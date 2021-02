Kunst Dorian Sari stellt im Kunstmuseum Basel aus und sendet von dort in die Stadt hinein Das Museum Gegenwart in Basel ist zwar geschlossen. Der Künstler Dorian Sari hat trotzdem seine Ausstellung anlässlich des Manor Preises eingerichtet. Teile davon strahlen in die Stadt aus. Er sagt: «Gerade jetzt braucht es die Kunst.» Mathias Balzer 12.02.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Basler Künstler und Manorpreisträger Dorian Sari richtet im geschlossen Museum Gegenwart eine Ausstellung ein. Bild: Juri Junkov

Dorian Sari denkt global. Der 31-Jährige ist in Izmir in der Türkei geboren und aufgewachsen, hat an der Sorbonne in Paris griechische Literatur und Politikwissenschaften studiert, mit einem Aufenthaltsjahr an der Universität von Neapel. In Tel Aviv hat er in einer Galerie gearbeitet, bis ihn der Chef gefragt habe, was er denn eigentlich werden wolle, Galerist oder Künstler? «Künstler», antwortete Sari. «Dann musst du dich ausbilden», sagte der Galerist. Gehört, getan. Seinen Bachelor of Visual Arts hat er in Genf gemacht, seinen Master 2018 in Basel abgeschlossen. Genf und Basel sind bis heute seine Wohn- und Arbeitsorte geblieben.

Bereits 2019 sorgte Sari an der Art Basel in der Sektion Swiss Award mit seinem Video «A&a» für Aufsehen. Es zeigt zwei Männer, einen Hünen und einen Zwergwüchsigen, in einem winzigen Raum, beide nackt miteinander ringend, pausen- und atemlos, irritierend und ästhetisch, brutal und faszinierend zugleich. 2020 hat Sari den Manor Kunstpreis in Basel erhalten. Die damit verbundene Ausstellung im Museum Gegenwart hat er nun eingerichtet. Das Museum bleibt jedoch vorerst geschlossen.

Dass Sari auch Politikwissenschaften studiert hat, zeigt das Gespräch mit ihm. Er führt den Journalisten durch die beinah fertige Ausstellung und redet dabei ruhelos über Politik und Kunst. Er lese täglich internationale Zeitungen. Aus dieser Flut Bilder für die Kunst zu generieren, sieht er als eine seiner Aufgaben. «Post-Truth» lautet der Titel seiner Ausstellung. Ein Begriff, der 2016 vom Oxford Dictionary zum Wort des Jahres erkoren wurde. Gemeint ist damit das postfaktische Zeitalter, das mit der Ära Trump in den USA seinen vorläufigen Höhepunkt erreicht hat.

Sari macht dieses Zeitalter wütend. Er ist verzweifelt darüber, dass die dringenden Probleme, die Flüchtlings- und die Klimakrise, politisch nicht gelöst werden, weil in diesem postfaktischen Zeitalter die Wahrheit unterzugehen droht. Er findet es einen Skandal, dass der Klimajugend und ihrem Aufschrei nicht mehr Gehör geschenkt wird. Er ist enttäuscht darüber, dass wir es offensichtlich nicht schaffen, aus der Coronakrise zu lernen. Zu lernen, unseren Lebensstandard zu ändern, langsamer und nachhaltiger zu wirtschaften.

«Die Mächtigen hören nicht zu»,

sagt der Künstler. «Und die Mehrheit der Menschen wartet auf jemanden, der das Problem für sie löst, möglichst ohne dass sie dabei persönliche Abstriche an ihrem materiellen Status machen müssen. Es ist, wie wenn alle auf den Messias warteten. Dabei haben wir keine Zeit mehr, um zu warten.» Wahrscheinlich sei diese Haltung die Folge Tausender Jahre religiöser Erziehung.

Während Sari all dies eloquent und schnell formuliert, stehen wir neben der ersten Arbeit der Ausstellung. Ein Videomonitor steht am Boden. Ein Mann schreit unentwegt und laut «Ai, Ai, Aihhh. Ai, Ai, Aihhh». Er irrt durch die Natur, mit erhobenen Händen, weil auf seinen Rücken ein Revolver gerichtet beziehungsweise dort festgeklebt ist. Er sieht ihn nicht, aber weiss, dass er da ist.

