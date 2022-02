Neustart im Sudhaus: «Die Halle verdient es, bespielt zu werden»

Kulturort Neues Leitungsteam des Sudhaus: «Diese Halle verdient es, bespielt zu werden» Ein junges Team will das Sudhaus als Kleinbasler Ausgangs- und Kulturort neu beleben. Nach dem coronabedingten Fehlstart im Dezember jetzt erst recht. Stefan Strittmatter Jetzt kommentieren 08.02.2022, 05.00 Uhr

Wollen als Zugpferde inhaltlich keine fixe Richtung vorgeben (von links): Alba Rownes Selma, Nicolai Seckinger, Pascal Scherer, Yannis Schaller. Kenneth Nars

Es war ein harter Schlag: Das Programm für den Dezember und Januar war gut gefüllt, das motivierte Leitungsteam stand in den Startlöchern. Dann kamen neue Bestimmungen aus Bundesbern und die Neueröffnung des Sudhaus fiel kurzfristig ins Wasser. Mit Sitzpflicht bei Konsumationen wäre dem Kleinbasler Kulturort ein zu grosser Teil der Einnahmen weggebrochen.

Nun wagt das neue Sudhaus-Team, dessen Kerntruppe aus Nicolai Seckinger (25), Yannis Schaller (25), Alba Rownes Selma (22, zum Zeitpunkt des Interviews verhindert) und Pascal Scherer (40) besteht, einen zweiten Anlauf. Ab 26. Februar soll einer der markantesten Säle, die Basels Kulturlandschaft zu bieten hat, wieder regelmässig bespielt werden.

Das vergangene Jahr endete für Sie mit einer Hiobsbotschaft. Wie lange hielt der Schock an, von den geänderten Coronabestimmungen in den Startlöchern ausgebremst worden zu sein?

Yannis Schaller: In unserem Hinterkopf war Corona ohnehin ein ständiger Begleiter und wir wussten auch, dass es spontan zu Anpassungen von Massnahmen kommen könnte. Somit versuchten wir, den Schock als Zeitgewinn zu sehen, um liegen gebliebene Arbeiten anzugehen.

Dennoch: Ein halbes Jahr Arbeit verpuffte vor Ihren Augen. Wie viele der bereits aufgegleisten Events konnten Sie verschieben?

Nicolai Seckinger: Es ist für uns zum Teil immer noch schwierig, Sicherheit in der Planung zu haben. Natürlich wollten wir geplante Events verschieben. Für die nächsten Monate haben wir zahlreiche Events geplant, auf die wir uns sehr freuen.

Nun soll es am 26. Februar endlich losgehen. Aufgrund welcher Kriterien haben Sie das beschlossen?

Schaller: Für uns war klar, dass wir das Sudhaus erst öffnen wollen, wenn wir selber wieder an Grossevents gehen möchten oder auch dies selbst verantworten können. Das ist nun der Fall.

Ihnen hatte die Sitzpflicht bei Konsumationen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Was ist denn nun ab März anders?

Seckinger: Es ist jetzt möglich, mit 2G-plus Events ohne Masken und Einschränkungen bei der Konsumationen durchzuführen.

Schaller: Momentan sind wir auch ganz allgemein an einem anderen Punkt der Pandemie, viel mehr Menschen sind geboostert oder genesen. So ist es für uns viel vertretbarer, Events durchzuführen als im Dezember.

Wie sind Sie als junges Team dazu gekommen, das Sudhaus zu übernehmen?

Schaller: Wir waren wohl einfach zur rechten Zeit am rechten Ort. Ich hatte über drei Ecken mitbekommen, dass im damaligen Sud die Zukunft nicht ganz klar sei. Also habe ich mich mit Pascal zusammen einfach mal Interesse an einer Pacht bekundet.

Pascal Scherer: Ich hatte mich vor zehn Jahren schon beworben, damals erfolglos.

Aber jetzt hatten Sie ausgerechnet mit einer Blindbewerbung mehr Glück?

Scherer: Es dauerte nur drei Tage, bis wir die Einladung bekamen, uns vorzustellen.

Seckinger: Das war im Juli. Zuerst trafen wir uns mit dem Vorstand, danach mit dem ganzen Verein, das sind immerhin mehr 100 Leute.

Sie haben also ein neues Team, ein Konzept und ein Programm in nur sechs Monaten aus dem Boden gestampft?

