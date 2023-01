Das Basler Kunstmuseum leidet am Trauma Biozentrum

Wahlen Baselland Die Brückenbauerin: Das ist die Bilanz von Regierungsrätin Monica Gschwind

Die Freisinnige steht seit bald acht Jahren der Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion vor. Am 12. Februar 2023 kandidiert sie erneut für den Baselbieter Regierungsrat. Die bz blickt zurück, was Gschwind in der vergangenen Legislatur erreicht hat.