Programmzeitung ärgert sich über die neue Konkurrenz

Basel Programmzeitung erhebt Vorwürfe: «Es tut weh, wenn man sieht, dass plötzlich Geld da ist» Basel hat eine neue Online-Kulturagenda. Bisher nicht mit dabei ist die Programmzeitung mit Sabine Knosala und Roland Strub. Sie fühlen sich im Stich gelassen. Mélanie Honegger 10.02.2022

Hätten ihr Angebot auch gerne ausgebaut: Sabine Knosala und Roland Strub von der Programmzeitung. Kenneth Nars

Basler Kulturinstitutionen, darunter das Theater Basel oder das Sinfonieorchester, haben im Januar eine neue Online-Agenda lanciert (die bz berichtete). Das Projekt wird von den Kantonen Basel-Stadt und Basel-Landschaft mitfinanziert – und steht in Konkurrenz zur 35-jährigen Programmzeitung (ProZ). Eine Kooperation gibt es vorerst nicht. Warum? Proz-Redaktionsleiterin Sabine Knosala und Verlagsleiter Roland Strub haben es der bz erzählt.

Im Januar wurde bekanntgegeben, dass es für den Grossraum Basel eine neue virtuelle Kulturagenda gibt. Wie geht es Ihnen dabei?

Sabine Knosala: Wir sind nicht glücklich über diese Situation. Ich hätte lieber eine starke Agenda für Basel, nicht zwei.

Roland Strub: Es ist sehr schade, dass wir nicht zusammenarbeiten und dass viel Geld ausgegeben wird für ein Angebot, das wir bereits entwickelt haben.

Warum sind Sie bei der neuen Kulturagenda aktuell nicht mit an Bord?

Knosala: Das Theater Basel, die Kaserne Basel, das Roxy Birsfelden und der Gare du Nord haben sich Anfang 2020 an die Programmzeitung gewendet. Sie wünschten sich eine neue Website, auf der sie ihre Vorstellungen mit einem Text ihrer Wahl publik machen können. Die Veranstaltungshinweise in der Online-Agenda der Programmzeitung werden von Hand in eine einheitliche Form gebracht, damit wir sie auch gedruckt verwenden können. Wir haben daher vorgeschlagen, für die gewünschte Website unsere Technologie zu verwenden, damit die Websites kompatibel sind.

Strub: In unserer Agenda können Veranstaltungen gratis erfasst werden. Viele Kulturschaffende können sich die Eintrittsschwelle von 500 Franken im Jahr, wie sie bei der Agenda Basel existiert, gar nicht leisten.

Bei der Lancierung wurde betont, dass die neue Kulturagenda besonders umfassend sei. Was sagen Sie dazu?

Knosala: Bei der Lancierung hatte die Agenda Basel 416 Veranstaltungshinweise von 48 Kulturbetrieben. Wir haben jährlich rund 16’000 Veranstaltungshinweise von circa 600 Kulturbetrieben. Ich denke, die Fakten sprechen für sich.

Strub: Zudem wünschten sich die Veranstaltenden eine Art Personendatenbank für Darstellende. Das hätte zusätzlichen Aufwand bedeutet, weil man die erst hätte entwickeln müssen.

Was ist dann passiert?

Strub: Hätten sie diesen Ausbau nicht gewollt, hätte man sofort loslegen können. Wir haben dann lange nichts mehr gehört. In der Zwischenzeit ging die Coronakrise los, alle in der Kulturbranche hatten andere Probleme.

Wie haben Sie mitbekommen, dass man nicht mit Ihnen arbeiten will?

Strub: Im Herbst 2020 wurde der Verein Kultur beider Basel gegründet. Ich habe dort angerufen und betreffend unserer Zusammenarbeit nachgefragt. Man hat mir gesagt, dieser Zug sei abgefahren. Man habe sich bereits für Kulturzüri entschieden. Ich war konsterniert, in diesem Moment auch wütend. Wir haben uns dann noch einmal massiv um eine gemeinsame Lösung bemüht, haben vorgeschlagen, das Layout von Kulturzüri zu verwenden, aber mit unserer Technologie im Hintergrund – leider ohne Erfolg. Nun steht nur noch eine Minimalkooperation im Raum.

Knosala: Es ist sehr, sehr schade, dass alles aneinander vorbeigegangen ist. Hätte man besser miteinander kommuniziert, hätte man gemerkt, dass es eine gemeinsame Lösung gegeben hätte. Und diese Personendatenbank, die ursprünglich gewünscht war, die haben sie jetzt gar nicht. Das ist der Knüller!

Wie soll diese Minimalkooperation denn aussehen?

Knosala: Die Idee wäre, dass ihre Daten zu uns fliessen. Wir müssen sie dann aber für unsere Online-Agenda sowieso noch redigieren.

Was bringt Ihnen diese Kooperation?

Strub: Nicht viel. Aber es besteht die Gefahr, dass man uns vorwirft, dass wir gar nicht mitmachen wollen. Hier müssen wir uns wehren. Aber für uns muss so eine Kooperation auch sinnvoll sein.

Die neue Kulturagenda wird von den Kulturabteilungen beider Basel finanziell unterstützt ...

Strub: Wir hatten mit der Abteilung Kultur Basel-Stadt vor ungefähr fünf Jahren mehrere Gespräche für einen ähnlichen Ausbau, damit Veranstaltende ihre Anlässe direkt erfassen können. Wir haben jedoch eine Abfuhr erhalten. Jetzt sind wir ein bisschen ratlos. Es tut weh, wenn man sieht, dass plötzlich Geld da ist, um so etwas zu finanzieren. Geld, das wir auch gerne gehabt hätten. Zudem hat «Kultur beider Basel» ursprünglich gesagt, sie wollen alles alleine finanzieren. Jetzt haben sie eine Anschubfinanzierung für drei Jahre erhalten.

Was halten Sie vom Vorhaben der Kulturagenda, redaktionelle Beiträge aufzuschalten?

Knosala: Ich finde das problematisch. Die Seite wird betrieben von den Kulturbetrieben. Werden dort dann PR-Beiträge und Medienmitteilungen veröffentlicht? Es fragt sich, warum die Kantone das finanzieren sollten, da sie einige Kulturbetriebe ohnehin schon subventionieren. Oder sind unabhängige redaktionelle Artikel geplant? Wie unabhängig kann man beispielsweise über das Theater Basel berichten, wenn das Theater Basel gleichzeitig ein Auftraggeber des Artikels ist?

Das sagt der Verein «Kultur beider Basel» Der Verein «Kultur beider Basel», der die neue Online-Agenda ins Leben gerufen hat, widerspricht der Darstellung der Programmzeitung. Man habe nicht ohne deren Wissen um Geld ersucht und wisse nichts von einer Personendatenbank. «Wir kooperieren selbstverständlich und gerne mit der Programmzeitung», schreibt Susanne Benedek vom Theater Basel. Nach einer sorgfältigen Prüfung der technischen Basis habe man sich aus Kostengründen für die Zusammenarbeit mit Kulturzüri entschieden. Das letzte Wort scheint noch nicht gesprochen. (mél)

