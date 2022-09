Rheintunnel Bereits sieben Jahre vor Baubeginn formiert sich Widerstand: Überparteiliches Komitee wehrt sich gegen Verlust der Dreirosenanlage Am vergangenen Samstag fand eine Kundgebung des Komitees «Dreirosen bleibt» statt. An der Veranstaltung gegen den geplanten Rheintunnel, der ab 2029 gebaut und zehn Jahre später fertiggestellt werden soll, nahmen rund 100 Personen teil. Valerie Zeiser Jetzt kommentieren 18.09.2022, 16.04 Uhr

Den für die Kundgebung bewilligten Kiesplatz am unteren Ende der Dreirosenanlage zierten zahlreiche Banner. Roland Schmid

Noch ist nicht beschlossen, ob er überhaupt gebaut wird. Fertiggestellt soll er erst 2040 sein: der Rheintunnel. Und dennoch regt sich bereits Widerstand gegen das teuerste Bauprojekt der Region. Am vergangenen Samstag rief das überparteiliche Komitee «Dreirosen bleibt!» zu einer Kundgebung auf der Dreirosenanlage auf, um gegen die Einhausung und den damit einhergehenden Verlust der Dreirosenanlage zu protestieren.

Aus Basketballfeld wird Autobahngalerie

Dem Aufruf folgten rund 100 Menschen. Die Aktion fand auf dem Kiesplatz gegenüber des Jugendzentrums Dreirosen statt. Eröffnet wurde die Kundgebung von Heidi Mück, Grossrätin für das Grüne Bündnis, anschliessend wurden diverse Reden gehalten.

Thema war einerseits der Verlust der Dreirosenanlage als Freizeitort für Jung und Alt. «Aus einem Basketballfeld wird eine Autobahngalerie», erklärte Tonja Zürcher (BastA!). Wirkliche Alternativen für die Dreirosenanlage seien bis jetzt nicht präsentiert worden.

Fertigstellung des Rheintunnels nach Netto-Null

Auch der grösste Basketballklub der Nordwestschweiz war an der Kundgebung vertreten. Denn der Verlust des Basketballplatzes würde den BC Bären stark treffen, wie der Präsident des Club, Pascal Kaufmann, gegenüber den Teilnehmenden der Kundgebung erklärte. «Das wäre für uns eine grosse Niederlage. Wir verlieren damit einen Ort, wo wir unsere Leidenschaft ausleben können.» Hinter dem Redner stellten sich junge Basketballerinnen und Basketballer zur Unterstützung auf.

Nebst dem Verlust der Dreirosenanlage war auch der Klimanotstand Thema bei den Reden.

«Es wird ein grosses Bauprojekt geben für eine nicht zukunftsfähige Mobilität»,

sagte Florian Eckert, Grossrat der Grünen Basel-Stadt. Gerade hinsichtlich der Debatte zur Klimagerechtigkeits-Initiative, die letzte Woche im Grossen Rat stattgefunden hat, könnte das zukünftig noch stärker gewichtet werden in der Debatte um den Rheintunnel. Wird die Initiative oder der Gegenvorschlag des Grossen Rates vom Stimmvolk angenommen, würde die Fertigstellung des Rheintunnels zu einer Zeit geschehen, in der Basel-Stadt bereits klimaneutral sein sollte.

Friedliche Stimmung

Nebst Reden gab es am Samstag auch musikalische Einlagen, eine Zirkusaufführung und Kinderschminken. Man konnte der Kundgebung anmerken, dass die Zeit noch nicht zu drängen scheint, liegt die Umsetzung des Projektes doch noch einige Jahre in der Zukunft. Im Vordergrund schien zu stehen, die Freizeitqualitäten der Dreirosenanlage hervorzuheben. So war auch ein gemeinsames Picknick geplant. Aufgrund der friedlichen Stimmung hielt sich auch die Polizei im Hintergrund und beobachtete das Geschehen mit einigem Abstand vom oberen Ende der Dreirosenanlage.

Viele Teilnehmende der Kundgebung nutzten den Nachmittag auch, um Zeit mit ihren Kindern draussen zu verbringen. Roland Schmid

Gerade diese Stimmung verlieh der Kundgebung aber den politischen Touch. Denn geht es nach dem Bundesrat, wird die Dreirosen ab geplantem Baubeginn 2029 nicht mehr als Freizeitanlage nutzbar sein. Er genehmigte Ende 2020 das Grossprojekt. Im Juni 2022 informierten schliesslich die Kantone Baselland und Basel-Stadt gemeinsam mit dem Bundesamt für Strassen (Astra) erstmals über die Details des Bauprojektes.

Der Rheintunnel soll die Autobahn A2 zwischen der Verzweigung Hagnau und Wiese entlasten. Heute würden wegen des hohen Verkehrsaufkommens viele Leute über die Stadt und die Agglomeration ausweichen, erklärte das Astra. Das solle mit dem Rheintunnel verhindert werden.

Gebaut werden sollen zwei Tunnel. Eine Röhre startet nach der Ausfahrt bei der Verzweigung Hagnau. Nach dem Portal Birsfelden verläuft der Tunnel anschliessend unter dem Rhein zum Badischen Bahnhof, um dort über das Portal Badischer Bahnhof den Verkehr nach Deutschland beziehungsweise nach Frankreich weiterleiten zu können.

In Gegenrichtung startet die zweite Tunnelröhre bei zwei Portalen. Einerseits beim Portal Wiese, für den von Deutschland kommenden Verkehr. Andererseits gibt es einen weiteren Tunneleingang beim Portal Klybeck bei der Dreirosenanlage, unter anderem für den von Frankreich kommenden Verkehr. Die beiden Röhren werden zusammengeführt und verlaufen anschliessend parallel zur Tunnelröhre mit dem Verkehr in die Gegenrichtung.

Petition gegen das Projekt Rheintunnel sei geplant

Die Kosten für das Projekt belaufen sich auf 2.36 Milliarden Franken. Damit ist das Bauprojekt das teuerste der Region. Zum Vergleich: Der Bau der zweiten Röhre des Gotthard-Strassentunnels soll gemäss aktueller Budgetierung durch den Bundesrat rund 2.1 Milliarden Franken teuer sein.

Bevor das Bauvorhaben ins Detail geplant werden muss, wird jedoch noch einige Zeit vergehen. Und auch Einsprachen gegen das Projekt sind zu erwarten: Am Samstag kündigte Heidi Mück bereits an, dass man eine Petition gegen das Grossprojekt starten werde. Was schlussendlich mit der Dreirosenanlage passiert, ist also noch offen. Sicher ist hingegen, dass die BC Bären noch ein paarmal den Basketballplatz auf der Dreirosenanlage bespielen werden, wie sie es auch – ob demonstrativ oder einfach so – am Samstag nach der Rede ihres Klubpräsidenten taten.

