Die Fondation Beyeler arbeitet mit einer Offshore-Firma zusammen

Kunst und Geld Verdeckter Partner und Geldgeber: Beyelers diskreter Offshore-Kontakt Eine Ananda Foundation N.V. gehört seit Jahren zu den verdeckten Partnern der Fondation Beyeler. Sie zählt auch zu den Geldgebern für die aktuelle Goya-Ausstellung. Wer dahinter steckt, bleibt verborgen. Christian Mensch Jetzt kommentieren 14.10.2021, 05.00 Uhr

Die Ananda Foundation N.V. gehört auch zu den Gönnern für die Goya-Ausstellung. Patrick Straub/Keystone

Keine Kunstausstellung ohne Sponsoren und Mäzene. Dies gilt auch für die Francisco-de-Goya-Show in der Fondation Beyeler. Allen voran ist es der Milliardär und Kunstsammler Hansjörg Wyss, der sich grosszügig für die aktuelle Blockbuster-Ausstellung engagiert. In alphabetischer Reihenfolge steht dann an erster Stelle: Ananda Foundation N.V., eine unbekannte, aber stets wiederkehrende Geldquelle für das Riehener Kunsthaus.

Die Gesellschaft trägt zwar die Stiftung («Foundation») im Namen, doch N.V. steht im Niederländischen für «Naamloze Vennootschap», was wiederum auf eine Aktiengesellschaft verweist. Wo diese domiziliert ist und welchen Zweck sie verfolgt, ist nicht deklariert: Es sind dies die klassischen Anzeichen einer Offshore-Gesellschaft.

Offshore-Gesellschaften sind maximal intransparent

Nicht zuletzt wieder durch die «Pandora Papers» sind Offshore-Firmen ins Gerede gekommen. Sie dienen, wenn nicht der Steuervermeidung, dann zumindest der Verschleierung der eigentlichen Besitzverhältnisse. Sie sind grundsätzlich legal, bieten jedoch Voraussetzungen etwa zur Geldwäscherei.

Wer sich hinter der Ananda Foundation verbirgt, will die Fondation nicht offenlegen. Bereits 2016 hat diese Zeitung nach einem direkten Kontakt gefragt. Damals stellte die Fondation an einer Weihnachtsausstellung das Gemälde «Nativité» von Paul Gauguin aus. Das Bild hat eine bekannte Vorgeschichte und wurde 2015 bei Sotheby’s für 5,8 Millionen US-Dollar ersteigert. Als «private Leihgabe» der Ananda Foundation wurde sie dann in der Fondation erstmals wieder der Öffentlichkeit präsentiert. Der Kontakt kam nicht zustande. Wirtschaftsprofessorin Monika Roth, die für ihr Buch «Kunst und Geld» in gleicher Sache recherchierte, schrieb: «Solche Spielchen mit der Anonymität schaden dem Ruf des Kunstmarkts.» Man könne sich über die Gleichgültigkeit hinsichtlich einer wichtigen Frage nur wundern.

Ein Auftritt in der Sammlung der Fondation

Im vergangenen Jahr hatte die Ananda Foundation erneut einen grossen Auftritt bei der Fondation Beyeler. In der «Sammlungspräsentation» unter dem Titel «Der Löwe hat Hunger …» stellte sie nicht nur Werke aus dem eigenen Bestand aus, sondern auch zwei Gemälde von Willem de Kooning und eines von Joan Mitchell, die als Leihgaben der Ananda Foundation ausgewiesen waren. Auf Anfrage erklärte die Fondation damals, sie habe ihre Sammlungspräsentationen schon immer mit temporären oder Dauerleihgaben von Künstlerinnen und Künstlern, Künstler-Nachlässen und privaten Sammlungen ergänzt.

Wie in Museen üblich seien ihr die Leihgeber bekannt, sagte die Fondation. Wie jedoch die Provenienzen der Leihgaben gekennzeichnet seien und ob die Leihgeber wünschen, von Medien kontaktiert zu werden, liege einzig in deren Verantwortung. Die entsprechende Anfrage dieser Zeitung sei Ananda weitergeleitet worden, eine Reaktion blieb aus.

In den weltweiten Firmenregistern finden sich zahlreiche Ananda-Gesellschaften. Eine Ananda Stiftung findet sich etwa in Haiti; sie ist in der Entwicklungshilfe tätig. Eine weitere existiert in Kalifornien; sie engagiert sich im Bereich der Gesundheitsvorsorge. Am wahrscheinlichsten handelt es sich bei Beyelers Bekannten jedoch um eine Firma, die auf der Karibik-Insel Curaçao ihren Briefkasten hat – einem beliebten Domizil für Offshore-Vehikel. Wessen Gelder sie beherbergt, geht aus den öffentlich zugänglichen Dokumenten nicht hervor.

Die seltsame Ausnahme von der Regel

Bei der Goya-Ausstellung tritt die Ananda Foundation nun erneut als grosszügige Unterstützerin auf. Nur bei ihr ist nicht erkennbar, woher die Mittel stammen. Anders als etwa bei der ebenfalls auf den ersten Blick anonymen Athene Stiftung. Doch eine kurze Recherche zeigt, dass deren Mittel vom verstorbenen US-Anwalt und Philantropen Asbjörn R. Lunde stammen, der sich als Kunstsammler vor allem auf norwegische und schweizerische Landschaftsmalerei verlegt hatte.

Die Fondation Beyeler zählt für die Goya-Ausstellung auf zwölf namentlich genannte Gönner, vom Bundesamt für Kultur bis zu Novartis. Andere wollen ungenannt bleiben und werden deshalb verschwiegen. Nicht jedoch die Ananda Foundation; diese will genannt sein und doch verschwiegen bleiben.