Schaller: Wirklich konkret wurde das Projekt Sudhaus im August, ab dann gaben wir Vollgas.

Seckinger: Da haben wir von unserer Erfahrung profitiert, wir haben ja alle einen Hintergrund im Booking oder in der Gastro. Wir wussten, was alles anfällt an Arbeit.

Schaller: Dass wir nun liefern mussten, das war für uns alle klar. Ich verstehe, wenn andere Veranstalter einen bis ins Detail fixierten Plan für die kommenden drei Jahre brauchen, ehe sie überhaupt loslegen, aber bei uns war das bewusst nicht so geplant.

Seckinger: Das neue Sudhaus soll ein Ort sein, den man zusammen entstehen lassen kann.

Zusammen mit dem Publikum?

Schaller: Unbedingt! Wir sehen uns als die Zugpferde, aber die genaue Richtung lassen wir gerne noch offen. Keiner von uns hat für seine vorgefertigten Ideen eine Location gesucht – im Gegenteil: Wir sind im Sudhaus gestartet, weil wir der Ansicht sind, dass ein dermassen toller Ort nicht brachliegen darf.

Scherer: Wir wollen wieder die Emotionen sehen, die es vor zehn Jahren hier gab. Dazu möchten wir eine breite Altersspanne ansprechen mit Sausen, Konzerten, Tanz- und Theatervorführungen, Boxkämpfen ... Momentan stecken wir keine Grenzen.

Grenzen wurden den bisherigen Betreibern durch die Nachbarschaft gesteckt. Es kam regelmässig zu Lärmklagen.

Schaller: Deshalb haben wir da früh den Kontakt gesucht zu den Anwohnern. Und wir versuchen, gerade unter der Woche beizeiten anzufangen und aufzuhören. An den Wochenenden möchten wir unsere Flexibilität behalten. Da soll es auch Partys geben, die bis in die Morgenstunden gehen. Aber das muss nicht forciert immer so sein.

Mit Türöffnung um 19 Uhr sind Sie recht früh dran.

Scherer: Unser Ziel ist, das so durchzuziehen und zu etablieren. Wenn man konsequent genug ist, kann man das Publikum entsprechend trainieren. Und das bisherige Feedback zeigt uns, dass das durchaus auch ein Bedürfnis ist. Auf diese Weise können wir auch Leute aus der Region anlocken, die einen längeren Heimweg haben mit der S-Bahn.

Planen Sie bei den Konzerten einen stilistischen Schwerpunkt?

Seckinger: Es ist uns mega wichtig, dass wir niemandem unsere Vorlieben aufzwingen. Wir wollen weit offen sein, innerhalb der Musik, aber auch spartenübergreifend.

Besteht da nicht die Gefahr eines planlosen Jekami?

Scherer: Deshalb haben wir Eckpunkte, wie etwa den Donnerstag, wo es immer ein Konzert geben soll.

Schaller: Und wir denken in Reihen mit Wiedererkennungswert. Aber hier hat uns die Pandemie noch etwas zum Abwarten gezwungen. Aktuell kann man sich nicht zu weit im Voraus festlegen, jetzt braucht es zuerst einmal viel Gespür.

Was sich im Programm abzeichnet, ist eine starke Einbindung der lokalen Musikszene. Absicht?

Seckinger: Teilweise. Es gibt viel Grossartiges hier zu entdecken und wiederzuentdecken. Aber natürlich ist dieser Fokus auch der erzwungenen Kurzfristigkeit geschuldet. Internationale Acts zu buchen, ist momentan schwierig: Es traut sich ja keiner, Tourneen zu planen.

Die Frage sei erlaubt: Braucht es Mut oder Dummheit, in einer Pandemie ein neues Lokal zu eröffnen?

Seckinger: Das haben wir uns selber oft gefragt. Aber wir hatten und haben das Bedürfnis von Kulturschaffenden und Publikum vor den Augen.

Schaller: Was ich hingegen sehr bedrohlich finde: Wenn jetzt zu lange nichts mehr läuft, dann verlernen wir das als Gesellschaft. Die nächste Generation kennt dann nur noch Streamingdienste auf dem Sofa. Clubkultur ist ein Luxusgut, das aber auch zunehmend seinen Wert verliert. Das gilt es mit allen Mitteln zu bewahren.

Sudhaus Basel

Eröffnung: 26. Februar 2022.

www.sudhaus.ch (wird in den kommenden Tagen aufgeschaltet)

