Vor dem Vergessen bewahrt: Wohin mit privaten Kunstnachlässen?

Kunst Kunstnachlässe: Archiv in Pratteln bewahrt regionale Kunst vor dem Vergessen Was passiert mit Gemälden, wenn die Menschen sterben, die sie erschaffen haben? Nadja Müller und Andreas Chiquet wissen es. Ihr Archiv wird mit Nachlässen von regionalen Kunstschaffenden geflutet. Mélanie Honegger 07.02.2022, 05.00 Uhr

Aus dem Archiv von ARK Basel: Agat Schaltenbrands «Landschaft» (1950). zvg/Martin P. Bühler

Basel ist bekanntlich eine Stadt, die Kunst und Kultur schätzt und hegt. Die älteste Kunstsammlung der Welt befindet sich im Kunstmuseum Basel. Innerhalb zweier Monate stellen in Basel grosse Namen wie Jenny Holzer oder Georgia O’Keeffe aus. Alles prächtig? Nicht unbedingt, wenn man den Worten von Andreas Chiquet Gewicht gibt: «Das regionale Kunstschaffen hat in der Stadt keinen Stellenwert», sagt Chiquet. Gemeinsam mit einem sechsköpfigen Vorstand leiten er und Nadja Müller das Archiv regionaler Kunstnachlässe, kurz ARK Basel. Mehr als 40’000 Werke lagern in einem unscheinbaren Industriebau gleich beim Bahnhof Pratteln, und es werden immer mehr.

Müller und Chiquet, sie Kulturmanagerin und Theologin, er Bildhauer und Kunstvermittler, nehmen sich der Werke an, für die es keinen Platz mehr gibt. In Basel ist dieses Problem besonders akut. Das Bedürfnis, die Kunst irgendwo zu platzieren, ist riesig. Das Problem: Die Stadt nehme sich der Kunstflut nicht genügend an.

«Es müssen immer Blockbuster sein»

«Basel ist von seiner Grösse her gesehen Provinz», sagt Müller, «durch den Kunstmarkt hat die Stadt internationale Ausstrahlung erlangt.» Für hochkarätige, internationale Kunst findet sich hier schnell ein Platz. Anders ist das mit Kunstwerken von regionalen Kunstschaffenden. «Die Museen nehmen diese Kunst nicht an», sagt Chiquet dazu, «nicht mal geschenkt». Der Frust darüber, in einer Region mit hochkarätiger Kunst zu leben, sitzt tief. Es fehle der Mut, Unbekanntes oder Historisches zu zeigen. «Es müssen immer Blockbuster sein mit grossen Namen», ärgert sich Chiquet. «In Aarau, Solothurn oder der Romandie ist mehr Wille da, das Lokale zu bewahren.»

Eine Darstellung, gegen die sich das Kunstmuseum wehrt: «Unsere Sammlung kann in weiten Teilen auch die lokale Kunstgeschichte nachzeichnen», erklärt Sprecherin Karen Gerig. Auch in den Ausstellungen seien immer wieder ganze Bereiche der lokalen Kunst gewidmet wie aktuell jener von Miriam Cahn.

«Wir korrigieren die absurde Preispolitik»

Schaffen es Gemälde nicht in ein staatliches Museum, gibt es in der Regel auch keine staatliche Betreuung. «Die Bewahrung und Betreuung von privaten Nachlässen ist keine staatliche Aufgabe», sagt Katrin Grögel, Leiterin der Abteilung Kultur Basel-Stadt. Der Kanton trage durch die finanzielle Unterstützung von Museen und Archiven sowie durch regelmässige Ankäufe für die Sammlung des Kunstkredits erheblich zur Pflege des kulturellen Erbes bei. Die Abteilung Kultur und der Swisslos-Fonds unterstützen ausgewählte Projekte des Archivs auf Gesuch hin. «Der Sammlungsauftrag von staatlichen Institutionen beinhaltet aber keine Verpflichtung zur Übernahme von privaten Künstlernachlässen», betont Grögel.

Nadja Müller und Andreas Chiquet. Kenneth Nars

Dennoch hätte es vor Kurzem beinahe geklappt: Das Kunstmuseum Basel interessierte sich für das im ARK Basel gelagerte Gemälde «Die Anbetung der Tiere» von Max Kämpf, nahm es schliesslich aber nicht auf. Der Künstler sei in der Sammlung des Kunstmuseums bereits mit bedeutenden Werken repräsentiert, schreibt Gerig. «Ein weiteres Gemälde aufzunehmen war deshalb nicht zwingend.» Auch der begrenzte Platz in den Museumsdepots spiele eine wichtige Rolle.

Abhilfe schaffen private Initiativen. Dass das Basler Baudepartement im vergangenen Jahr seine Sammlung regionaler Kunstwerke verkauft hat, steigere die Dringlichkeit solcher Angebote, ist Chiquet überzeugt. Seit zwei Jahren gibt es das physische Archiv ARK Basel erst, die Verantwortlichen stossen aber bereits an ihre Grenzen. Um die Kunst wieder zu platzieren, stehen sie in Kontakt mit Privatpersonen und Institutionen wie der Emmanuel Hoffmann-Stiftung, die ihnen erst kürzlich mehrere Porträtstudien Maja Sachers abgekauft hat. Max Kämpf erhielt 1955 vom Kunstkredit den Auftrag, Sacher zu porträtieren. «Am neuen Ort sind die Arbeiten in einem würdigen Kontext, versichert und perfekt aufbewahrt», sagt Chiquet.

