungsgleich. Sehr viele Menschen wollen sich mit dem Zustand der Welt auseinandersetzen. Wir arbeiten viel mit Künstlerinnen und Künstlern aus der Region, deren Geschichte mit Migration verknüpft ist, und mit Kunstschaffenden aus dem globalen Süden. Viele Kulturinteressierte freuen sich, sich mit diesen Arbeiten auseinandersetzen zu können.

Sie machen also Kultur, die auch wehtut?

Ja, aber das schliesst grossartige Feste nicht aus. Die brasilianische Kultur etwa vereint festliche Abende mit sehr politischen Inhalten.

Laufen Sie mit einem solchen Fokus nicht Gefahr, sich programmatisch einzuschränken?

Nein, aber ich weiss, was Sie meinen. Wir dürfen bei allen Ansprüchen an Diversität die Qualität des Gebotenen natürlich nicht aus den Augen verlieren. Aber wenn man am richtigen Ort sucht, wird man fündig.

Die Kaserne als Ort für das Globale. Kommt damit das Lokale zu kurz?

Keinesfalls. Wir zeigen neben der internationalen Ausrichtung auch viele lokale Künstlerinnen und Künstler. Das sogenannte «Lokale» ist ja sehr häufig international verknüpft, beispielsweise in der Wirtschaft. Es kommt uns auch entgegen, dass in Basel viele Kunstschaffende mit einem persönlichen Bezug zum Thema Migration leben. Zudem bieten sich verschiedenste Formen der Verknüpfungen an zwischen Lokalem und Internationalem. Das kann sich an einem Abend abspielen und auch unterschiedliche Sparten verknüpfen. Ich finde es immer grossartig, wenn wir dem Publikum spannende und überraschende Panoramen bieten können.

Etwas Neues in Ihrer verbleibenden Amtszeit wird die Eröffnung des sogenannten «kHaus» auf dem Areal. Wie wird die Kaserne davon profitieren?

Wir bekommen im neuen Gebäude neben unseren Büros drei Studios für Artists in Residence sowie eine Probebühne, die wir mit weiteren Nutzerinnen und Nutzern teilen. Damit können wir uns interkontinental und lokal noch stärker vernetzen. Die Schlüsselübergabe soll Ende April erfolgen, aber wir hoffen, die Räume teilweise bereits vorher nutzen zu können. Das ist für mich klar ein Highlight der kommenden Monate.

www.kaserne-basel.ch