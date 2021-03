Radio X Die Basler Kunst geht auf Sendung Das Basler Off-Space-Festival Summe findet trotz Pandemie statt und sendet neben zahlreichen Ausstellungen drei Tage lang auf Radio X. Mathias Balzer 12.03.2021, 05.00 Uhr

Die Kuratorinnen der Summe 2021 (von links): Chris Regn, Ana Vujic, Yolanda Esther Natsch, Lysann König. Bild: Nicole Boillat

Basel ist eine Kunststadt. Sie ist das aber nicht bloss, weil hier international herausragende Museen betrieben und seit 50 Jahren die weltweit bedeutendste Kunstmesse veranstaltet wird. Basel ist auch eine Stadt der Künstlerinnen und Künstler. Als Indikator dafür steht die grosse Anzahl an Off-Spaces in der Stadt. Während der «Art Space Guide» für Zürich 38 alternative Kunsträume aufführt, sind es im halb so grossen Basel zirka 33. So viele beteiligen sich zumindest dieses Jahr an der Summe, dem Festival für selbstorganisierte Kunsträume und nomadische Kunstinitiativen in Basel.

«Es gibt nicht das eine Modell eines Off-Spaces», sagt Ana Vujic. Die Künstlerin und Kunsthistorikerin betreibt im St.Johann das Voltage. Eigentlich sind die Räumlichkeiten in einer alten Schreinerei an der Mülhauserstrasse das Atelier der Malerin und Street-Art-Künstlerin. Drei bis vier Mal im Jahr verwandelt sie dieses in eine kleine Kunsthalle. «Von den Ausstellungsräumen im Klingenthal, die bereits zu einer Institution herangewachsen sind, bis Kunstraum in einem ehemaligen Wohnzimmer gibt es eine total vielseitige Palette an Off-Space-Modellen.»

Die Organisationsformen und Konzepte unterscheiden sich zwar, die Motivation zur Gründung eines Off-Spaces zieht sich jedoch durch die ganze Bandbreite des Angebots. Es geht um Selbstermächtigung von Künstlerinnen und Kunstvermittlern, die sich, anstatt auf Angebote von Galerien oder Institutionen zu warten, autonom organisieren. Vujic sagt, manchmal stehe die Not, nicht ausstellen zu können, Pate bei der Gründung.

«Aber es geht vielerorts ganz einfach auch um den lustvollen Austausch zwischen den Künstlerinnen und Künstlern»

sagt Chris Regn. Die deutsche Konzeptkünstlerin, Aktivistin und Performerin, unter anderem bei Les Reines Prochaines, hat von 2008 bis 2020 das Programm des Kaskadenkondensators im Warteck in Basel koordiniert. Regn, die auch in Nürnberg. Berlin und Hamburg gelebt und gearbeitet hat, attestiert der Basler Szene eine erfrischende Offenheit und gemeinsames Interesse an der Weiterentwicklung von Konzepten. Warum das gerade hier so ist, wisse sie nicht. «Vielleicht, weil Basel Grenzstadt ist? Oder wegen der Kunstmesse?»

Der Off-Space, Ort der direkten Begegnung

Vujic und Regn kuratieren die Summe 2021 gemeinsam mit Yolanda Esther Natsch und Lysann König. Beide sind sich einig, dass Off-Spaces keine Verlegenheitslösung sind, sondern Kunsterlebnisse ermöglichen, die in anderen Institutionen in dieser Art selten stattfinden: Die direkte Begegnung mit den Künstlerinnen und Künstlern, oft in deren Arbeitsumfeld, ermöglicht den vertieften Einblick in die Entstehungsprozesse von Kunst und die Lebensmodelle der Betreiber. Regn sagt: «Die Frage, wie Künstler überhaupt leben, interessiert die Menschen sehr.» Und Vujic macht die Erfahrung, dass sie mit ihren Ausstellungen und Vermittlungsprogrammen oft auch kunstfremde Menschen erreicht, Quartierbewohnerinnen und -bewohner, die einfach den Austausch suchen und dann auch ganz direkte Fragen stellen: «Wovon lebt ihr überhaupt? Wie seid ihr organisiert? Wie ist es zur Idee für dieses Bild oder jene Installation gekommen?» Im Off-Space findet das Gespräch auf Augenhöhe statt.

Gerade dieser direkte Austausch mit dem Publikum und mit Kolleginnen und Kollegen ist im ersten Pandemiejahr beinah vollständig weggebrochen. Und mit ihm auch Existenzmodelle. Mangels Ausstellungsprojekten fällt auch deren Finanzierung weg. Der mühsame Kampf durch den Formular-Dschungel für Coronahilfen hat viel Energie gekostet. Und so findet die sechste Ausgabe der Summe unter speziellen Vorzeichen statt.

Ein Radioprogramm bietet vertiefte Einblicke und versponnene Formate

Im Zentrum der diesjährigen Ausgabe stehen drei Tage Kunstprogramm – im Radio. Gemeinsam mit Radio X wurde im Kaskadenkondensator ein Studio eingerichtet, von wo aus von Freitag, 12., bis Sonntag, 14. März, gesendet wird. Dass die visuelle Kunst sich fürs Ohr präsentiert, ist reizvoll. Während andere auf Video-Walks durch Ausstellungen setzen, hat die Summe ihr Programm diversifiziert. Diejenigen Räume, die aus organisatorischen Gründen nicht öffnen können, kommen dafür über den Äther ausgiebig zu Wort. Interviews mit den Kuratorinnen und Kuratoren der Kunsträume beleuchten die Geschichte der Off-Spaces, die unterschiedlichen Ideen, Motivationen und Strategien dahinter. Zwei Podiumsdiskussionen werfen einen Blick auf kulturpolitische Anliegen, die Organisations- und Lebensformen der Betreiber.

Die Künstlerinnen und Künstler fordern aber auch das Medium Radio und haben eigens produzierte Werke eingereicht, vom Geräuschteppich bis zur Audio-Performance. Zudem haben sie eine Sammlung von Songs zusammengestellt, die auf die eine oder andere Weise mit der Kunst in Beziehung stehen.

Während die an der Summe beteiligten Off-Spaces im benachbarten Frankreich nicht öffnen dürfen, bietet das Festival in Basel doch einige Möglichkeiten zum Besuch, auch wenn die Vernissage am Donnerstag nur digital stattfand. Da gibt es etwa die Einladung zum fotografischen «Vulvaportrait» der Kunsthalle Kleinbasel (zu Gast bei der Fotografin Tjefa Wegener), die Gruppenausstellungen im Voltage oder in den Oslo Ateliers, eine Gesprächsreihe in Der Weltraum oder eine vertiefte Auseinandersetzung mit kurdischer Kultur im Off-Space Lotsremark.

Summe 2021. 11. bis 21. März. Das ganze Programm finden Sie unter www.summe.xyz.