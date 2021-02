Ausstellung Das Kunsthaus Baselland beleuchtet die Geschichte der Videokunst Die Ausstellung «Nachleuchten – Nachglühen» stellt 14 wegweisende Künstlerinnen und Künstler vor, die von den Fünfzigerjahren bis in die Gegenwart die Videokunst geprägt haben. Darunter so berühmte Namen wie Nam June Paik oder Pipilotti Rist. Mathias Balzer 28.02.2021, 05.00 Uhr

«Swiss National Bank Security» von René Pulfer im Kunsthaus Baselland. Zvg

Unsere Eltern und Grosseltern haben diesen Moment erlebt: Plötzlich stand eine Kiste im Wohnzimmer, auf deren Mattscheibe bewegte Bilder liefen. Fiktives wie «Ueli, der Knecht», und Reales wie die Ermordung John F. Kennedys oder die Mondlandung wurden greifbar nah. Noch lange nicht alle Haushalte hatten in den 1950er- und 1960er-Jahren einen Fernseher. Aber es zeichnete sich bereits ab, dass der Siegeszug dieses Mediums unaufhaltsam sein würde. Parallel dazu entstanden neue Techniken: Satelliten wurden ins All geschossen, erste Computer, gross wie Einzimmerwohnungen, spuckten Berechnungen aus. Die Super-8-Technik und ab den 1970er-Jahren die ersten Videokameras machten so manchen Vater zum Chronisten seines eigenen Familienlebens. Es liegt auf der Hand, dass die Künstlerinnen und Künstler das neue Medium ebenfalls zu thematisieren begannen.

Wie früh die künstlerische Auseinandersetzung mit Fernsehen und Video begann, das zeigt die Ausstellung «Nachleuchten – Nachglühen, Videoinstallationen und ihre Wegbereiter» im Kunsthaus Baselland. Kuratiert wurde die Schau von der Direktorin Ines Goldbach gemeinsam mit Käthe Walser. Die Basler Videokünstlerin ist selbst eine Pionierin auf diesem Gebiet. Und so zeigt die grosse Gruppenausstellung neben wegweisenden internationalen Künstlerinnen und Künstlern auch einige wichtige Basler Positionen. Insgesamt 14 Künstlerinnen und Künstler erhalten in der weitläufigen Shedhalle an der Birs viel Raum. Denn es geht den Kuratorinnen – und den Künstlern – nicht einfach darum, bewegte Bilder an Wände zu projizieren. Die Videokunst ist schon seit ihren Anfängen eine installative Kunst, weil die Künstlerinnen und Künstler nicht nur die Möglichkeiten der Bildtechnik und Erzählweise bis an ihre Grenzen ausweiten. Auch die Präsentation der Bilder, Monitore und Kameras generiert neue Formen der künstlerischen Präsentation.

«Swiss Clock» von Nam June Paik (links) und «Boca de tabla» von Teresa Serrano im Kunsthaus Baselland. Zvg

Bereits beim Eintritt in die Ausstellung wird ein weiter zeitlicher Bogen gespannt. Nam June Paik gilt als einer der Wegbereiter der Videokunst. Seine Arbeiten verbinden mit hintergründigem Humor Technik und fernöstliche Philosophie. Seine hier gezeigte «Swiss Clock» aus dem Jahr 1988, eine Installation aus alter Pendeluhr, einer Kamera und drei Monitoren, erinnert den Besucher daran, dass die Zeit vergeht, während man Kunst betrachtet.

Gegenüber lädt eine acht Meter breite Projektion zum Eintauchen in eine Mondlandschaft. Flankiert von flackernden Monitoren, auf welchen Zilla Leutenegger auf dem Dach eines Gebäudes, dem titelgebenden «Forum Hotel», unentwegt «Mamma» ruft. Sie meint damit Mutter Erde und gibt der Sehnsucht nach einem Zuhause in diesem unwirtlichen Universum Ausdruck. Die Arbeit ist Teil eines Mondzyklus, den die Schweizer Künstlerin seit 2002 bearbeitet. Die beiden Werke stehen stellvertretend für das Konzept dieser schön komponierten Ausstellung: Pioniere und Zeitgenossen treten in einen inspirierenden Dialog.

Überraschende Einblicke in die Anfänge

Eine zentrale Figur für die Entwicklung der Schweizer Videokunst ist René Pulfer. Der in Basel geborene und tätige Künstler und Kurator war Gründer der legendären Videofachklasse an der hiesigen Schule für Gestaltung. Die von ihm gezeigte Arbeit demonstriert augenscheinlich, wie Videokünstler bis ins Innere der Technologie vordringen. Seine von UV-Schwarzlicht beleuchteten, demontierten Monitore stammen von der Überwachungsanlage einer Bank. Die Bilder von Fluren oder Lifttüren, das zeigt die Installation, haben sich über die Jahre ins Glas der Bildschirme eingebrannt.