Die Figur, der Künstler selbst, stehe für uns alle, so Sari, getrieben von einer unsichtbaren Macht. Getrieben von News, Information, Desinformation und emotionslosen Algorithmen. Dabei könnten, so der Künstler, unsere Körper all diese Informationen gar nicht aufnehmen. Wir seien vor lauter Information desorientiert.

Dorian Sari stellt im Kunstmuseum Basel | Gegenwart aus. Bild: zVg

Die zweite Arbeit, eine skulpturale, ist rätselhafter. Hölzerne Scherengitter ragen aus der Wand, von schwarzen Handschuhen gehalten. Aufgereiht, wie ein Heer von Soldaten, die in den Raum greifen. Das Publikum dürfe damit spielen, ihn interessiere die Form dieser Gitter, die, zusammengelegt, sehr klein sei, ausgefahren aber den gesamten Raum einnehme.

Analog dazu erzählt Sari die Geschichte des kleinen Panzers im nächsten Raum. Das sei der Baby-Panzer, es gäbe auch einen Teenager und einen ausgewachsenen, eine ganze Panzerfamilie. Hier im Gegenwart stehe aber nur das Baby, um die Leute daran zu erinnern, dass aus kleinen Problemen durchaus grosse werden können.

Angst und Wut und eine politische Haltung

Die Trauer ob unserer Tatenlosigkeit angesichts globaler Katastrophen wird bei der zweiten Videoarbeit greifbar. Der Künstler ist darin simultan auf mehreren unterschiedlich grossen Bildschirmen zu sehen. Er weist mit ausgestrecktem Arm aus dem Bild hinaus. Es ist nicht zu sehen, worauf er so aufgeregt zeigt, aber da muss etwas sein, denn er ruft: «Look! Look! Look!» Und wieder: «Look! Look! Look!» Bis das Wort aus seinem Mund wie Hundegebell tönt, verzweifelt, als ob er Ertrinkenden zuschauen würde.

Angst und Wut und eine politische Haltung sind in all diesen Arbeiten Saris präsent. Wobei er die Flughöhe zu wechseln weiss. Die in einer Ecke aufgeschichteten schwarzen Ballone sind eher ästhetisches Erlebnis. Der pinkfarbene Ballon im nächsten Raum, aus dessen Innern die Stimme von Grace Jones «La vie en rose» singt, ist da schon hintergründiger. Leichtfüssig und spassig kommt daher, was vom Künstler ernst gedacht ist: Für ihn stehe dieser Ballon für all die süssen Konsumversprechen, die uns vergessen machen, in was für einer misslichen Lage wir sind. Und: Dieser Ballon, das sei sicher, werde irgendwann platzen oder in sich zusammenfallen.

Er wolle nicht zu pessimistisch wirken. Aber für ihn gebe es nicht allzu viele Gründe für die gegenteilige Haltung. Sein Notausgang, eine Türe im letzten Raum der Ausstellung, erweist sich als untauglich, da zu hoch über dem Boden angebracht. Sari sagt: «Der Ausgang, auf den wir alle blicken, ist disfunktional. Oder sind Sie sicher, dass die wenigen Politiker und Mächtigen wirklich eine Lösung für uns alle bereithalten?»

Dorian Sari stellt im Kunstmuseum Basel | Gegenwart aus. Bild: zVg / bz Zeitung für die Region

Komplexe Gedankenwelten sind schwierig in Kunst zu übersetzen, ohne dass sie zu Didaktik verkommen. Sari schafft es, mal direkt, mal subtil, mit Emotionen zu spielen. Den Diskurs dazu liefert er in einem Buch, das mit der Ausstellung herauskommt. Darin schreibt er beispielsweise äusserst eloquent darüber, wie Medien unser aller Weltbild formen. Das Buch ist trotz Kunst-Lockdown erhältlich. Die Exemplare lagern in einem Schrank vor dem Museum Gegenwart und können von dort gratis mitgenommen werden. Und auch andere Elemente des Rahmenprogramms werden in der Stadt sichtbar werden (siehe unten). Ganz nach Saris Motto: «Gerade jetzt braucht es die Kunst.»