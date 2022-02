Kulturgeschichte Künstliches Licht: Von der Verheissung zur Verschmutzung Licht in der Nacht – das hiess in der Moderne: Fortschritt, Leben, Versuchung, Kommerz. Dann kam die grüne Wende – und mit ihr die Entmystifizierung der künstlichen Beleuchtung. Eine kleine Kulturgeschichte. Patrick Marcolli Jetzt kommentieren 05.02.2022, 05.00 Uhr

Elektrisches Licht kann Versprechen sein oder auch den Tod bedeuten. Bild: Roland Schmid

Kunstlicht war immer schon auch eine Frage der Weltanschauung, des Systems. Noch heute zeigen Luftbilder des nächtlichen Berlin ziemlich genau, wo die Mauer früher verlaufen ist. Der Sozialismus beleuchtete seinen Stadtteil anders als der Westen. Etwas weniger hell. Überhaupt wurde im Kapitalismus selten gespart mit Elektrizität, eher geprotzt. Ob Times Square, Potsdamer Platz oder Steinenvorstadt: Helle Strassen und Leuchtreklame bedeuteten in der Moderne des 20. Jahrhunderts Verheissung, Fortschritt, Kultur, Konsum und Genuss. Die Stätten der Stromerzeugung und Energieverteilung waren Kathedralen. Ob in Basel die alten IWB-Gebäude oder in den Bergen die Stromzentralen: Architektonisch gleichen sie Gottes- oder Herrschaftshäusern.

Die Urangst des Menschen vor der Finsternis

Die Zeit vor der Erfindung und vor allem der Verbreitung der Elektrizität ist für die Menschen im 21. Jahrhundert kaum mehr vorstellbar. Wenn wir heute per Knopfdruck (oder sogar Fernsteuerung) das Licht löschen und uns schlafen legen, so sind wir kaum je im dunkelsten Dunkel. Von irgendwoher gibt es immer Streulicht. Die Urangst des Menschen vor der grossen Finsternis, in letzter Konsequenz: dem Tod, wurde durch die Erfindung des elektrischen Lichts zwar nicht ganz verbannt, aber doch zurückgedrängt.

Wie jede menschliche Erfindung war auch die Elektrizität nie ganz unumstritten. Die Skeptiker der Moderne interpretierten viel hinein in die flackernden und blitzenden Reklamen der Metropolen: Waren sie religiös motiviert, so sahen sie darin eine Verlockung des niederen Irdischen, die Abkehr vom Transzendenten und Hinwendung zum Materialismus. Schliesslich konnte nur jemand Bestimmtes sagen, es werde Licht: Gott selbst. Misstrauten sie dem technischen Fortschritt und fürchteten um das Wohl der Menschheit, so konnte die hell erleuchtete Stadt Ursache für zivilisatorische Krankheiten sein, für Unruhe, Depression und die damals viel diagnostizierte Nervosität.

Licht konnte auch Tod bedeuten

Es dauerte nicht lange, bis die grossen Städte in Europa die Schattenseiten der Elektrizität erfahren mussten, sie die Dialektik der Moderne im Wortsinn in Form von Bomben traf und erschütterte. Licht bedeutete Tod. Wer sich vor den todbringenden Waffen schützen wollte, musste das Licht löschen und sogar die Scheinwerfer der Automobile bis auf einen kleinen Schlitz abdecken. Ortungsgeräte, die ohne Licht arbeiteten, machten aber auch diese Massnahmen bis zu einem gewissen Grad nutzlos.

Umgekehrt entfalteten die Scheinwerfer der Flugabwehr wiederum eine Schutzwirkung: Je mehr und je stärker die Strahlen, die gen Himmel geschickt wurden, desto grösser war die Wahrscheinlichkeit, dass eines der feindlichen Flugzeuge abgeschossen werden konnte. Die Lichtkegel der Flugabwehr-Scheinwerfer wiederum waren das Kehrbild der modernen heroischen Inszenierung. Noch heute weist das Logo der Filmgesellschaft 20th Century Fox auf die Zeit hin, in der in mancher Kunstrichtung zwischen modernistischer Tradition und faschistischer Banalität nur wenige Meter oder Augenblicke lagen. Nahezu in der Manier von Nazi-Propagandafilmerin Leni Riefenstahl präsentiert sich die Firma noch heute allen Kinogängern mit goldenen, überdimensionierten Lettern und strahlenden Scheinwerfern.

Bessere Bilder von der Welt

Das Kunstlicht ermöglichte den Menschen eine ganz neue Sicht auf die Welt. Nicht nur sahen sie selbst mit ihren Augen zu jeder Zeit besser und weiter. Sie konnten auch davon profitieren, dass die Bilder von der Welt besser wurden. Die Fotografie insbesondere machte einen Quantensprung. Eigens gebaute Lichtblitze hellten die Szenerien auf und verkürzten die Verschlusszeiten der Kamera massiv. Jetzt konnten endlich Bilder gemacht werden von Menschen, die eher Nachtschattengewächsen glichen, von verborgenen Orten im Dunkeln, die Sehnsüchte weckten und abschreckend zugleich waren. Der Globus wurde sprichwörtlich ausgeleuchtet. Und natürlich diente eine Nacht, die dank elektrischem Licht zum Tag gemacht werden konnte, auch der zusätzlichen Gewinnung von Ressourcen, der zusätzlichen Anschaffung und der Zirkulation von Kapital.

Heute, in einer überaus moralisierten Phase der Geschichte, sehen viele das elektrische Licht wieder wie vor 100 Jahren: nämlich als Quelle von unmoralischer Lebensführung oder Ursache für (Zivilisations-)Krankheiten. Hinzu kommt der Gedanke des Umweltschutzes. Die Menschheit hat mit der Energiekrise der frühen siebziger Jahre oder spätestens dem «ecological turn» in den achtziger Jahren entdeckt, dass zu viel künstliches Licht nicht gut ist. Der Raubbau an der Natur zeigt heute ernste Folgen für die Verursacher, auch Flora und Fauna täte etwas weniger elektrisches Licht (und Streulicht) sehr gut. Und der Menschheit wird aus gesundheitlichen Gründen empfohlen, genug zu schlafen.

