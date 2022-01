Weniger Geld wegen Schulbesuchen? SVP-Forderung trifft Theater

Kultursubventionen Wegen Schulklassen weniger Gelder für Basler Theater? SVP-Forderung sorgt für Unmut Die Frage, ob Besuche von Schulklassen bei der Vergabe von Subventionsgeldern für Theater anders gewichtet werden sollen, sorgt für Diskussionen. Nora Bader Jetzt kommentieren 04.01.2022, 05.00 Uhr

Ist auf Besuche von Schulklassen angewiesen: das Junge Theater Basel, hier mit «What We Are Looking for». zvg / Uwe Heinrich

Knapp einen Monat ist es her, seit der Grosse Rat verschiedene Kulturbeiträge für die nächsten vier Jahre gesprochen hat. Zu den begünstigten Institutionen gehörte das Junge Theater, das für die Periode 2022–2026 insgesamt 2,4 Millionen Franken erhält. Ein Betrag, der nun für Aufsehen sorgt. Denn: Zwei Drittel der Besuchenden am Jungen Theater Basel stammen aus Schulklassen.

Das stört SVP-Grossrätin Jenny Schweizer, wie sie in der Grossratsdebatte im Dezember betonte. Die SVP stimmte den Subventionen zwar zu. Doch Schweizer betonte, sie glaube weniger an die Strahlkraft des Jungen Theaters im deutschen Raum: «Schulklassen sind nicht repräsentativ, da der Besuch nicht freiwillig erfolgt, sondern von den Lehrpersonen vorgeschrieben wird.» Sie fordert deshalb, dies bei der Vergabe von Subventionsgeldern künftig zu berücksichtigen und anders zu gewichten. Konkret sollen weniger Subventionsgelder an Institutionen vergeben werden, die von vielen Schulklassen besucht werden.

Die Kritikerin sitzt im Fauteuil-Förderverein

Schweizer selber ist im Vorstand des Vereins Fautabou tätig, der das Theater Fauteuil unterstützt. Das spiele bei dieser Diskussion aber keine Rolle, betont sie. Das Fauteuil habe ein ganz anderes Programm als das Junge Theater und beziehe auch keine Subventionen. Vielmehr störe es sie, dass «bei den Diskussionen immer von einer wahnsinnigen Strahlkraft die Rede ist».

Es gehe doch darum, ob jemand freiwillig ins Theater gehe. «Ich kritisiere nicht, dass Schulen mit Schülern ins Theater gehen. Aber dass ein Theater den Erfolg damit beansprucht, finde ich falsch. Jedes Schülerticket ist vom Kanton subventioniert. Schüler zahlen fünf Franken und der Kanton zehn.» Sie und SVP-Kollege Joël Thüring würden das deshalb bei den nächsten Subventionsanträgen nicht mehr durchgehen lassen. «Wenn man Subventionen bezieht, muss man schauen, dass man auch die ganze Öffentlichkeit anspricht.»

Angebot für Junge

Regierungspräsident Beat Jans (SP) ist anderer Meinung: «Diese Einschätzung teilen wir überhaupt nicht. Kulturbetriebe haben die Auflage, ihre Inhalte auch an junge Menschen zu vermitteln.» Basel-Stadt müsse auch etwas für Junge anbieten. Ausserdem sei es positiv, wenn viele Schulklassen ins Theater könnten. «Beim Jungen Theater ist es ganz besonders so, dass ein hoher Anteil an Schulklassen erwünscht ist. Viele erleben dort zum ersten Mal Theater, werden dort angesteckt vom Theatervirus.»

Das Junge Theater sei sicher ein Spezialfall, aber auch das Marionettentheater ziehe vor allem Junge an. «Auch das Vorstadttheater, das Naturhistorische Museum und das Kunstmuseum haben überdurchschnittlich viele Klassenbesuche», so Jans. Es stehe nicht zur Diskussion, künftig weniger Subventionen zu sprechen, weil viele Schulklassen zu Besuch seien.

Jungen Menschen kulturelle Inhalte näherbringen

«Im Gegenteil, diese Besuche sind sehr willkommen. Das Kulturleitbild fordert auch explizit den Einbezug von Schulklassen. Das ist ein wertvoller Teil der Schulbildung.» Die Ausstrahlung habe das Junge Theater natürlich, zum Teil sogar international. «Es sind ja auch schon richtige Stars aus dem Jungen Theater hervorgegangen, Dani Levy zum Beispiel.»

Ähnlich tönt es bei Franziska Roth (SP), Präsidentin der Bildungs- und Kulturkommission des Grossen Rates: «Ich kann die Aussage von Frau Schweizer gar nicht nachvollziehen. Es kommt doch drauf an, was der Auftrag einer Institution ist.» Der Auftrag und auch der Sinn des Jungen Theaters sei es, jungen Menschen kulturelle Inhalte näherzubringen, ihnen eine Plattform zu bieten, selber erste Schritte in einem Kulturbereich zu machen.

Der Bildungsauftrag als zentrales Argument

Als Argument nennt Roth auch den Bereich der Theaterpädagogik. Diese sei ein wichtiges Instrument, um mit Kindern und Jugendlichen auch heikle und emotionale Themen zu erarbeiten. «Wo erreicht man Kinder und Jugendliche besser als über die Schule?», so Roth. Bei vielen Institutionen, die vom Kanton subventioniert würden, achte man darauf, Schulklassen Besuche zu ermöglichen.

Und was sagt das Junge Theater selbst zur Debatte? Leiter Uwe Heinrich: «Es geht darum, dass Kinder und Jugendliche erleben, dass sie übers Theater miteinander einen Austausch zur Welt eingehen können. Dass es eben etwas anderes ist, wenn man gemeinsam mit anderen in einem Raum etwas sieht, als wenn man allein vor dem Laptop sitzt.»

Er arbeite grundsätzlich für ein regionales Publikum, so Heinrich. «Wenn unsere Arbeit gut ankommt, dann hat das auch international Strahlkraft und wir können im Ausland auftreten. Früher wurden wir eher wegen unseres Arbeitsprinzips – mit jungen Leuten professionell zu arbeiten – eingeladen. Heute geschieht dies aufgrund der Qualität, da das Prinzip nun bekannt ist.»

Die Frage, wie viel Geld dies dem Kanton wert ist, dürfte bei der nächsten Budgetdebatte wieder zu reden geben.