Eine erstaunliches Werk ist vom Argentinier Julio Le Parc zu sehen. Der heute 93-jährige Künstler baute bereits in den 1960er-Jahren Kisten, die an Fernseher oder Theatermodelle erinnern. Darin brechen sich Lichtstrahlen in verschiedenen, sich bewegenden Mustern. «Schaut, ihr seht bloss Licht», scheinen die Arbeiten zu rufen. Hier hat ein Künstler jenseits des Atlantiks zeitgleich mit Jean Tinguely mechanisch bewegte Lichtreliefs geschaffen.

Wie mit Licht bewegte Gemälde entstehen, zeigt die dreiteilige Installation von Gustav Metzger, auch er ein Pionier unter den Künstlern. Er lässt Flüssigkeitskristalle von Diaprojektoren erwärmen und erzeugt so visuelle Landschaften. Bereits in den 1960er- und 1970er-Jahren untermalte Metzger Konzerte von The Doors, The Who oder Pink Floyd mit seinen psychedelischen Lichtmaschinen.

«Apple Tree» von Pipilotti Rist (links) und «Anti- und Para-» von Sergio Prego im Kunsthaus Baselland. Zvg

Eine Hommage an das Surreale sind auch die beiden Arbeiten von Pipilotti Rist. Ihre Handtasche mit Minimonitor und Stimme aus einem Anrufbeantworter steht exemplarisch für das Schaffen der Schweizerin, die in der oben genannten Videofachklasse in Basel ihr Handwerk gelernt hat. Pipilottis Werk steht seither stellvertretend für eine feminine Kunst, die Medientechnologie in fantastische Poesie verwandelt. Auch der in der Ausstellung gezeigte «Apple Tree» aus dem Jahr 2003 – erstmals öffentlich zu sehen – zeugt von dieser künstlerischen Innovation.

Mit Arbeiten zum Thema Fernsehen und Videokunst des renommierten Basler Grafikers Karl Gerstner, des amerikanischen Lichtkünstlers Keith Sonnier und des Popartisten Roy Lichtenstein zeigt die Schau eindrücklich, wie vielfältig und überraschend sich unterschiedlichste Künstler dem Thema des bewegten Bildes angenommen haben.

Die ganze Bandbreite der Videokunst

Die Ausstellung bietet neben diesen historisch interessanten Einblicken auch einen klug gesetzten Querschnitt durch das zeitgenössische Schaffen. Da malt der Kolumbianer Oscar Muñoz in Endlosschlaufe sich verflüchtigende Porträts mit Wasser auf einen warmen Stein. Oder der Spanier Sergio Prego: In seiner raffinierten, schwindelerregenden Installation wirbelt er unser Raumempfinden durcheinander und lässt Menschen endlos durch weisse Schächte taumeln.

Das Video der heute 85-jährigen Argentinierin Teresa Serrano, in den 1990er-Jahren gedreht, zeigt eine Frau, die in ihrem Haus eingesperrt ist. Ihr bleibt nichts anderes übrig, als endlos Treppen steigen, Schuhe wechseln, sich im Spiegel betrachten, in alten Alben blättern. Eine Hommage an den Film noir und eine beklemmende Vorwegnahme des Lebens im Lockdown.

«War Craft», Installation der israelischen Künstlerin Nevet Yitzhak im Kunsthaus Baselland. Zvg

Politische und dokumentarische Kunst gibt es dann zum Schluss. Die Israelin Nevet Yitzhak nimmt sogenannte Kriegsteppiche aus Afghanistan zur Vorlage. Diese werden seit der Invasion der Sowjets in den Achtzigerjahren geknüpft. Anstatt Ornamente zeigen sie Kriegsgerät. Dieses animiert die Künstlerin zu einem nicht enden wollenden Kriegsgeschehen. Da wird Volkskunst zu elektronischer Kunst.

Kriegsversehrt ist auch die Landschaft, die der junge Basler Georg Faulhaber zeigt. Seine Aufnahmen, als dreiteilige Installation präsentiert, stammen aus dem Nordirak. Der Künstler verwandelt sein dokumentarisches Material mittels Zeitlupe in ein hypnotisches Erlebnis. Die Traumata des Krieges sind sowohl in der Landschaft, in Details von zerbombten Gebäuden als auch in den Gesichtern der Menschen ablesbar. Wir meinen, diese Bilder aus den Nachrichten zu kennen. Der Künstler zeigt uns aber, dass wir sie noch gar nie richtig angeschaut haben.

«Nachleuchten – Nachglühen. Videoinstallationen und ihre Wegbereiter».

Bis 2. Mai. Die Ausstellung ist ab Montag, 1. März, geöffnet. In der ersten Woche nach dem Lockdown gewährt das Museum freien Eintritt. Weitere Informationen unter www.kunsthausbaselland.ch.