Gestapelt: die Kunst in der Prattler Industriehalle. Kenneth Nars

In der Industriehalle in Pratteln stapeln sich die Gemälde auf riesigen Regalen oder sind an den Wänden angelehnt. Die Kunst, die hier lagert, verkauft ARK Basel für einen Zehntel der branchenüblichen Preise. «Wir korrigieren damit die absurde Preispolitik. Viele Künstlerinnen bleiben auf 90 Prozent ihrer Lebensproduktion sitzen», so Chiquet. «Die Preise für Kunst sind zu hoch. Seitens eines Galeristen wurde uns vorgeworfen, wir würden den Markt kaputtmachen. Agat Schaltenbrand beispielsweise hatte aber nie einen Markt. Auf den Auktionsplattformen war ihr Name bisher inexistent.»

Besonders Kunst von Frauen wird neu entdeckt

Regelmässig laden die Verantwortlichen zu Ausstellungen, für die sie auf zahlreiche Dokumente wie Briefwechsel und Skizzen zurückgreifen können. Nicht immer handelt es sich um Ausstellungen zu Namen, die in der Region bekannt sind. Grosses Potenzial liege daher im Sichtbarmachen von Kunst, die während ihrer Schaffenszeit nicht wahrgenommen wurde, sagt Müller. Oft von Frauen, die im Schatten erfolgreicher Partner untergingen.

Nachlass von Alfredo Pauletto (vorne) und Agat Schaltenbrand. Kenneth Nars

Das Angebot scheint bei der Bevölkerung anzukommen. Sie sei überrascht, dass das Konzept aufgehe, sagt Müller. «Auch bei unbekannten Künstlern sind wir oft fast ausverkauft.» Endlich gebe es auch für Normalverdienende die Möglichkeit, Kunst zu besitzen. Gerade junge Menschen seien häufig interessiert daran, Kunst zu erwerben, zuletzt bei den Werken von Agat Schaltenbrand. «Für unsere Generation ist das vielleicht verstaubte Kunst aus den 70er-Jahren», sagt Müller, «aber die jungen Menschen finden das total spannend.»

Das Tabu der Kunstvernichtung

Doch auch dieses Archiv kann nicht jedes Gemälde verkaufen oder für immer aufbewahren. Im hinteren Teil der Halle liegen an diesem Freitag an die hundert Werke von Agat Schaltenbrand. 1985 hatte die Baselbieterin eine Einzelausstellung in der Kunsthalle, verkauft wurde kein einziges Blatt. Heute landet ein Teil der Werke in der Mulde. Ein Tabubruch. «Man will nicht darüber nachdenken, dass Kunst vernichtet wird», sagt auch Müller. Noch schlimmer sei für viele Kunstschaffende nur die Wiederverwertung. Ideal sei deswegen, die eigene Kunst schon zu Lebzeiten auszusortieren.

Aktuell erledigt das Archiv diese Aufbereitung und die Triage, die viel Zeit benötigen, auf ehrenamtlicher Ebene. Geht es nach Nadja Müller, wird sich das bald ändern. Sie ist mehr denn je auf der Suche nach Fördergeldern. Es könnte der Anfang einer Professionalisierung der Archivarbeit sein – und einer neuen Sichtbarkeit regionaler Kunst. An deren geringen Relevanz im Vergleich zum internationalen Schaffen dürfte sich indes wenig ändern.

Für eine geplante Publikation ist das Archiv auf der Suche nach weiteren Vorstudien und Skizzen zum Gemälde «Die Hölle» von Max Kämpf. Eigentümerinnen und Eigentümer können sich gerne an Andreas Chiquet, a.chiquet@bluewin.ch, wenden.

www.ark-basel.ch

Im Umbruch: das Areal der einstigen Coop-Verteilzentrale in Pratteln. Kenneth Nars

Ein neues Kulturzentrum für Pratteln? Das Areal der einstigen Coop-Verteilzentrale in Pratteln steht vor einem Umbruch. Der Gewerberiegel bei den Gleisen bleibt zwar erhalten, aber im nördlichen Bereich des Geländes ist eine Überbauung geplant. Für die Verantwortlichen von ARK Basel ist das eine Chance. Gemeinsam mit einem Netzwerk an Kulturschaffenden entwickeln sie gegenwärtig Ideen für ein neues Kulturzentrum vor Ort.

«Dieses grundsätzliche Bestreben unterstützen wir sehr», sagt die Baselbieter Kulturchefin Esther Roth zur Absicht, möglichst früh Raum für Kultur im Nutzungskonzept mitzudenken. Ein konkretes Projekt liegt aktuell noch nicht vor. Vor zwei Wochen haben Vertreterinnen der Gemeinde Pratteln mit der Baselbieter Abteilung kulturelles.bl bei einer Führung über mögliche Ideen diskutiert. Man werde das Projekt «mit grossem Interesse verfolgen», sagt Roth. (mél)