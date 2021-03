Kulturpolitik Neue Studie soll Klarheit über die soziale Absicherung von Kulturschaffenden bringen Der prekäre Zustand der Sozialversicherung bei Kulturschaffenden ist schon lange ein Thema. Die Pandemie hat das Problem verschärft. Nun soll eine schweizweite Umfrage Klarheit bringen. Mitinitiantin ist die Basler Ständerätin Eva Herzog. Mathias Balzer 26.03.2021, 12.51 Uhr

Eva Herzog, SP-BS, setzt sich für die soziale Absicherung der Schweizer Kulturschaffenden ein. (18. Dezember 2019) Peter Klaunzer / KEYSTONE

Es sei ihr ein grosses Anliegen, diese Umfrage zu unterstützen, schreibt Eva Herzog in einer Mitteilung. Es müsse etwas unternommen werden, so die Basler Ständerätin, damit wir in zehn Jahren nicht feststellen müssten, dass Kulturschaffende immer noch in prekären und vorsorgeschwachen finanziellen Verhältnissen leben.